抗疫不能靠陸！美提出50％藥品要自製 藥廠CEO：台灣應思考國產戰備藥品
【文．劉煥彥】
國內原料藥大廠台耀化學執行長楊志平呼籲，隨著美國製藥業提出「50 by 25」願景，也就是希望美國在2025年能自力生產50%所需藥品，無須高度仰賴中國後，我國政府也該思考如何結合國內藥廠，生產「備而不用的戰備物資」。
總統蔡英文本月9日視察生產奎寧原料的原料藥廠旭富製藥，凸顯政府繼打造口罩國家隊及疫苗國家隊後，也開始思考建立製藥國家隊，以因應對COVID-19（武漢肺炎）的後續抗疫需求。
今周刊發行人謝金河主持的電視節目「老謝看世界」，上周六（18日）邀請台灣大學副校長張上淳與台耀化學執行長楊志平上節目，討論台灣因應疫情的後續作為。
楊志平提到，全球原料藥以中國及印度兩國佔大宗，其中中國佔比達70~80%，印度佔10~20%，目前國內藥品生產尚無斷鏈之虞，因為藥廠慣例是保存3～6個月庫存，而且中國第二季開始恢復生產。
值得注意的是，中國的原料藥產業，本身就有一萬多家工廠供應各式原料，因此全世界的原料藥廠都需要中國，「台灣也無可避免」。
隨著武漢肺炎疫情持續升溫，加上川普總統先前提出要把美國廠商的生產線移回美國，3月底有美國民間領袖及製藥業高層開始討論「50 by 25」，也就是希望在2025年前，美國超過50%藥品供應不用再仰賴（從中國）進口。
楊志平說：「這是一個很積極主動、很挑戰的目標，那個人想法是，台灣是不是該思考一下，不見得50%，能不能提高一些必要藥品自己生產的能力，不要都依靠進口。」
他也說：「政府的決策單位是不是要下個決定，哪些東西我們預備來做。以台灣這些上市公司的原料藥廠，相信每一家都有能力合成任何一個藥品。希望大家一起努力，提供（台灣）備而不用的戰備物資。」
台耀合成瑞德西韋 本周可望達到100公克
楊志平也透露，台耀根據美國知名生技業者吉利德（Gilead）的專利製程，複製抗疫新藥瑞德西韋（remdesivir）。
台耀董事會2月就拍板這項計畫、2月底採購原料、3月中原料運抵台灣，3月底台耀就合成了10.4克高純度的瑞德西韋，預計本周可以放大到100公克。
楊志平說：「瑞德西韋是靜脈注射劑，所以（台耀）需要再做成靜脈注射劑，劑型開發需要36公克的量，100公克足以開發劑型。」
「雖然台灣目前需要用到這個藥的機率不大，但我們還是先把這100公克生產好，萬一吉利德公司沒辦法提供台灣需要的用藥，我們有能力也願意把滿載的原料藥產程，移出一部分來生產。」
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