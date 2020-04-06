台灣人預支出門的自由？連假景點爆人潮 空姐發燒住院曝：病房都滿了

【文．張家麒】

COVID-19（新冠肺炎）肆虐全球，台灣因超前部署防疫表現的可圈可點，但清明連續4日假期，各大景點湧入人潮，讓第一線的醫護人員擔憂，假期過後的疫情是否會失控大爆發？

住院隔離的空服員莉亞透過臉書透露醫院的真實情況，她除了感謝醫師、護理師細心照顧，也從醫護人員口中得知連假期間湧入不少病患導致病房都滿了，「隨著境外移入、本土感染例子增加， 我們還有多少本錢繼續預支自由下去?」

空姐莉亞3月26日發高燒急診住院進負壓隔離病房，二採檢驗陰性，從負壓隔離病房轉出到一般隔離病房。

莉亞4月3日於臉書以「空姐心事，還有多少本錢」為題發表想法，她指出住院期間從醫院看出，「看見林口交流道、五楊高架和國道一號，這二天連假，車流比上星期平日多很多， 甚至在接近中午、或尖峰時段還會小塞一下。」她說網路上出現很多出遊的洗版照，所以大家還是趁著連假出門。

「 我有做好防護措施、我有酒精，我應該不會這麼幸運中獎。」 莉亞認為多數人都覺得自己很小心，但卻不能保證別人是小心的，「 一個帶著病毒的噴嚏加速度打出後，通常會在8米處完全靜止，然後飄浮在空氣中漸漸的下沉，假設你為了拍照而短暫拿下口罩，裂開你的嘴巴微笑， 病毒就剛好隨著你的呼吸，吸進你的呼吸道中了。 」

她說：「 或許，你很幸運，在你拿下口罩拍照時並沒有吸進病毒，但漸漸下沉的病毒，可能附著在妳的衣服、皮包、鞋子、手機，經過觸碰，病毒間接的進到你的身體，或是進到你親愛的朋友、家人身體裡。」

她認為可能大家會想，「 趁可以出門的時候快點出門， 等到真的鎖街時就來不及了。」莉亞強調這樣心態就是所謂的預支「 出門的自由」？

她舉例為什麼歐美後來會擴展的這麼快這麼可怕，就是因為預支了「 出門的自由」 、 「 不戴口罩大口呼吸的自由」，短短不到二個月，可怕驚人的感染速度，和節節上升的死亡人數，她表示，「假設，在第一時間他們也開始防疫，犧牲一點點的自由，會不會現在結果就不一樣了？」

莉亞稱，台灣在疫情剛發生時，用了多少不自由換來現在相對較穩定的疫情狀況，維持日常生活，還得到國際讚聲， 這些都是用犧牲自由、犧牲龐大的社會資源、醫療資源換來的，「隨著境外移入、本土感染例子增加， 到時我們的口罩還能不能如預期捐贈給國外? 我們還有多少本錢繼續預支自由下去？」

「 讓我們沒事好好的待在家裡，減少接觸，不要預支任何的自由，願我們都能在可樂娜疫情中全身而退。」莉亞感性的說，要以生在台灣為福，因為我們大家求助有門，台灣擁有最珍貴世界上獨一無二的健保系統，也因為這場疫情跟每個人都有關係，所以我們有責任防堵每一個破口。

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學今(5)日在臉書上發文指出，日本連假休 3 天，收假 10 天後新冠肺炎新增病例由平均每日 40 個，暴增到 200 人，上升 5 倍，「台灣清明連假 4 天，10 日後（4/15） 新增確定病例的數字會是多少？ 」

謝宗學強調，若感染新冠肺炎後，不會傳染給別人，個人造業個人擔就算了，偏偏它是傳染力超高的病毒，又可能無症狀傳染，「我出遊我負責」這句話是完成不成立的。

並提及17 年前 SARS 的歷史教訓慘痛教訓讓現今所有醫事人員永生難忘，但不少國人健忘或選擇性忽略，難道要台灣變成現在的美國紐約、義大利、西班牙後，記憶才會變得深刻嗎？

昨日中央流行疫情指揮中心記者會指揮官陳時中說明，因為判斷台灣連假過後台灣疫情不會像日本那樣大爆發，所以沒有禁止大家出遊，「主要判斷是社區的群聚情況沒有像日本在櫻花季那樣，他們的群聚情況比我們嚴重很多。」

「台灣會不會像日本這樣子？我不敢說絕對不會。」陳時中也強調因為台灣屬於零星社區傳染，所以才沒有禁止，判斷上可能性很低。

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