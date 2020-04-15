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連遛狗都用玻璃盒取代塑膠袋！年輕人一天一張IG照紀錄生活

聯合新聞網 / 今周刊
吳東岳
吳東岳

【文 / 鄭閔聲】

許多人認為，「低碳」、「環保」，是種辛苦吃力的生活方式，綠藤生機的3位「八年級」夥伴，卻想顛覆這種刻板印象。他們用正向心態，減少環境負荷，將每一點小成果，視為生活中的意外驚喜。

「你知道自己一天製造了多少垃圾、對環境造成多少負擔嗎？」

「不太清楚。那不然……，每天來記錄一下好了。」

蔡昇諺與陳欣，是生活品牌「綠藤生機」的工作夥伴。在這家提倡永續、為產品尋找更友善環境成分的企業裡，他們自然而然地對環保議題產生興趣，也想知道自己的日常生活習慣中，是否還能有更好、對環境更無負擔的選擇。

為了尋找解答，他們在2018年6月決定展開「零廢棄物練習」，用手機拍下每天製造的「不能回收」廢棄物，並且在一天結束的時刻，將照片上傳個人Instagram；10天後，年齡相仿的同事蔣明珍也加入行動。

發起練習當下，平均年齡才25歲的3個人，想法十分單純：想在能力範圍內，盡量減少廢棄物。拍照記錄，則是他們勇敢面對自己「不完美」的方式，「雖然是以『零』廢棄物為目標，但我們也知道，現實上不可能完全不製造垃圾，只能盡量接近。」陳欣解釋。

這3位要好的同事，原本就不是對環境無感的「無意識患者」。例如家裡養狗的蔡昇諺，從愛犬「哈哈」來到家裡不久，就發現每天早晚遛狗，總共要使用2個塑膠袋裝狗大便，累積下來實在太傷害環境，決定改拿玻璃保鮮盒當容器，遛狗期間隨時準備承接，3年多來，不僅練就了一身「狗屎不落地」的好身手，也節省了2千多個無法回收的塑膠袋。

所以在行動開始前，3人都已經有隨身攜帶環保杯筷和玻璃便當盒的習慣，免洗餐具、餐盒、手搖飲料杯這類上班族每天製造的「大型」垃圾，原本就不會在他們的生活中出現。但實際體驗後，還是讓他們發現許多過去不曾察覺的廢棄物。

他們用來蒐集廢棄物的透明玻璃罐裡，最常見的品項，是零食、三明治這類食物的外包裝，或者工作用的便條紙、購物的發票明細、速食店的醬料盒等。3人彼此激勵交流之餘，也會彼此討論避開這些廢棄物「常客」的對策。

為了擺脫食物包裝，他們除了既有的便當盒，又準備了收納容易的「食物袋」，無論是到速食店買漢堡炸雞，或是突然想吃湯麵料理，都可以請店家把做好的食物直接放進袋裡，如果店家不願配合，他們會爽快地拒絕消費。因為不想拿紙本發票，他們只挑接受行動載具的商店購物；陳欣還因為每次替悠遊卡加值，都被迫拿到明細，特地辦了一張提供自動加值服務的聯名信用卡。

「有時候你會非常想做一件事，但你會先問自己：這件事會不會製造垃圾？例如我很想吃某一家店的奶酪，但這家店一定要用包裝，這時候我就會想辦法找其他選擇，像是自己做奶酪。」蔣明珍舉了個例子，說明「零廢棄物練習」，如何在不知不覺間，改變了她的生活。

3人雖然盡力實現零廢棄，卻從不過度苛求。例如公司辦活動多了一個便當，恰好還沒吃午餐的他們，會毫無心理障礙地欣然接收，「無論如何，這個便當盒就是被生產出來了，我們能做的，就是使用過後，找到對的地方，好好回收。」蔡昇諺說。

一次擋掉10人份溼紙巾　她從「默默做」變「邀大家一起做」

蔣明珍也認為，「環保」概念像是一條光譜，每個人各自分布在不同的位置上，並不是只有絕對的「黑白」、「善惡」之分。

每天在IG上更新的廢棄物，除了能讓3人從不完美中找尋追求進步的動力，也讓周邊親友看見他們崇尚的環保生活態度。

「以前我只會自己默默帶餐具，現在我會問問身邊的人，願不願意跟著我這樣做。有一次國小同學聚會，我幫一桌10個人拒絕了服務生送來的溼紙巾，這是以前的我不會做的事。」陳欣說，透過社群網路分享每天的環保生活，讓她擺脫了過去常不時襲來的孤獨感。

蔡昇諺也說，看見家人學他帶著保鮮盒外出購買食物，或是原本完全不在意廢棄物的同事，拿起玻璃便當盒、帶著來公司拜訪的客戶外出吃自助餐，是零廢棄物練習過程中，最有成就感的時刻，「原來我們也可以發揮影響力。」

除了每天例行的拍照上傳，3人也一起下載了來自美國的永續生活應用程式JouleBug，學習在減少廢棄物以外，降低日常生活排碳量的方式。

蔣明珍點開已累積減少4百多公斤排碳量的帳號解釋，除了騎單車通勤、使用購物袋這類常見的方式以外，以自然風乾衣物取代脫水、午休時關閉電腦螢幕、將剩餘的食物保留到隔餐再吃，都能各自獲得減碳成績，「數字只是大概，我也不是真的在意減了多少。只是每完成一項，都是做了一件對環境正向的事，心情也會跟著很正向。」她說。

隨身多帶一雙環保筷　把溫暖和友善「借出去」

3個人的零廢棄練習，一共持續了近5個月。決定中止，是因為他們自認已經充分了解，如何用讓地球負擔最輕的方式，度過每一天的生活。即使不再上傳照片，追求零廢棄的努力仍會持續下去。

一年多來，3個人確實還是謹守著對地球友善的生活方式，他們繼續說服家人帶著保鮮盒上菜市場、堅持不在網路下單消費、手機裡連餐飲外送服務平台的程式都沒下載、刻意避開生命週期短的快時尚品牌、購買貴重物品如平板電腦前，會先花一段時間思考正反面理由……。

採訪這天，故事中提到的玻璃罐、食物袋、環保杯，他們身上一應俱全，每個人甚至都還帶著2雙以上的筷子。

「多帶一雙筷子，和一起吃飯的朋友分享，不會增加我們什麼負擔，但這種溫暖，或許能讓多一點人用友善環境的方式生活。」蔣明珍解釋，「環保這件事應該是開心的，除了對環境友善，我們也要對人友善。」

秉持著對環境與人都要友善的信念，3人只要一有機會，就會鼓勵身邊朋友，加入友善環境的行列，但從來不會以責難的態度，面對慣用免洗餐具、喜歡點外送食物的人；相反的，他們還會嘗試理解對方，是為了什麼原因，而採取這樣的生活方式，「有的人可能會擔心店家的餐具洗不乾淨，我們理解以後，或許可以找到討論空間。」蔣明珍說。

「環保這件事沒有這麼困難，有時候只是需要身邊的人，帶著你一起做這件事。」陳欣補充。

3位懷抱理想卻也能貼近現實的年輕人，從改變自己開始，一步步善待環境。未來，他們希望發揮溫柔的影響力，一點一滴打破社會認為環保困難、不切實際的刻板印象。

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