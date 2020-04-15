富比世傑出青年／28歲CEO林裕欽 打造最懂400萬年輕人的Dcard

【文/許依晨】

林裕欽創辦的Dcard，是台灣年輕人交友社群的第一把交椅，也是備受矚目的台灣原生社群網站，就連總統蔡英文也是「卡友」。現在的Dcard更有自信，以Google和Facebook為目標，盼有朝一日代表台灣，躋身世界級網路產業。

2011年的Dcard，還只是僅供台大學生在網路「抽卡」交友的社群平台，當時19歲的台大資管系二年級學生林裕欽壓根沒想到，10年後，自己一手創辦的Dcard，會茁壯成為每個月產出萬篇貼文、不重複訪客高達1千5百萬、網頁瀏覽次數超過15億次的台灣第14大網站。

《富比世》榜單上，描述Dcard是「台灣年輕族群間最有影響力的社群平台」。確實，這個擁有累計4百萬大學生為主力用戶的台灣原生社群網站，手握著足以影響年輕人的話語權，身兼創辦人與執行長、今年28歲的林裕欽獲得《富比世》青睞，登上年度亞洲「30 Under 30」名人榜，自然也就不令人意外。

獲獎後，林裕欽接受《今周刊》專訪，他將榮耀歸給團隊，「這個成績好像很厲害，但我覺得更像是因為團隊才獲得這個獎。」他談到，最初的起心動念，便是想要在台灣做一家有影響力的網路公司，如今讓外界看到，「Dcard做得不錯，連《富比世》都認證。」

大二創原版》抽卡交友模式 風靡學生圈

2011年，林裕欽還在就讀台大資管系二年級，他和夥伴有感於許多大學生因生活圈的限制，無法拓展交友圈，因此發想以網路上「抽卡」的模式，來結交新朋友。「D」即代表「Destiny」（命運），雖然隨機抽卡，但必須待雙方都同意才能成為朋友，一旦錯過，機會不再。

一開始Dcard一天只能抽一張卡，「神祕、隱私、慢」的特質受到學生好評，一下子湧進許多人想註冊，於是他花了一周時間寫出第一版Dcard網頁；很快地，註冊人數增加到一定規模後，又開放匿名討論看板供卡友交流，使用者開始一路從台大、政大學生，快速擴展到其他大學。

Dcard從創立最初僅林裕欽和簡勤佑兩名創辦人，如今員工超過100人。從青澀到篤定，創業路上，林裕欽經歷不少大大小小的難關。

「第一個崩潰」就發生在2013年，當時App生態開始起飛，為了跟上趨勢，他決定開發App，但添購設備器材是沉重的負擔，至少「需要一台MAC（電腦），一支iPhone，一台5萬元，一支2萬元，那時候我就崩潰了，因為沒有錢買。」他笑稱。

正苦惱時，就像是「destiny」命運的安排，3名欣賞Dcard理念的學生工程師自行找上門，願意協助開發App，雙方一拍即合，Dcard創業團隊就此成形。一群年輕人便在台大宿舍、交誼廳、民宅、咖啡廳隨時就地討論，一點一滴打造出Dcard介面，Dcard面貌也逐漸清晰。

新鮮人創業》聊15分鐘 募資上百萬美元

真正讓Dcard邁向公司營運之路的關鍵，則是2015年。當時Dcard主要靠著流量廣告支撐服務，剛從大學畢業的林裕欽決定參加FITI創新創業激勵計畫，也因此認識許多創業家、投資人。

在一次的募資簡報上，一家創投公司慧眼識英雄，「只聊15分鐘，就投了。」這也是Dcard第一次拿到專業機構的投資。「我跟他講的數字有上百萬美元之譜。」對方還問，「這樣夠嗎？還是要更多？」

資金有了，人員招募和擴編問題接踵而來。這位剛畢業的新手CEO說，「很多事情都是第一次遇到，很多事情不知道怎麼做。」當公司人一多，很多問題就來了，起初連「要不要配筆電給員工？」「實習生要給多少薪水？」對林裕欽而言，都是嶄新的學習；更難的，則是與幹部的價值觀衝突，所造成的人才流動。

「那時候還不是成熟管理者，一直在思考怎樣做才是對的，」他直言，「CEO的認知，決定公司的天花板在哪裡。」為了克服管理經驗的不足，他啟動廣泛大量的閱讀學習方法，透過汲取他人經驗，轉化成自己的管理模式。以前他只看程式設計類書籍，如今什麼都看，從最基本的管理、文學、數學，就連裝潢、美妝等類型都不放過；一年下來，少說看了3、4百本書。

學霸ＣＥＯ》從網路學會管理 收服員工

同時他也善加利用網路獲取新知，林裕欽勤上中國知名的知識型平台App「得到」學習，使用頻率之高，「我是前面的0.001。」也就是說，超越了百分之99.9的用戶，幾乎每一種課程，他都付費聽完。

林裕欽說，自己曾因高管的離開而「滿受打擊」，但在讀過許多創業家的故事後，發現這是必經過程，藉著閱讀各種案例，「心裡會知道該怎麼做。」

他也把在「得到」網站所學到的OKR管理模式導入公司，他發現，只要將目標和資訊透明化，鼓勵大家雙向溝通，讓大家主動把事情做好，大家便會朝正確的方向走。不僅如此，他也希望帶動團隊學習，除了舉辦讀書會，「想買什麼書都由公司出，想參加國外會議，也全額補助送你去。」就盼員工自主追求學習。

甚至，為了做好決策，不讓自己老是一到下午便昏昏欲睡，同時也能更早起床思考事情，林裕欽一改過去的習慣，嚴格調整自身飲食和作息，從最胖91公斤，一年左右的時間瘦下20公斤。

林裕欽曾入選2018年第7期「AAMA台北搖籃計劃」， AAMA台北搖籃計劃執行長林蓓如形容，林裕欽就像是班上的「學霸」，每一次討論，都會提出想法和見解，並實際畫成系統圖，不會僅只是一句話，或是一個觀念作結。林蓓如回憶，對林裕欽的第一印象是非常好學的人，一旦被啟發後，又能進行「反思」，迅速回頭檢視策略而成長。

創業很難不焦躁，林蓓如認為，林裕欽做事很有節奏感，且目標清楚，又是「資源擺到面前，非常有分寸的人」，很多人尋求資金或是通路等資源是愈多愈好，但問到林裕欽時，他只回稱，「還好耶，目前我們都可以自己cover（應付）。」不躁進的心態，令她印象深刻。

Dcard的使命是「讓每個人都找到共鳴」， 如今的Dcard，積極走出大學生同溫層，開放讓非學生者以身份證註冊，歡迎更多年齡層一起交流。連總統蔡英文也在去年申請帳號，成為Dcard4百萬卡友之一；去年大選期間，蔡英文甚至帶著倫敦政經學院（LSE）畢業證書到公司參訪，足見Dcard的分量。

放眼未來，林裕欽自認還有很多要學習的空間，帶著年輕的團隊向前走，既有不足，卻也是優勢，他懷抱著勃發的雄心，希望有一天Dcard能像台積電、鴻海一樣，成為代表台灣的標誌性公司，林裕欽想讓台灣網路實力被世界看見，現在一切才剛開始。

林裕欽

出生：1991年

現職：Dcard執行長

學歷： 台灣大學資訊管理學系

成績：

．2011年大二時，寫出第一版Dcard 網頁、入選外交部國際青年大使、ATCC全國大專院校商業個案大賽冠軍（研華組）

．2015年成立狄卡公司

．2019年獲《經理人》月刊百大MVP經理人

．2020年獲《富比世》亞洲區30歲以下傑出青年大獎

（30 Under 30 Asia）

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1217期)

閱讀更多文章，歡迎加入今周刊粉絲團&LINE