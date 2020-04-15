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月虧200萬！從高朋滿座到沒半個客人 50年名店老闆心痛告白

聯合新聞網 / 今周刊
吳東岳
吳東岳

【撰文‧今周刊編輯團隊】

4月13日、中午12點不到，走進南京西路的天廚菜館，包廂內聚集一群平均年齡上看60歲的登山好友們，有人帶著護目鏡、重裝防護裝備也要來。一位從還沒出嫁就曾來用餐過的老客戶魏女士表示：「我已經2個月沒出門聚餐了，也是為了（幫他們）打氣而來。」

已逾80歲，現任天廚菜館總經理陳虎符則穿梭在每桌間，拱手作揖向上門客人一一說：「謝謝！謝謝！」

這家創立於1971年、匯聚一群軍人退休金而成立的餐館，在邁入第50年時，因為一隻病毒，迎來客人不進門、企業春酒大單紛紛取消的困境，原打算宣布歇業兩個月。

「1月農曆年還好，到了2月虧了近200萬元，3月虧了200多萬元，光看著數字都心慌……。」陳虎符透露，餐廳生意最好的時候，一天可進帳2、30萬元，但在3月時，曾有一天僅2桌共3人用餐，進帳才8000多元，月營收急墜掉了9成；還有一天晚上，餐廳一個客人都沒有，僅剩他與員工一起吃晚餐。

老字號餐館歇業停損　想靠政府補貼薪資卻緩不濟急

這兩個月，陳虎符幾乎夜不成眠，儘管200萬、200萬地撒出去，他也一人獨撐，不告訴家人。而相處多年的同仁說：「我們能減薪。」但他深諳，只有先停損止血，才有再開門的一天，因為光70多位員工、一個月人事成本就達300多萬元。

決定暫時歇業前，陳虎符在4月初看到媒體報導，政府將提供員工薪資補貼的紓困方案。他心想這是最有效的及時雨，於是請會計詢問，一問之下得知，原來這項紓困方案的補助還沒上路，建議先向銀行貸款周轉。

貸款，觸及到東北爺爺的底線。「我從來沒有跟銀行借過錢，而且貸款不是不用還，薪資補助是為了員工，但過程繁複，緩不濟急……。」他感嘆地說。

這家由父親陳萬策集合一群老兵退休金成立的餐館，曾是5院8部招待外賓的聚集處、國際知名演員伊麗莎白泰勒蒞臨過的老餐館，也是黑白兩道喬事的場所，像是知名演員王羽被砍傷、陳虎符弟弟陳虎門引起的江南案，都讓這家餐館聲名大噪。

4月6日，歇業消息一出，不是無聲關門，而是電話響不停，員工接到手軟。「電話從日本、美國、加拿大打來，對我說資金不夠我們出、不用給利息⋯⋯。」近40歲時，因父親一聲召喚回到餐館工作的陳虎符，歷經SARS、金融風暴都沒輕言按下致命暫停鍵的他，雖說男兒有淚不輕彈，淚水卻已在眼眶中打轉。

振興經濟要到位，推3大紓困案 從企業到攤商皆受惠

「金額擴大到1兆500億元，振興範圍首次將夜市攤販、商圈業者納入，是史上最大規模。」台灣中小企業聯合輔導基金會總經理許婉琪點出這次經濟紓困的關鍵，雖說政策企圖將各式經營型態都納入，但從政策溝通到實際執行存在落差。

目前，政府針對所有企業公布共同可以申請（編按：部分產業，如旅遊觀光業有規模更大的紓困方案）的「即刻插管救急」紓困案，主要分為3部分：

一是提供企業貸款，注入資金熬過艱困期，這部分總計有3000億元規模。二是補貼員工薪資與一次性企業營運資金，並直接發錢給企業。三是減免水電費，降低企業營運成本。

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