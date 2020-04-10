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股價慘崩逾8成！不只瑞幸陷入危機 疫情如何戳破中概股財報的秘密？

聯合新聞網 / 今周刊
圖取自達志
圖取自達志

【文．林信男】

有「中國星巴克」之稱的瑞幸咖啡（Luckin Coffee），上周驚傳營收灌水醜聞，股價狂瀉逾8成，讓這家去年在美國風光上市的中國連鎖咖啡品牌，一夕淪為投資人避之唯恐不及的「地雷公司」；值得注意的是，除了瑞幸之外，近期還有其他中概股，接連爆出負面消息，陷入信任危機。

瑞幸咖啡4月2日發布公告，稱經內部調查發現，2019年第2季至第4季，首席運營官劉劍和部分員工，偽造了人民幣22億元業績；由瑞幸2019年第3季財報（官網未繼續更新財務資訊）可得知，去年1至9月，其累計營收為人民幣29.3億元，對照其「灌水」金額，不難想像其實際營運表現。

上述消息使瑞幸當日股價狂瀉超過7成，短短40分鐘內觸發5次熔斷機制，終場收在6.4美元，若將觀察時間拉長，瑞幸無論最近1周、1個月或3個月，股價累計跌幅，都在8成以上，極為慘烈，雖然4月7日美股盤前一度大漲逾6%，卻臨時宣布停牌，迄今仍未公布恢復交易時間。

好未來涉嫌誇大銷售數據　愛奇藝被做空機構「點名」

近期陷入信任危機的中概股，不只瑞幸，4月8日，在美上市的中國線上教育機構好未來（TAL Education）發布消息，稱於内部審計過程中，發現員工涉嫌誇大「輕量級」課程（Light Class）業務銷售數據，以截至2月底財報資料來看，約占總營收的3%至4%。

受上述消息影響，昨日好未來股價收跌6.74%，至52.06美元，雖然近1周股價累計仍漲0.95%，但近1個月則下跌7.84%。

另一家被認為有信任危機的在美上市陸企，是愛奇藝（iQiyi）。根據CNBC報導，美國做空機構Wolfpack Research於4月7日發表報告，指愛奇藝2019年營收，有灌水人民幣80至130億元的嫌疑（依此金額計算，營收灌水幅度至少27%）；用戶數可能也誇大了42%到60%。

對此，愛奇藝透過聲明表示，Wolfpack Research的報告內容，有許多錯誤及未經證實的陳述，「我們對於所有不實指控，堅決否認，並保留法律追訴權。」

瑞幸咖啡、好未來、愛奇藝近期股價表現。（資料來源：CNBC、林信男製表）
瑞幸咖啡、好未來、愛奇藝近期股價表現。（資料來源：CNBC、林信男製表）

新冠肺炎疫情衝擊經濟　體質不佳企業現形

美媒Foreign Policy評論，瑞幸咖啡、好未來和愛奇藝等案例，其實不足為奇，在中國，公司財務資料，往往無法完整反映實際營運情形。

該評論寫道，COVID-19（新冠肺炎）疫情對經濟的影響，讓擅於採取營收灌水等不當行為的企業，禁不起嚴格檢視，就像2008年金融危機期間，美國那斯達克交易所前主席馬多夫（Bernard Madoff）策劃的龐氏騙局被揭穿一樣。

簡言之，嚴峻的經濟情勢，會讓體質不佳的企業，更快「現出原形」，就算短期內能靠擦脂抹粉掩飾，但時間一久，紙終究包不住火。

以上客觀論述，不作為投資建議，請自行判斷風險

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