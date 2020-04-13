肺炎疫情可能改善台灣的國際收支 謝金河3角度分析

【撰文 謝金河】

台灣人熱愛出國旅行，今年元月23日武漢封城，日本有鑽石公主郵輪染疫，南韓大邱出現天地教會帶來社區感染，這些國家出國受到限制，於是大批台灣旅客湧入歐洲，美國，埃及，土耳其，甚至摩洛哥，秘魯宣布封鎖國境，還有很多台灣人回不了家；而且，也因為台灣人愛出國，給台灣帶來可觀的境外確診病例。現在這個境外移入病例高峰期漸過，但有幾個角度值得探索。

一是台灣人愛出國，台灣一直是旅遊逆差國家，而且是從2009年以來，逆差一年比一年增加。

2019年國人出國1710萬人次，入境的外國遊客1186萬人次，去年全年，我國的旅行收入143.7億美元，支出205.07億美元，逆差為61億美元。台灣的金融帳淨流出已連續38季，約長達九年半的淨流出，這其中國人投資海外証券，債券及房地產占很大比重，而國人愛出國，造成的長期旅遊支出的逆差，也是其中之一。這次疫情至少持續到第二季，很多愛出國的人被迫困在台灣，可能對今年第一季及第二季的國際收支的改善有些幫助。

二是，這次肺炎疫情重創旅遊大國，對歐洲國家的衝擊最大，特別是法國，西班牙及義大利。

聯合國世界旅遊組織(UNWTO)，去年底估今年全球旅遊人數屢創新將達到14億人，其中義大利有9060萬人次，法國8900萬，西班牙8250萬人次，德國7800萬，美國7690萬人，奧地利4300萬，英國3920萬，墨西哥3930萬人，土耳其3862萬人次。義大利靠觀光客帶來的消費達392億美元，這回肺炎疫情把這些旅遊大國的經濟撞出了大洞。亞洲這些年靠觀光旅遊的國家，像日本，泰國，這次受到影響很大。

三，台灣是旅行逆差國，一定要想辦法重振國內旅遊業的基本面。

像安倍上台的2012年，日本觀光客人數和台灣相差不多，但去年日本外來觀光客人數3190萬人次，台灣1186萬，這8年相差2000萬，這是我們努力不夠！去年台灣人去日本482萬人次，日本人來台灣216.7萬人次，雙方差了一倍多。日本人口比台灣多一億人，但台灣跑到日本的遊客遠比日本人來台觀光的人數多很多，這個數字值得政府反省檢討！

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