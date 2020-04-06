為何口罩、呼吸器、醫生支援全都給 歐洲對陸反而萌生不信任感？

過去一個月歐美成為COVID-19（新冠肺炎）重災區，聲稱本土疫情趨緩的中國轉守為攻，開始大手筆支援歐洲國家，派出醫療隊、提供口罩、快篩試劑及防護衣等物資，對象從疫情最嚴重的義大利及西班牙，到捷克、塞爾維亞及烏克蘭等中東歐國家都有。

在歐洲觀察家眼中，當前確是中國扭轉海外形象、秀出軟實力的大好機會。

但在檯面下，歐洲悄悄滋生一股不信任感，質疑北京想轉移外界注意力，不再抨擊中國在疫情初期掩蓋事實、拖延國際社會防疫時機的作為，甚至懷疑中國這麼做的政治及經濟動機。

中國早在3月12日就派出九人專家組及31噸醫療物資至歐洲重災區義大利，16日中國國家主席習近平更與義國總理孔蒂（Giuseppe Conte）通電話，提出「力爭盡早全面徹底戰勝疫情，為各國防控疫情提供信心」，且「中方願同義方一道，為抗擊疫情國際合作、打造『健康絲綢之路』做出貢獻」。

對此義大利外長Luigi Di Maio回應，「我們會記得在此艱難之時親近我們的人」，也就是指中國。塞爾維亞總統Aleksandar Vucic也在同一周表示，所謂的歐洲團結只是幻想，「唯一伸出援手的」只有中國。

中國外交部副部長羅照輝26日則表示，中國已提供緊急防疫物資給83國，「中國對遭受疫情的國家感同身受，主動對有需要國家提供力所能及的幫助」。

中國三周前就派出醫療隊及捐助防疫物資，援助武漢肺炎疫情急升的義大利。（圖片來源：中國新浪網）

但在此同時，中國官方媒體抨擊歐洲防疫過於消極，這種想要掌握防疫論述發言權的作法，已經引起部分歐洲國家警覺。

中國環球時報總編輯胡錫進15日就在微博發文說，「瑞典、英國對防疫採取消極策略，疫情在那兩個國家大規模傳開，且流行病學線索陷入完全混亂，已是高概率的事情」。

歐盟不點名警告 中國想掌握全球防疫話語權

對此瑞典國防部長Peter Hultqvist在22日公開警告，中國及俄羅斯媒體散布假新聞，攻擊瑞典政府的防疫作為。

主管歐盟外交政策的歐盟執委會高級代表波瑞爾（Josep Borrell）也在23日不點名警告，歐洲要小心「（在這場抗疫大戰中）存在有地緣政治的成分，包括以『慷慨政治』及操弄事實，來掌握影響力，我們需要以事實捍衛歐洲，不受這些言論影響」。

日本經濟新聞與香港南華早報報導，歐洲社會似乎沒有對中國說法照單全收，有跡象顯示中國表面上慷慨捐助及支援歐洲的作為，檯面下反而催生歐洲對中國的不信任感。

捷克帕拉斯基大學（Palacky University）亞洲研究學院的計畫主任Richard Turcsanyi認為，「中國會設法利用這次機會，凸顯自己是有用的合作夥伴，提供醫學設備及專業」給歐洲國家。

芬蘭Turku大學東亞研究中心博士後研究員Jukka Aukia則指出，歐洲國家一般看法是，「疫情之所以起於中國，是因為（政府）管理不善、掩蓋事實、以及整體衛生水準惡劣，很難說中國是否肯定能在對外公關上得分」。

歐洲各國對中國支援防疫 「感覺不太舒服」

在掌握防疫作為的發言權之外，歐洲國家更擔憂的是對中國依賴程度更大。

德國柏林Mercator中國研究學院分析師Lucrezia Poggetti發現，歐洲各國政府對於中國大手筆支援防疫「感覺不太舒服」，且「想要在這個艱難時刻保護自己，不受外國干預影響」。

舉例來說，法國與義大利政府已經表明，將訂定更多外國投資審核法規，保護策略性企業不落入外人之手，也就是中國。

日本立命館大學國際關係系副教授廣野美和說得明白：「短期來說，收到口罩及醫療設備的這些國家，將會感激中國支援；長期來說，很難想像這些國家只因為收了中國的口罩，就會突然忘記以前曾關切過的所有中國行為，例如人權、科技及（製造）債務陷阱。」

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