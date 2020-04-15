86小舖、UNT都歸她管！電商女王周品均為何被詹宏志欽點掌舵？

【文/勵心如】

曾創辦女裝電商龍頭「東京著衣」的周品均，四月起正式出任由網家、潤泰等股東共同投資，旗下包括86小舖等美妝品牌的唯品風尚集團執行長。她有何本事？

「電商女王」周品均，最近又有新身分。她獲網家集團董事長詹宏志欽點，擔任旗下台灣美妝電商集團唯品風尚執行長，成了手握5大台灣原生服飾與美妝品牌的關鍵舵手！

「唯品風尚集團的CEO（執行長）就是周小姐，全權交由周小姐主導未來集團品牌的走向，我會全力支持與協助。」詹宏志強調，周品均既有豐富電商經驗，又有能力掌握美感和時尚，「相信周小姐的所有決定與專業，所以並無下任何的指示。」

過去周品均最為人熟知的戰績，便是一手打造年營收20億元的女裝電商龍頭「東京著衣」；其後更二度創業，4年前創辦的純電商女裝品牌Wstyle，不只第一年就獲利，更交出近3年營收翻倍成長的亮眼成績單。

由網家、潤泰、華威投資共同投資的唯品風尚集團，共集結了四大台灣原生美妝品牌86小舖、UNT、BeautyMaker、BeautyEasy，去年集團營收約5億元，近期再併購Wstyle。

今年4月，周品均正式出任唯品風尚集團執行長。這是她兩次創業以來，第一次接下其他公司開出的職位。而新的辦公室也在近期底定，唯品風尚將會成為星宇航空的鄰居，位於台北內湖、5百坪面積，屆時，旗下5個品牌團隊全部都會在一個開放空間一起上班，預計今年7月完工。

而讓詹宏志欽點、潤泰集團總裁尹衍樑也點頭同意的，當然是周品均在時尚社群的影響力，以及經營女性品牌電商的亮眼成績單。

從快時尚變超快時尚 今天下單 明天就可穿出門

「這次併購，我才知道我們公司（Wstyle）估值有5億元。」周品均說，2016年創辦的Wstyle員工才約20人、資本額不過1百萬元，但每年都獲利，且2019年營收已近1億5千萬元。一個小團隊可以乘載破億元的業績，關鍵就在「速度」兩個字。

「快、快、快！快時尚要變成超快時尚。」談到電商趨勢、經營心法時，周品均不斷強調「速度」，為了要達到她對速度的要求，組織人力、庫存都要輕盈。

與東京著衣相比，「兩次創業邏輯不一樣，是重新開始。」東京著衣1年營收就破億元、Wstyle則用了3年才破億元，但過去東京著衣是薄利多銷的路線，Wstyle更要求品牌精神，客單價是東京著衣的3、4倍，約3千元，「量相差很多，但同樣業績情況下，商品數量減少，出貨速度更快。」

「8成以上的產品，一運送到台灣當天就出貨。」周品均說，基本上，產品還在生產或運送的過程時，網路訂單就成交了，周轉率相當快，產品位於倉庫的「庫齡」不到24小時；而對比下，東京著衣最高曾有約3億元價值的商品庫存，可見兩者營運模式差異之大。

大部分台灣服飾電商同業是透過批發商，Wstyle3年來，則在韓國開發了許多關係密切的工廠，直接向工廠採購，除成本競爭力，也能更好掌握供應鏈的速度和品質。

「快時尚生產後5到7天就要上架，我們是『超快時尚』。」能做到這樣，一方面是對於供應鏈的高度掌握，一方面是顧客的高黏著度。Wstyle在韓國有專門配合的工廠、設計師、採購，剩下不到1成產品則來自台灣、中國。

此外，Wstyle用社團加上固定時段放送的直播內容，來穩定粉絲的活躍度，產品9成以上都來自韓國，而且，「今天在直播上看到，只要下單，你明天就可以拿到貨、穿出門。」周品均說。

與供應鏈共同成長 不惜空運 疫情期間出貨穩定

從顧客下單、工廠生產、出貨，Wstyle加快整串供應鏈的速度，除了需要工廠在生產、配送速度可配合之外，物流出貨上，不同於其他同業多承租倉庫、外包廠商，Wstyle全部自己做，才可以一到貨、當天就出貨。

和供應鏈經營的好關係，長期穩定合作、一起成長的信任，也展現在新冠肺炎疫情期間。這次疫情，韓國一度狀況嚴重，不少產品來自韓國的服飾業者都面臨斷貨，但Wstyle仍可穩定出貨。

即使空運運費高1倍也願意付的氣魄，她自己吸收運費成本， 獲利受影響仍堅持空運；對比下，許多同業折衷選擇海運，因此到貨速度變慢。

當韓國疫情高峰期的貨運成本增加時，不惜代價吸收所有增加的成本，以服務顧客為第一優先的考量之下，讓Wstyle能維持穩定供貨，搏得消費者信任和好感度，所以其實營收都是正向成長。

「別人現在是有貨就拿、沒辦法挑，我們卻還讓供應鏈洗牌。」周品均不諱言，為了維持產品上架、出貨穩定，以前是到工廠現場採購，現在則透過視訊採購，更考驗對於服飾布料、版型的熟悉程度和眼光。而Wstyle和工廠一起成長，面臨疫情考驗，沒辦法配合的工廠，就會被別家取代。

社群圈粉黏顧客 設定穿搭主題 互動衝買氣

社群經營則是另一個重點。其實孕育出Wstyle品牌的能量就來自社群，這也是詹宏志要倚重她操盤集團各大品牌之處。

離開東京著衣後，最早在2016年，周品均用「周小葳」的名字經營臉書粉絲專頁，當時還沒有販售產品，大家都不知道她是東京著衣創辦人。她藉由分享個人經驗、穿著打扮等各類文章，一年多時間就累積了4萬多粉絲數，「我發現我可以賦予（大家）更多力量，品牌架構開始出現。」

去年Wstyle營收破億元，社群高黏著是重要原因。

周品均透露，過往大家從官網、臉書粉絲團導入流量，但現在的重點在臉書社團，不像粉絲專頁還要投放廣告、觸及率可能僅5％，「社團觸及率百分之百。」Wstyle的社團已有高達3萬5千多人，已超越多數服裝電商的粉絲專頁按讚數。且跟粉絲專頁被動接收訊息不同，大家在社團內部會真正熱烈討論，且互相推薦、分享穿搭照，帶動買氣。

另外，過去2年Wstyle做直播內容，重點不僅是賣衣服，也設定職場穿搭、在家追劇穿搭等各種主題，不同身形、膚色怎麼穿等各種企畫，疫情期間，大家幾乎都待在家裡，Wstyle的直播線上觀看人數也成長了3倍，帶動3月業績年成長3成。

但周品均的最新角色，不再只是1個品牌的創辦人，至少是5個品牌的執行長，她打算如何操刀？

「我們會是台灣第一個時尚電商集團。」周品均透露，預計今年會先調整4個美妝品牌的體質，4個品牌都要成為和Wstyle一樣，以一個輕盈的核心團隊，來操作「速度」至上的戰略，也因此內部工作分配、組織上都會隨之調整，「未來也不排除再加入更多美妝、服飾等其他品牌。」

但對於未來的營收目標，周品均並未多談，只說目前還未設定。只不過，過去周品均的經驗都在操作單一品牌，且都以服飾為主，美妝市場勢必和服飾市場有所差異，Wstyle「速度」至上，以及社群高黏度帶來高轉換率的戰略，能否在另外4大美妝品牌上奏效，不無挑戰。

唯品風尚集團

成 立：2020年

執行長：周品均

資本額：10億元

主要業務：美妝、服飾產品網路銷售

成 績：2019年營收 約5億元

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