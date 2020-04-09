武漢解封代表疫情趨緩？3件事讓外媒憂陸爆發「第2波感染」

【文．林信男】

4月8日零時，工作人員陸續移除武漢北高速收費站前的圍欄，隨著車輛依序開上高速公路，武漢「解除封城」也從一紙官方通告，轉為現實；但，在外媒看來，「解封」未必能證明COVID-19（新冠肺炎）疫情已有所緩和，在出城人潮持續增加的情況下，中國爆發「第2波感染」的疑慮，也隨之升溫。

中國國家衛生健康委員會資料顯示，截至4月7日，新增確診病例為62例，死亡2例，累計確診達8萬1802例，死亡病例3333例，治癒出院病例7萬7279例；在此之前，衛健委宣稱，4月6日「無新增死亡病例」，為1月以來首見。

即使從數據上來看，中國疫情已有緩解跡象，但外界對其真實性，仍多所質疑。上周四，中國外交部發言人華春瑩再度強調，關於疫情處理，中國已盡了最大努力，做到「公開、透明和負責任」，武漢的確是最早通報發現疫情的地方，但關於疫情溯源，仍須由專家基於事實，做出科學判斷。

未檢測、改變分類、直接排除 3措施讓確診人數下降

然而，根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，武漢當地一名受訪者表示，她的母親於1月中旬去世，死因為「嚴重肺炎」，醫生曾言，她母親可能感染了新冠病毒，但在治療期間，卻從未進行核酸檢測，這也意味著，她母親不會被列入確診名單中。

另一方面，疫情爆發迄今，中國衛健委已陸續發布7版「新型冠狀病毒肺炎診療方案」，但自第6版起，便取消了針對湖北特設的「臨床診斷病例」分類（第7版也維持此分類），全國統一分為「疑似」和「確診」兩類病例，湖北許多城市便按照此標準「核減」病例。

「新型冠狀病毒肺炎診療方案」第5版（左），仍保留針對湖北特設的「臨床診斷病例」分類，但自第6版起（包括第7版），便將之取消。（資料來源：新型冠狀病毒肺炎診療方案第5版、第7版）

根據英國廣播公司（BBC）報導，除病例分類「有所調整」外，在中國國家主席習近平訪視武漢期間，當地官員甚至要求醫師，將新增病例排除在官方數據之外。

中國擔心境外移入 但風險可能在國內

CNN也在報導中引述陸媒資訊，稱在武漢宣布封城前，送入當地的骨灰罈數量，較官方公布的死亡人數，多出數千之譜；雖然無法百分之百斷言，這些骨灰罈都是用於感染新冠肺炎過世的病例，但數據上的落差，仍引人關注。

隨著境外移入確診案例不斷增加，中國政府宣布，自3月28日起，暫時禁止持目前有效簽證和居留許可的外國人入境，藉以降低爆發「第2波感染」風險。

但，CNN報導認為，如果「對中國官方數據抱持懷疑態度者」的看法是對的，那麼，隨著人員流動、企業陸續復工，人們對「第2波感染」的擔憂，也將從中而生，「真正的危險，可能就在（中國）國內。」

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