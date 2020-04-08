日醫師好著急「東京就像3周前紐約」 這4點讓東京抗疫大不易

【文．劉煥彥】

日本首相安倍晉三今（7）日傍晚宣布，東京、大阪及福岡等三大都會區進入緊急狀態，以因應日益升高的COVID-19（新冠肺炎）疫情，特別是在首都東京。

過去兩周日本愈來愈多人擔憂，東京恐怕成為下個紐約，而紐約市及紐約州已經成為美國疫情的重災區。

為何日本人有此憂慮？

原來，東京醫療院所的病床數不夠、醫療裝備不足、醫護人員屢見感染案例，加上東京人口密度很高，使本土感染風險居高不下，都不利當前東京的防疫大作戰。

正在紐約抗疫前線治療病患的哥倫比亞大學醫學中心日本籍心血管科醫師島田悠一，上周末（4日）發文警告，現在東京的狀況就像三周前的紐約，民眾過於輕忽疫情，沒有做好個人保護，他擔心東京疫情將會大爆發。

東京的新冠肺炎單日確診數在當天突破100人，也是疫情進入日本後的首次，隔天（5日）更有143人確診。

日本的新冠肺炎單日確診數過去兩周急速攀高，開始出現單日100人以上確診。（圖片來源：資訊視覺化網站Statista）

37歲的島田悠一說：「從日本新聞報導看到，大家還是會聚在一起，日本人似乎對當前狀況還不夠認真。在三個星期以前的紐約，大家就是沒做到基本預防感染，例如戴口罩、勤洗手，以及避免身處近距離與他人接觸的密閉空間。」

「如果大家（日本人）對於疫情還是樂觀以對，我覺得病毒可能（在東京）爆發。」

路透報導，在截至6日為止的過去一周，日本的累計確診數幾乎倍增至3600人以上，其中東京是最大聚集地，有超過1000例確診，這讓東京都知事（東京市長）小池百合子非常擔心，不斷要求首相安倍宣布國家進入緊急狀態。

路透分析，當前東京抗疫大作戰至少面對四大困難，第一是病床數不足。

東京都廳（東京市政府）統計，截至5日東京住院的新冠肺炎病患共有951人。小池百合子當天晚上在公開談話中提到，東京都已經安排約1000個醫院病床供新冠肺炎的病人使用。

但日本厚生勞動省（等同於我國衛生福利部）統計，全日本用來治療傳染病患的負壓病房內病床（不計結核病患使用者）只有1882床，其中在東京的更只有145床。

由於病床數明顯不足，東京都廳從今天起，把輕症病患轉移至東京市內的飯店或其他設施，以降低對醫療人員的負擔。

第二，醫護人員的裝備不足。

在多家東京中型醫院及診所服務的六位護士透露，由於防疫物資不足，他們必須重複使用口罩，也不確定醫院是否有足夠的N95口罩或防護衣；也有多位醫師提到，醫院高層要求他們不得對媒體透露醫院的醫療能量。

代表眾多護理師發聲的日本醫療勞動組合聯合會（醫勞聯）執行委員松田加壽美，本身是有13年經驗的護士，她表示在聯合會17萬會員中，許多人反映防護裝備不足，「我覺得整個體系正在開始崩解」。

第三，醫護人員感染層出不窮。

以位於東京都台東區上野的永壽綜合醫院為例，過去兩周已經通報140例確診，其中至少44人就是院內的醫生、護士及其他醫護人員。

一位大醫院的傳染病醫師說：「我們可以清出一整個區的病房，專門收治新冠肺炎病患，但在這裡的其他病人就得轉移到別的病房。如果做不到這點，病毒就會散布到整個醫院，最後導致醫療體系崩潰。」

第四，東京都是有1400萬人口的大城市，傳染風險高。

日本影響力最大的醫療團體日本醫學會，以及東京都知事小池百合子，近期都呼籲安倍政府早日宣布國家進入緊急狀態，讓地方政府可以依法關閉部分公共設施、學校停課，並要求民眾儘量待在家裡，以阻斷病毒擴散途徑，減少每日新增確診數。

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