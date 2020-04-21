搭機無法趕回開會被開除 「高牆與雞蛋」鴻海要繼續打前主管官司嗎？

【文．林宏文】

日前鴻海與專業經理人進行訴訟案，前鴻海主管謝冠宏因秘書誤植請假日，導致已上飛機的他，無法回公司開會而遭開除。謝冠宏也因不滿提民事訴訟，法院判定屬違法解雇，判鴻海要提供謝冠宏150萬元資遣費及235張鴻海股票。

此外，謝冠宏又以鴻海拖到去年7月才交付股票，導致他受損提訴討股利，新北地院審理後判鴻海要給530萬餘元及32張股票，若不能給股票，應給261萬餘元現金。

對於此案，鴻海則對外表示，律師團隊仍在研究中，未來不排除繼續上訴，以爭取公司權益。

在這項訴訟案中，鴻海與謝冠宏之間到底發生什麼糾紛，或有什麼大家不知道的誤會，外界不容易一窺究竟，也很難置喙。只是，若從雙方釋放的訊息來看，祕書填錯資料在先，之後又因機艙門已關閉，導致謝冠宏無法回去上班，看起來被開除的理由確實牽強。

為鴻海賣命 本就應獲合理報酬

從對外形象來看，這個官司案對鴻海來說，當然也不會有什麼加分的效果。對於每一個幫企業做事的打工仔來說，尤其是像鴻海這種被形容為賣命的工作，本來就應獲得合理報酬，但允諾的報酬拖了好久沒有給，這是對專業經理人的不尊重。

更何況，對於已做到事業部總經理的謝冠宏來說，這種已有相當能力與歷練的高階主管，追求的更不會只是獎酬而已，高階主管對於認同感、成就感會更加重視，國外做過許多對高階主管為何會選擇離職的調查，佔最大比例的原因都是主管覺得已失去管理上的自主權（autonomy）。

扣分的宣傳 鴻海在堅持什麼？

當一位鴻海高階主管工作了十餘年，表現與績效也備受肯定，但最後卻在有點像電影情節的難堪情境下被革職，很容易讓外界對鴻海內部管理產生懷疑。更何況，類似的案例，謝冠宏也不是唯一一位，只是有些人選擇不與鴻海對簿公堂而已。

這個案例對於「製造的鴻海」要轉型至「科技的鴻海」，尤其是鴻海想要吸引更多優秀人才加入，也是一個很扣分的宣傳。鴻海想轉型，但被這個事件波及，許多努力會被抵消，未來鴻海對外界人才招手，就算說破嘴，做再多廣告，恐怕都不敵這個案例給大家造成的印象，大家只要想到謝冠宏是這種下場，大概所有人都會手腳冰冷、退避三舍了吧！

500多萬元及32張股票，對鴻海帝國來說可以說只是九牛一毛，看起來可以用一筆錢解決的事，不只沒有花錢解決，還考慮要繼續上訴。這種對外釋出的訊號，未來可能造成的影響與傷害，恐怕會比500多萬元及32張股票大很多倍。

台積電也告過前員工 爭的是「營業秘密」

離職主管與老東家對簿公堂，台灣已有不少案例，台積電與前研發主管梁孟松的官司，就是很好的參考。當年梁孟松離開台積電並投效三星，台積電與梁孟松的官司儘管打了4年才獲勝，但台積電先前承諾給梁孟松的股票與酬金，一塊錢都沒有少給，因為兩件事是一碼歸一碼，本來就要給的報酬，這是員工天生的權利，沒有扣留的理由。

而且，台積電與梁孟松打的官司，爭取的是營業祕密的大原則，而非那筆高階主管原本就應得的獎勵。鴻海創辦人郭台銘常說他很推崇張忠謀，顯然也可以取法台積電在梁孟松官司案中的作法。

觀察台灣電子業發展，我對許多企業家都抱著很大的敬意，其中，企業命運最波折的宏碁創辦人施振榮，我的尊敬非常高。施振榮從不諱言自家企業面對的難關，還有自己犯了什麼錯，但每次都站在第一線與主管員工溝通，彎腰是為了日後可以重新站起來，一造再造三造不斷地改變與重生。

電子業不斷在變，這是產業常態，宏碁集團如今開枝散葉，但施振榮也從未被造神，宏碁能夠不斷匯聚人才，旗下專業經理人可以心無旁騖、死心塌地幹下去，宏碁做到授權與尊重，絕對是關鍵因素。

選擇站在雞蛋這一邊

就像日本名作家村上春樹說的，在高牆與雞蛋之間，他會選擇站在雞蛋這一邊。鴻海是高牆，打工仔謝冠宏是雞蛋，在雙方這個爭議中，我選擇站在雞蛋這一邊。對於在職場尋找工作的打工仔來說，我相信應該大部分人也都會站在雞蛋這一邊。

如今，法院已判鴻海違法解雇，鴻海是否要繼續打這個官司，讓一件小官司不斷侵蝕拖累鴻海的企業形象，答案應該已經很清楚了。企業的恩恩怨怨當然難了，但小不忍則亂大謀，更應三思而後行！

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