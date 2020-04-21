快訊

油市出現史上最慘的一天…美國石油公司可能倒掉數百家

國3木柵隧道火燒車 竄黑煙交通受影響大塞車

搭機無法趕回開會被開除 「高牆與雞蛋」鴻海要繼續打前主管官司嗎？

聯合新聞網 / 今周刊

【文．林宏文】

日前鴻海與專業經理人進行訴訟案，前鴻海主管謝冠宏因秘書誤植請假日，導致已上飛機的他，無法回公司開會而遭開除。謝冠宏也因不滿提民事訴訟，法院判定屬違法解雇，判鴻海要提供謝冠宏150萬元資遣費及235張鴻海股票。

此外，謝冠宏又以鴻海拖到去年7月才交付股票，導致他受損提訴討股利，新北地院審理後判鴻海要給530萬餘元及32張股票，若不能給股票，應給261萬餘元現金。

對於此案，鴻海則對外表示，律師團隊仍在研究中，未來不排除繼續上訴，以爭取公司權益。

在這項訴訟案中，鴻海與謝冠宏之間到底發生什麼糾紛，或有什麼大家不知道的誤會，外界不容易一窺究竟，也很難置喙。只是，若從雙方釋放的訊息來看，祕書填錯資料在先，之後又因機艙門已關閉，導致謝冠宏無法回去上班，看起來被開除的理由確實牽強。

為鴻海賣命　本就應獲合理報酬

從對外形象來看，這個官司案對鴻海來說，當然也不會有什麼加分的效果。對於每一個幫企業做事的打工仔來說，尤其是像鴻海這種被形容為賣命的工作，本來就應獲得合理報酬，但允諾的報酬拖了好久沒有給，這是對專業經理人的不尊重。

更何況，對於已做到事業部總經理的謝冠宏來說，這種已有相當能力與歷練的高階主管，追求的更不會只是獎酬而已，高階主管對於認同感、成就感會更加重視，國外做過許多對高階主管為何會選擇離職的調查，佔最大比例的原因都是主管覺得已失去管理上的自主權（autonomy）。

扣分的宣傳　鴻海在堅持什麼？

當一位鴻海高階主管工作了十餘年，表現與績效也備受肯定，但最後卻在有點像電影情節的難堪情境下被革職，很容易讓外界對鴻海內部管理產生懷疑。更何況，類似的案例，謝冠宏也不是唯一一位，只是有些人選擇不與鴻海對簿公堂而已。

這個案例對於「製造的鴻海」要轉型至「科技的鴻海」，尤其是鴻海想要吸引更多優秀人才加入，也是一個很扣分的宣傳。鴻海想轉型，但被這個事件波及，許多努力會被抵消，未來鴻海對外界人才招手，就算說破嘴，做再多廣告，恐怕都不敵這個案例給大家造成的印象，大家只要想到謝冠宏是這種下場，大概所有人都會手腳冰冷、退避三舍了吧！

500多萬元及32張股票，對鴻海帝國來說可以說只是九牛一毛，看起來可以用一筆錢解決的事，不只沒有花錢解決，還考慮要繼續上訴。這種對外釋出的訊號，未來可能造成的影響與傷害，恐怕會比500多萬元及32張股票大很多倍。

台積電也告過前員工　爭的是「營業秘密」

離職主管與老東家對簿公堂，台灣已有不少案例，台積電與前研發主管梁孟松的官司，就是很好的參考。當年梁孟松離開台積電並投效三星，台積電與梁孟松的官司儘管打了4年才獲勝，但台積電先前承諾給梁孟松的股票與酬金，一塊錢都沒有少給，因為兩件事是一碼歸一碼，本來就要給的報酬，這是員工天生的權利，沒有扣留的理由。

而且，台積電與梁孟松打的官司，爭取的是營業祕密的大原則，而非那筆高階主管原本就應得的獎勵。鴻海創辦人郭台銘常說他很推崇張忠謀，顯然也可以取法台積電在梁孟松官司案中的作法。

觀察台灣電子業發展，我對許多企業家都抱著很大的敬意，其中，企業命運最波折的宏碁創辦人施振榮，我的尊敬非常高。施振榮從不諱言自家企業面對的難關，還有自己犯了什麼錯，但每次都站在第一線與主管員工溝通，彎腰是為了日後可以重新站起來，一造再造三造不斷地改變與重生。

電子業不斷在變，這是產業常態，宏碁集團如今開枝散葉，但施振榮也從未被造神，宏碁能夠不斷匯聚人才，旗下專業經理人可以心無旁騖、死心塌地幹下去，宏碁做到授權與尊重，絕對是關鍵因素。

選擇站在雞蛋這一邊

就像日本名作家村上春樹說的，在高牆與雞蛋之間，他會選擇站在雞蛋這一邊。鴻海是高牆，打工仔謝冠宏是雞蛋，在雙方這個爭議中，我選擇站在雞蛋這一邊。對於在職場尋找工作的打工仔來說，我相信應該大部分人也都會站在雞蛋這一邊。

如今，法院已判鴻海違法解雇，鴻海是否要繼續打這個官司，讓一件小官司不斷侵蝕拖累鴻海的企業形象，答案應該已經很清楚了。企業的恩恩怨怨當然難了，但小不忍則亂大謀，更應三思而後行！

延伸閱讀》

重要！大多數「約聘員工」都不知道：只要符合這2種狀況，你就能自動轉正職

2020年最新「配息」出爐了！12檔高殖利率股且優於5年平均搶先看

黃國忠用「一致性」戰勝股海風雨

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

搭機無法趕回開會被開除 「高牆與雞蛋」鴻海要繼續打前主管官司嗎？

日前鴻海與專業經理人進行訴訟案，前鴻海主管謝冠宏因秘書誤植請假日，導致已上飛機的他，無法回公司開會而遭開除。謝冠宏也因不滿提民事訴訟，法院判定屬違法解雇，判鴻海要提供謝冠宏150萬元資遣費及235張鴻海股票。

抗疫不能靠陸！美提出50％藥品要自製 藥廠CEO：台灣應思考國產戰備藥品

國內原料藥大廠台耀化學執行長楊志平呼籲，隨著美國製藥業提出「50 by 25」願景，也就是希望美國在2025年能自力生產50%所需藥品，無須高度仰賴中國後，我國政府也該思考如何結合國內藥廠，生產「備而不用的戰備物資」。

台灣最大新藥授權案！合一中天收下159億 為何很多生技業「下跪」都募不到錢？

中天集團旗下合一生技及中天上海日前與丹麥皮膚醫學藥廠利奧製藥（LEO Pharma）簽署新藥授權，簽約金合計里程金共約 5.3 億美元（約新台幣 159 億元），授權總金額超越之前智擎的 2.2 億美元（簽約金 1 千萬美元，里程金為 2.1 億美元），成為台灣最大筆授權案。

新冠肺炎會「屍傳人」？ 泰國有法醫疑遭屍體感染導致身亡

COVID-19（新冠肺炎）不只會人傳人？泰國近日傳出，有一名法醫疑似遭死亡的確診者感染，導致身亡，成為全球首起「屍傳人」的案例。

「小宅」佔雙北房市五成交易 小資族買低總價房先注意這些事

近幾年來，不少想買房的民眾受限預算，開始轉買「小宅」產品，小宅一般指25坪以下產品，若扣除公設大概只剩20坪左右，空間並不大，但因「低總價」特性，受不少購屋民眾青睞，為近年購屋市場中的主力商品。

富比世傑出青年／28歲CEO林裕欽 打造最懂400萬年輕人的Dcard

林裕欽創辦的Dcard，是台灣年輕人交友社群的第一把交椅，也是備受矚目的台灣原生社群網站，就連總統蔡英文也是「卡友」。 現在的Dcard更有自信，以Google和Facebook為目標，盼有朝一日代表台灣，躋身世界級網路產業。

86小舖、UNT都歸她管！電商女王周品均為何被詹宏志欽點掌舵？

曾創辦女裝電商龍頭「東京著衣」的周品均，四月起正式出任由網家、潤泰等股東共同投資，旗下包括86小舖等美妝品牌的唯品風尚集團執行長。她有何本事？

月虧200萬！從高朋滿座到沒半個客人 50年名店老闆心痛告白

4月13日、中午12點不到，走進南京西路的天廚菜館，包廂內聚集一群平均年齡上看60歲的登山好友們，有人帶著護目鏡、重裝防護裝備也要來。一位從還沒出嫁就曾來用餐過的老客戶魏女士表示：「我已經2個月沒出門聚餐了，也是為了（幫他們）打氣而來。」

連遛狗都用玻璃盒取代塑膠袋！年輕人一天一張IG照紀錄生活

許多人認為，「低碳」、「環保」，是種辛苦吃力的生活方式，綠藤生機的3位「八年級」夥伴，卻想顛覆這種刻板印象。他們用正向心態，減少環境負荷，將每一點小成果，視為生活中的意外驚喜。

一張十萬元帳單為何能衝擊川普選情 成為美國人心裡的痛？

美國高額的醫療費用，恐不利於抵抗肺炎疫情。即使近日眾議院火速通過紓困法案，仍有一半民眾擔心付不出天價醫療費。這道關卡，會不會成了壓垮川普連任的最後一根稻草？ 世人都在看。

訂單滿到6月！疫情肆虐額溫槍供不應求 這些台商如何成功卡位？

新冠肺炎疫情蔓延，醫用口罩、額溫槍成為第一線防疫商品。這波需求來得又急又猛，台灣廠商如何在防疫商機中成功卡位？

疫情失控！百萬人連署彈劾 南韓文在寅4月總統大選能否逆轉頹勢？

韓國在4月15日即將舉行全國大選，全面改選300席國會議員，面臨瘟疫肆虐、股匯雙跌、貧富不均、政治對決的多重併發症，文在寅政府能逆轉頹勢嗎？

熱門新聞

搭機無法趕回開會被開除 「高牆與雞蛋」鴻海要繼續打前主管官司嗎？

抗疫不能靠陸！美提出50％藥品要自製 藥廠CEO：台灣應思考國產戰備藥品

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。