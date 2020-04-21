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抗疫不能靠陸！美提出50％藥品要自製 藥廠CEO：台灣應思考國產戰備藥品

聯合新聞網 / 今周刊
圖取自shutterstock
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【文．劉煥彥】

國內原料藥大廠台耀化學執行長楊志平呼籲，隨著美國製藥業提出「50 by 25」願景，也就是希望美國在2025年能自力生產50%所需藥品，無須高度仰賴中國後，我國政府也該思考如何結合國內藥廠，生產「備而不用的戰備物資」。

總統蔡英文本月9日視察生產奎寧原料的原料藥廠旭富製藥，凸顯政府繼打造口罩國家隊及疫苗國家隊後，也開始思考建立製藥國家隊，以因應對COVID-19（武漢肺炎）的後續抗疫需求。

今周刊發行人謝金河主持的電視節目「老謝看世界」，上周六（18日）邀請台灣大學副校長張上淳與台耀化學執行長楊志平上節目，討論台灣因應疫情的後續作為。

楊志平提到，全球原料藥以中國及印度兩國佔大宗，其中中國佔比達70~80%，印度佔10~20%，目前國內藥品生產尚無斷鏈之虞，因為藥廠慣例是保存3～6個月庫存，而且中國第二季開始恢復生產。

值得注意的是，中國的原料藥產業，本身就有一萬多家工廠供應各式原料，因此全世界的原料藥廠都需要中國，「台灣也無可避免」。

今周刊發行人謝金河上周邀請台大副校長張上淳及台耀化學執行長楊志平上節目，討論台灣抗疫後後續作為。（圖片來源：謝金河臉書）
今周刊發行人謝金河上周邀請台大副校長張上淳及台耀化學執行長楊志平上節目，討論台灣抗疫後後續作為。（圖片來源：謝金河臉書）

隨著武漢肺炎疫情持續升溫，加上川普總統先前提出要把美國廠商的生產線移回美國，3月底有美國民間領袖及製藥業高層開始討論「50 by 25」，也就是希望在2025年前，美國超過50%藥品供應不用再仰賴（從中國）進口。

楊志平說：「這是一個很積極主動、很挑戰的目標，那個人想法是，台灣是不是該思考一下，不見得50%，能不能提高一些必要藥品自己生產的能力，不要都依靠進口。」

他也說：「政府的決策單位是不是要下個決定，哪些東西我們預備來做。以台灣這些上市公司的原料藥廠，相信每一家都有能力合成任何一個藥品。希望大家一起努力，提供（台灣）備而不用的戰備物資。」

台耀合成瑞德西韋　本周可望達到100公克

楊志平也透露，台耀根據美國知名生技業者吉利德（Gilead）的專利製程，複製抗疫新藥瑞德西韋（remdesivir）。

台耀董事會2月就拍板這項計畫、2月底採購原料、3月中原料運抵台灣，3月底台耀就合成了10.4克高純度的瑞德西韋，預計本周可以放大到100公克。

楊志平說：「瑞德西韋是靜脈注射劑，所以（台耀）需要再做成靜脈注射劑，劑型開發需要36公克的量，100公克足以開發劑型。」

「雖然台灣目前需要用到這個藥的機率不大，但我們還是先把這100公克生產好，萬一吉利德公司沒辦法提供台灣需要的用藥，我們有能力也願意把滿載的原料藥產程，移出一部分來生產。」

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