70億酒店變防疫旅館！不捨留學生哭著求救 元大馬維欣做此生最困難決定

【文 / 張玉鉉】

瀚寓酒店董事長馬維欣打破酒店業常規，力求差異化；細緻營造家的氛圍、提升住宿體驗，卻在開幕前選擇加入防疫旅館⋯⋯。

想像一下，假如你斥資70億元，在台北市打造一間房價5位數起跳的高檔酒店，會願意在正式開幕前，變身「防疫旅館」嗎？

「昨天收到房客回饋想多吃一點水果，今天我就跑去買楊桃、李子等比較特別的來。」瀚寓酒店董事長馬維欣的答案顯然是肯定的。她在自家酒店作為防疫旅館期間，不僅親自入住酒店；更化身房客許願池，親自打點三餐，甚至為國外回來的學生準備鬍鬚張、鼎泰豐等家鄉味。

防疫旅館：提供給台灣境外移入者，例如台商、留學生等有自主隔離需求者，自費入住14天的旅館。

4年前，元大二代、和鑫光電董事長馬維欣成立白石，正式跨足餐旅業；更砸下52億元，買下曾為IBM總部的佩芳大樓，耗資超過10億元打造瀚寓酒店。去年12月正式完工試營運，共有120間客房，鎖定中高階商務旅客，也找來新加坡共享辦公室品牌JustCo合作。

原訂4月底正式開幕的瀚寓，遇上新冠肺炎（俗稱武漢肺炎），竟在開幕前搖身一變成為台北市首間公開的防疫旅館。

「作為防疫旅館須考量很多，包括觀感、硬體設備、清潔等，瀚寓酒店在開幕前就走這條路很勇敢！」萬豪酒店副總經理蘇慶福觀察。

外界好奇，馬維欣為何敢跌破市場眼鏡，走這步「險棋」？

馬維欣坦言，做防疫旅館是自己此生最困難的決定，「此決定不是想不想做，而是該不該做。」

觀傳局：留學生哭著求救 馬維欣明快拍板挺公益

「其實一直有接到台北市政府來電詢問加入防疫旅館意願，但內部都仍在思考與評估；關鍵契機是觀傳局致電說很多留學生打回來是在哭，表示想回來但因班機、住宿問題導致遲遲無法動身。」瀚寓酒店總經理雷力誌透露，他回報給馬維欣後，立刻在15分鐘內盤點動線、空調、進排風等硬體設備是否符合標準。「董事長聽到我說做得到，基於公益考量，決心加入。」

目前，瀚寓酒店提供100間客房作為防疫旅館使用，住用率達9成，近乎客滿。以防疫旅館一晚「5折價」7500元與8500元兩種房型，再加上15.5％的稅金計算，平均一個月約進帳2千萬元；但要做防疫旅館並不簡單……。

自3月15日瀚寓決定加入後，將兩周濃縮成短短96小時就完成硬體建置與人員訓練。「那幾天將近24小時不眠不休。」雷力誌指出，為了在3月20日配合政府順利把人從國外接回來，50名員工傾力相挺，包括完成兩次以上來自疾管署、衛生局、士林聯合醫院等訓練。

硬體上，於地下一樓設置醫檢站，「自主隔離者沒有房卡，有專人從地下一樓將其帶至入住房間樓層，全程不會接觸其他人。」瀚寓酒店公關經理謝欣潔補充。「瀚寓酒店為求高品質住宿體驗，設備意外達到防疫旅館規格。」曾參與興建負壓隔離病房的雷力誌解釋每間客房獨立進排風、呈微負壓等，降低交叉感染與窩藏病毒的機率。

96小時期間，瀚寓酒店更自聘曾在SARS（嚴重急性呼吸道症候群）期間檢驗和平醫院設備的台北科技大學能源與冷凍空調工程系特聘教授蔡尤溪，查核並「微調」硬體設備，像在走道原來鋪地毯處的上方加隔板，因地毯較易藏有病菌等。

針對防疫旅館硬體標準，蔡尤溪觀察，一般房子天花板頂部會預留空間做管線配置，但瀚寓有別於一般房子，直接將每個房間完全分隔至頂部天花板，再另外做獨立進排風等管線，能做到完全隔離客房彼此間的空氣，避免交叉感染。

讓房客像回家而非避難 另類宣傳打響品牌知名度

不只如此，馬維欣也要團隊找來已退休的護理人員輪班待命，並與家樂福合作提供超過200項的零食、日用品供選擇，「希望給房客安心舒適的感覺。」雷力誌感性地說。瀚寓事先排演過各種情況，營造像家的氛圍，而非隔離避難所；目前滿意度達8成，預計做3個月，但會視情況延長。

至於外界對防疫旅館存有負面印象，雷力誌直言，這就是瀚寓願意成為第一家「對外公開」的防疫旅館的原因。「將會在結束防疫旅館、正式對外營運前，做15天的淨化。全程對外界公開，就像開放式廚房禁得起檢驗，讓消費者安心。」

這也連結到瀚寓酒店的核心價值：創新、打破常規，運用差異化作法突圍飯店市場。瀚寓酒店還未正式開幕，就先加入防疫旅館行列，可說另類打響品牌知名度。

「瀚寓把目標放在歐洲、東南亞商務客，希望達6至7成；其次客群則是家庭客。」雷力誌透露，目前除預估8到10年能回本，現也已在籌備第、第三家酒店據點。

只不過，面對疫情衝擊，飯店業人人自危，對此他也坦言：「最困難時刻還沒到，疫情後翻轉防疫旅館形象與商業模式才是挑戰。」這，無疑也是馬維欣餐旅夢的嚴峻考驗。

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