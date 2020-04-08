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油價大暴走、台塑四寶度寒冬 逢低買進的好時機來了？

聯合新聞網 / 今周刊
達志
達志

【撰文‧今周刊編輯團隊】

美國總統川普的推特，還是很威。「剛才，與我的好朋友沙烏地阿拉伯王儲聊過，他也才與俄羅斯總統普丁通過話……。我期待他們能每日減產1000萬桶（石油），或許更多。」美東時間4月2日上午10點半左右，川普丟出這則推文，包含標點符號，不多不少，正好50個單字。市場聞訊，紐約西德州中級原油期貨價格應聲飆漲，收盤上漲25％，創史上單日最大漲幅紀錄。

好戲還沒完。隔天川普召集了美國7大能源業者，強調「我保證『千分之一千』與你們站在一起！」並有消息傳出，近期各大產油國即將召開視訊會議再論減產，油價應聲繼續飆漲。

好戲的確還沒演完。今年2月以來，武漢肺炎疫情像是黑洞似地無情吞噬全球經濟能量；3月6日的產油國減產協議意外破局，則像是另一個瞄準世界經濟要害的標靶攻擊，超低油價引發企業債信危機的傳導效應，精準炸向身陷黑洞的企業金流命脈。依照時程，產油國先前達成的減產協議已在4月1日失效，各界原本預期，更慘烈的油價殺戮即將展開；3月25日至4月1日，國際油價就已率先反應，布蘭特油價慘跌逾17％。

川普的危機　美石油業債務泡沫一觸即爆

川普推文的登場時間恰到好處，不但在油價崩跌時刻引發最強的期待感，也確實獲得沙、俄兩國回應。據截稿前消息，原定4月6日舉行的產油國視訊會議，雖計畫延至4月9日召開，但俄國主權基金人士透露，「沙、俄已接近達成協議階段。」

問題是，為何是由全球經濟抗壓力最強的美國，急著發起這場會議？如果的確達成協議，沙國王儲、還有一向對美國沒有好臉色的普丁，為何願意與川普結盟？而若減產協議仍然難產，又會對世界帶來什麼衝擊？

這些問題的答案，攸關油價後市、石油與塑化業的未來，甚至可能牽動全球油權霸主地位的板塊挪移。以疫情蔓延的暗黑底色為背景，關於石油這個「原物料之母」的轉捩篇章，正在意外展開……。

疫情持續重創實體經濟，石油需求瞬間急凍，能源業者身處極端氣候等級的冰風暴中；但在資產價格的戰場上，卻是另外一番風景。金融市場看似初步止穩，國際油價也在暴跌之後反彈急漲。能源產業、塑化產業類股身處油價劇震的核心，投資人該如何趨吉避凶？

台塑四寶度寒冬　是逢低買進的好時機？

台塑四寶是許多投資人心中的績優股，這波股價大跌後，讓許多人躍躍欲試。不過石化業終究是與景氣、油價、各國產能消長高度相關的景氣循環股。一般來說，是以股價淨值比抓買賣點，因為每股稅後純益（EPS）波動大，用本益比衡量股價貴或賤，反而容易產生盲點。

以台塑來說，去年EPS為5.86元，法人預測今年EPS落在4元，以股價79.8元（4月7日收盤價）計算，本益比達20倍，不算很便宜。

但若分析台塑的股價淨值比區間，以過去15年而言，落在1.3倍至2.8倍之間。2008年金融海嘯，台塑股價最低來到41.4元，對照當年每股淨值，股價淨值比為1.3倍。至於塑化景氣大好的2011年，股價最高來到117元，對照當時每股淨值，股價淨值比為2.8倍。

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