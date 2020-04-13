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袁老闆身家飆升 但Google、NASA到台灣都封殺Zoom 亡羊補牢來得及？

聯合新聞網 / 今周刊
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【撰文 劉煥彥】

COVID-19（新冠肺炎）擴散帶動許多國家的居家上班潮，使視訊會議軟體的需求一飛衝天，其中大贏家莫過於美籍華人袁征創立的矽谷軟體公司Zoom及其同名軟體，他的身家也水漲船高，今年累計飆升逾800億元台幣。

就在Zoom成為當紅炸子雞時，上周被揭發有嚴重資安漏洞，從美國國會、國家航空暨太空總署（NASA）、德國外交部到我國政府都先後禁用，美國聯邦調查局（FBI）也警告使用Zoom的風險。

過去一周袁征多次公開宣示正多管齊下，加強Zoom安全，臉書前任安全長Alex Stamos更於8日透露獲邀擔任Zoom的外部安全顧問，Zoom忙著亡羊補牢還來得及嗎？

如果從股價來看，現階段投資人似乎買單。

Zoom股價今年完全說明了其產品的搶手程度變化，1月底還在76.3美元，2月後隨著疫情升溫而逐步攀高，並於3月23日盤中站上164.94美元，等於才一個半月出頭就飆升116%。

儘管Zoom的負面消息在春假前後發酵，使該公司股價的波段跌幅達三成，但到昨天收盤價已回穩至124.51美元，意味從今年高點累計跌幅縮小至30%之內。

▲Ｚoom股價今年水漲船高，截至昨天累計大漲81%。（圖片來源：翻攝Google）
▲Ｚoom股價今年水漲船高，截至昨天累計大漲81%。（圖片來源：翻攝Google）

今年袁征的身家同樣隨著公司股價大漲而飆升，全年累計至（9）日已翻揚29.1億美元（約882億元台幣），成長幅度高達81%，達到64.8億美元（約1965億元台幣），比鴻海創辦人郭台銘的身家還高。

然而，投資人或許買單，消費者卻不見得這麼想，特別是大企業及政府機構等有一定保密需求的Zoom用戶。

去年12月Zoom的用戶約1000萬人，但到了今年3月暴增至2億人，大家自然對疫情當下的視訊會議安全度有一定期望。

▲袁征在加州矽谷創辦的Zoom，去年4月在納斯達克上市。（圖片來源：Zoom官網）
▲袁征在加州矽谷創辦的Zoom，去年4月在納斯達克上市。（圖片來源：Zoom官網）

Zoom的榮景急轉直下，始於上上周五（3日）加拿大多倫多大學公民實驗室（Citizen Lab）發出的研究報告，其中指出Zoom的加密機制有多項漏洞，包括將部分用戶的加密金鑰（encryption keys）經由在中國的伺服器轉發，公司股權結構與過於仰賴中國人力，「使Zoom易受中國當局的壓力影響」。

三位美國情報官員透露，目前沒有證據顯示Zoom與中國合作或已被中國滲透，問題是Zoom的安全機制有些漏洞，讓有些用戶的視訊會議安全度降低。

其實不用等情報機構出面，光是多倫多大學的消息一出，過去一周已經讓Zoom損失不少重量級用戶，最新的是Google上周內部公告，從本周起禁止員工在公司桌機使用Zoom，「因為其不符合員工使用App的安全標準」。

Google發言人Jose Castaneda說：「員工可以繼續使用Zoom與家人及朋友連絡，只要是透過瀏覽器或透過手機。」

▲教育部本周通令，全國所有學校禁用Zoom。（圖片來源：教育部官網）
▲教育部本周通令，全國所有學校禁用Zoom。（圖片來源：教育部官網）

值得注意的是，現在不僅是各國政府機關及大企業，連保密需求較低的教育機構，都有國家加入禁用Zoom的行列。

舉例來說，美國紐約市教育局5日宣布，由於安全考量，禁止全市1800家中小學及110萬名學生使用Zoom做遠距教學。

紐約市中小學禁用Zoom　香港討論中

香港中小學從2月初開始停校，轉為遠距教學，Zoom也是熱門工具。

但自從兩家中學先前發生有不明人士在線上闖進遠距教學場合後，已經有十多所香港中學的學生呼籲老師停用Zoom，原因包括擔心個資外洩、有來自中國大陸的不明電話跑進來，甚至有人闖進遠距教學場合、奪走主控權（也就是Zoombombing），還放上不雅素材。

香港政府教育局正在與學校溝通Zoom的安全問題，目前還沒有任何結論。

Zoom創辦人延攬臉書前安全長　協助公司「拆彈」

前臉書安全長Alex Stamos在前天發表的專文中指出，Zoom需要好好整頓核心程式安全、加密設計與基礎架構安全，「我期望與Zoom的工程團隊合作，在這些專案上努力」。

對於已成為億萬富豪的Zoom創辦人暨執行長袁征來說，市場何時會相信他亡羊補牢的成效？恐怕只有時間能證明。

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