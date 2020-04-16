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「小宅」佔雙北房市五成交易 小資族買低總價房先注意這些事

聯合新聞網 / 今周刊
圖取自達志
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【文．黃健誠】

近幾年來，不少想買房的民眾受限預算，開始轉買「小宅」產品，小宅一般指25坪以下產品，若扣除公設大概只剩20坪左右，空間並不大，但因「低總價」特性，受不少購屋民眾青睞，為近年購屋市場中的主力商品。

「小宅」成房市主流產品　佔新北、台北交易筆數五成

據台灣房屋統計，2019年第4季住宅買賣總筆數中，全國25坪以下物件買賣就佔了四成一，其中又以新北市及台北市的比例最高，25坪以下的小宅買賣交易筆數佔了近五成之多。

據2019年第四季全國住宅買賣總筆數統計，買賣25坪以下房屋比例最高的是在雙北市，佔了近5成。（資料提供：台灣房屋）
據2019年第四季全國住宅買賣總筆數統計，買賣25坪以下房屋比例最高的是在雙北市，佔了近5成。（資料提供：台灣房屋）

中信房屋調查也發現，2019年六都平均購屋總價微幅提高0.1%，但購置住宅平均面積卻從2018年的47.3坪下修到45.3坪，減少4.2%，顯見民眾購買力雖沒明顯變化，但買房面積卻有越來越小的趨勢。

小宅近幾年成購屋市場主流，台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，小宅主要購買的族群集中在受限於總價、預算考量的小資族，多半以單身貴族或新婚夫妻為主，也有部分以包租公、包租婆以出租為前提而買來投資。

不少小資族選擇小宅做為「人生的第一個家」，張旭嵐說，小宅算是人生購屋的階段性產品，因此在買房時需考量轉手性，一般而言，若房子位於捷運店周邊或是工作機會多的辦公商圈、熱鬧商業區，通常需求性高、轉手性也較高，且目前房價仍居高不下，因此小宅仍會是未來房地產市場中的主流產品。

買小宅注意這些問題　專家：挑低總價物件先考慮地點

不過，買小宅時通常要注意幾個問題，例如以小宅為主的建案，每層樓所規劃的戶數也較多，因此要注意到電梯數量及出入人口複雜問題。其次，小宅建案中，因空間及格局問題，常出現僅屋子單側有採光通風，甚至出現廚房無法排煙、廁所無對外窗等規劃上的缺陷。

另外，小宅因坪數小，常將客廳設於大門入口處，或是一進門就是餐廳、廚房及廁所等，容易形成風水學上前門正對後門或是落地窗的「穿堂煞」，因此在購買小宅時，需特別注意格局問題。

張旭嵐提醒，民眾尋找購屋標的時，若以低總價物件為主，要注意這些物件可能較偏遠、交通便利性比較差，或可能生活機能不足，如果高度仰賴大眾交通工具的上班族，或單身女性也要考慮物件位置的安全性和便利性。

在貸款方面，從台灣房屋3月所做的北市套房貸款歷年變化來看，近年來台北市套房核貸成數有越來越高趨勢，2019年第四季高達72.4%，主因是低利環境所致，尤其北市蛋黃區高級套房總價動輒上千萬，在其他縣市幾乎可買到兩房，甚至小三房產品，但不少人為了擠進北市門牌或享受精華區機能，還是有自用或投資出租的市場。

但是，若非為台北市精華區套房，張旭嵐說，一般銀行貸款針對15坪以下物件接受度較低，核貸成數和利率都較低，甚至不給15坪以下的套房貸款，就算是15坪以上，若地點非鄰近學區或捷運周邊，貸款成數約為六到七成間，會墊高頭期款成本，小資族想買小宅時，可得先精打細算。

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