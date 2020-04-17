新冠肺炎會「屍傳人」？ 泰國有法醫疑遭屍體感染導致身亡

【撰文 林依榕】

COVID-19（新冠肺炎）不只會人傳人？泰國近日傳出，有一名法醫疑似遭死亡的確診者感染，導致身亡，成為全球首起「屍傳人」的案例。

綜合外媒報導，《鑑識與法醫學期刊》的一篇文章指出，截至3月20日止，泰國共有272例新冠肺炎確診個案，其中包含了一名法醫專家及護士。值得一提的是，該名在曼谷工作、確診後宣告不治的法醫，疑似是遭到屍體而感染。

該文說道，由於當時泰國確診病例幾乎都是境外移入，本土案例並不多，加上法醫專業人員大多是接觸生物樣本與屍體，實際上接觸到確診患者的機率很低，且泰國當局尚未對檢驗確診死者的屍體制定常規作法，恐增加病毒傳播的可能性，因此該法醫被認是目前全球首例疑似「屍傳人」的死亡個案。

有鑑於此，文章中特別提醒，法醫專業人員在檢驗時，必須穿戴防護設備，包括防護服、手套、護目鏡、帽子和口罩，病理及法醫部門等手術室在使用時，也須有完善的消毒程序。

另方面，嚴峻疫情的英國，3月23日起便施行禁足令，而代理首相強生（Boris Johnson）職務的外交大臣拉布（Dominic Raab）今天宣布，針對防疫的封鎖措施將會再延長3週。

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）

拉布表示，目前若是鬆綁防疫措施或解除禁足令，將危害大眾健康與經濟，「我們仍沒有看到感染率下降至所期望的地步」；根據我國疾管署昨資料顯示，英國目前已有1萬2868個新冠肺炎死亡案例。

拉布也強調，被認為是疫情爆發起源地的中國，有必要回答新冠肺炎到底是如何爆發，以及未來若有類似情形該如何避免等問題。

延伸閱讀》

譚德塞打悲情牌控台網軍攻擊 《紐約時報》分析世衛從WHO淪CHO的崩壞之路

「華航運送物資別再放上China Airlines標誌」 蘇貞昌：以免被誤認是中國，我們吃很多這種虧

「台灣真的沒攻擊譚德塞嗎？」 新加坡媒體點名台灣3官員仇視言論帶風向

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】