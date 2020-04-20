台灣最大新藥授權案！合一中天收下159億 為何很多生技業「下跪」都募不到錢？

中天集團旗下合一生技及中天上海日前與丹麥皮膚醫學藥廠利奧製藥（LEO Pharma）簽署新藥授權，簽約金合計里程金共約 5.3 億美元（約新台幣 159 億元），授權總金額超越之前智擎的 2.2 億美元（簽約金 1 千萬美元，里程金為 2.1 億美元），成為台灣最大筆授權案。

根據協議，未來合一生技將負責於美國執行異位性皮膚炎 2a 期臨床試驗，中天上海將於中國執行過敏性氣喘 2a 期臨床試驗，利奧製藥將於這兩項 2a 期臨床試驗後，承擔後續藥物開發的責任。

台灣生技醫藥產業不斷繳出好成績，近年來海外授權的消息也不斷冒出來，從早期寶齡富錦、智擎、太景，到近年的益安、基亞、中裕、藥華、台微體、亞獅康、台康、健喬信元、順藥、逸達、永昕等，都已經與各國藥廠簽約，至於很多人批評醫藥公司沒有營收，但這幾年隨著授權金分階段入帳，已有不少公司都創造出可觀的營業額。

為何無法反應在「股價」與「評價」上？

只是，資本市場對於生技醫藥公司的評價仍然很低，儘管合一、中天股價連續兩天漲停，但在新聞版面上則只是輕輕帶過，而且被擺在財經報紙的第三版之後，至於同時間的台積電法說，依然搶走大部分資本市場的注意力。

台積電很強，這是無庸置疑的，台積電是「今日之星」，不管產業地位或股價市值都是。但是，台灣更需要「明日之星」，會撐起未來一片天的新產業。生技就是明日之星，但從股價與評價上看，還真的不是。

上櫃生技指數高點出現在2014年，低點在上月（2020/3月）。資料來源：Yahoo!股市

從股價來看，以上櫃生技指數為例，歷史高點在245.44，出現在2014年7月，至於歷史低點76.88，發生在上個月3月19日，昨天反彈到102.88，距離高點還非常非常遠，用「打趴在地上」形容也不過分。

上櫃生技指數2020/4/16反彈到102.88。資料來源：Yahoo!股市

至於評價方面，生技新藥股顯然並沒有獲得重視，即使合一、中天此次創下台灣藥業歷來最高的160億元授權金，但在周三下午消息公布後，全市場只看到元富、兆豐兩篇觀察報告，而且寫得極為陽春簡單。

連報告都沒人寫，背後問題當然更大了。推動股價最重要的是投資生態系，從最簡單的賣方(sell side)與買方(buy side)來看，前者是研究員、分析師，後者則是法人、外資。電子產業的投資生態系完整，台積電一個法說會後，國內外分析師寫出來的報告，看都看不完。

生技股乏人問津，股價長期低迷，連買賣都很少，既然沒有買方關心，券商沒有生意做，當然就不會有賣方，因為報告寫出來也沒人看，當然券商就連養研究員的錢都省下來了。

土壤越不好 種子反而更強壯

合一與中天這個案子到底值不值得寫?以5.3億美元的授權金額，放在當今國際市場上，怎麼看都是夠分量的。去年全球生技新藥業平均一個授權案的金額是2.2億美元，5.3億美元是超出平均值的兩倍以上，怎麼看都不是小案子。

因此，從投資最基本的幾個原則來看，不管基本面、技術面、籌碼面等條件，生技醫藥股其實都不錯。企業不斷授權成功，這是基本面很健康，至於技術面還在低檔，谷底是一個月前，投資不就是買在低檔，等著它上漲嗎？至於籌碼面，這幾年不僅大戶、中實戶資金退潮，連平常散戶的交易量都很少，籌碼應該洗得夠乾淨了吧！

一位生技業老鳥說，市況不好，大家只能自立自強，但是，「土壤越不好，種子反而更強壯」，因為這幾年不只多家公司陸續下櫃退市，募資超級困難，連「下跪」都募不到錢，但如今生技公司的品質，反而都比七、八年前要好很多。

在合一與中天的授權案中，中天上海負責中國臨床實驗，也預留了未來再到香港掛牌上市的機會，既然是台灣最大的授權案，當然不應該浪費一個好deal！若中天集團有實力去香港掛牌，當然就應該去，大家應該也要給他們祝福，因為是台灣投資人自己不重視生技醫藥股，企業只有走向國際市場接受挑戰，屆時台灣投資人也不要覺得可惜，感嘆為何自己沒有早知道。

當然，過去生技股大漲大跌，確實有部分老板關心股價甚於公司營運，更不好的則是主力、金主介入大力炒作，這種資本市場的體質並不健康，但如今產業已走出營運最低迷的時刻，奉勸投資人不要再看扁生技醫藥股了，因為已經夠慘了好嗎？再看壞這種股價還在吃土的產業，也就表示，你真的沒有投資sense！

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