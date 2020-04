華春瑩要人「來中國享受自由」 美官員高級酸：我想跟這八位聊聊

【文.黃健誠】

中國外交部發言人華春瑩日前回酸美國國務院發言人歐塔加斯「要中國給人民言論自由」的推文,在推特上寫道:「歡迎來中國,並與街上任何人交談以享受自由」,並以美國航空母艦羅斯福號艦長克羅齊爾因求救信外流而被解職一事,反過來質疑美國的自由與透明在哪裡。

不料,華春瑩一番發言除了延續與歐塔加斯的戰火外,也引來美國共和黨籍聯邦通訊委員會(FCC)委員卡爾(Brendan Carr)在推特上連推9篇文,要求與8位在中國「被消失」的異議人士和吹哨者聊一聊,以此諷刺華春瑩口中的「中國自由」。

近期國際上質疑中國政府的聲浪加大,中國除了施以「大外宣」外,外交部發言人華春瑩也相當盡責地在推特上與美國國務院發言人歐塔加斯交鋒。歐塔加斯7日在推特上表示「美國歡迎中國一同打擊肺炎疫情,我們要求北京分享病毒資料,並讓國際團隊調查疫情是如何在中國爆發的,還有要給人民言論自由。正確的合作需要透明和實際的行動,而不只是花言巧語。」

華春瑩9日在推特上回擊歐塔加斯,她表示:「歡迎來中國享受跟街上的任何一人交談的自由,但是當羅斯福號艦長克羅齊爾因為一封可以救上千人性命的信被解職、醫療工作者因為談論工作情況被開除時,自由和透明又在哪?」

在華春瑩推文隔天,卡爾以連發九篇「你可以讓他們不被消失,好讓我們聊聊嗎?(Could you un-disappear them so we could speak?)」的系列推文加入質疑中國的行列,卡爾首先提到想跟在武漢中央醫院工作,並試著發出病毒警告的醫師艾芬(Dr. AI Fen.)聊聊。

卡爾接來的推文分別點名兩位試圖揭露新冠肺炎疫情景像的影音部落客,目前卻是失聯狀態的陳秋實及方斌、記者李澤華、法律教授許志永、許章潤、中國地產大亨任志強在武漢協和醫院工作的醫師謝琳卡,卡爾也特別提及染疫且已逝世的醫師李文亮,半夜被帶去警局要求撒回公開向大眾警告疫情的聲明一事。

最後,卡爾在推特上標註華春瑩,並向她發出疑問提到,「你提出的邀請還算數嗎?還是像其他在中國的事件一樣,突然消失不見了?」,不過華春瑩並未再針卡爾的推文回覆,反而在推特上自顧自地開始說起中國在對抗疫情上的努力。

