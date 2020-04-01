復工一延再延、月薪剩15K 三件事讓在陸工作的她覺得「台灣很幸福」

【文．林信男】

「3月16日零時起，所有境外進京人員，均應轉送至集中隔離點，進行14天的隔離觀察…集中隔離觀察期間，隔離人員的費用，實施自理、自費。」直播畫面中，北京市政府副秘書長陳蓓，以不帶情緒的語調，說明最新防疫措施；在得知前述消息後，原定3月22日返回北京的陳詩予（化名），無奈地把機票給退了。

80年次、曾在台灣從事媒體工作逾5年的陳詩予，於2017年11月前進對岸，擔任品牌行銷公關，若加計獎金、各式津貼，平均月薪已近新台幣10萬元；未料，受COVID-19（新冠肺炎）疫情影響，位於北京的公司，復工時間一延再延，迄今仍給不出確切日期，讓農曆年前返台的她，遲遲回不了職場，只能繼續枯等。

「我們公司原本是2月1日開工，我打算延後一些回去，機票是訂2月3日，但因為疫情的關係，全部都delay，那時公司是說，差不多2月底開工，我就先把機票退掉，殊不知，每個禮拜都在變。」陳詩予說。

集中隔離得自費 憂增加感染風險

3月15日，陳詩予再度訂了前往北京的機票，但，隔天北京市政府就宣布，自境外進入北京者，必須執行為期14天的集中隔離觀察。

北京祭出集中隔離措施。（圖：翻攝自北京市政府官網）

「他們會把入境的人，集中到新國展（中國國際展覽中心新館），之後再分配到不同飯店，就是隔離所的概念；看到這個方案，其實會害怕，我在當地的朋友，37.3度就被隔離。」陳詩予解釋。

得知北京祭出集中隔離措施後，陳詩予隨即查詢相關資訊，找了一間「看起來」還算合適的飯店，但算一算，14天下來，得花上約新台幣2萬8000元，加上尚未收到復工通知，讓她決定繼續留在台灣，「除了要花錢，還會增加感染風險，因為都是一些國外回來的，有些人可能已經發病了。」

資訊不透明 政府說了算

雖然雇主、主管，都強調中國疫情控制得宜，但陳詩予仍無法完全放心，「其實大陸現在的問題，就是資訊不透明。」

對於中國一度傳出連續3天「境內零確診」消息，陳詩予曾聽聞一說法，稱「只要沒往上報，就等於沒有，我說零確診，就是零確診」，多數民眾也覺得，政府控制得很好。

不過，肺炎疫情吹哨者、武漢市中心醫院眼科醫生李文亮過世的消息，已讓中國年輕世代對政府的信任，打了折扣。

「那天，我是先看到微信朋友圈，在傳李文亮過世的消息，我就去看微博熱搜，一開始，搜尋結果在第3筆，有提到他過世，之後搜尋結果排序，竟一直往下掉，還變成『李文亮搶救中』，但我上BBC看，消息是李文亮已經走了。」陳詩予說。

她強調，從上述例子可看出，「政府說什麼，就是什麼，所以（當地）很多年輕人會『翻牆』，看其他資訊。」

狼性環境競爭激烈 須適應文化落差

赴對岸工作逾2年，陳詩予表示，由於職場競爭激烈，每天都得承受極大壓力，「北上廣深是重點城市，很多人來這邊打拼，就是為了出頭，沒有狼性，生存不下去。」

陳詩予觀察，台灣人做事，會保留「道德空間」，也樂於助人，中國則是強調個人利益，兩相比較，無所謂優劣，端視哪種環境適合自己。

不過，文化落差，確實也讓陳詩予，有些不愉快的經驗，「有人說，聽不懂台灣腔，還會學你講話，說你的腔調很『撒嬌』；也有人問，什麼時候光復，希望統一嗎？會覺得很不舒服，不過，這些都是決定去中國之前，就會先設想的情況。」

談到這裡，陳詩予有感而發地說道，「去大陸工作後，覺得台灣很幸福。」

人在台灣租金照付 經濟壓力日益沉重

在確定復工前，依法令規定，公司每月須付給陳詩予最低薪資，但算下來，僅約新台幣1萬5000元，且她還得支付北京當地住處的租金，隨著時間一天一天過去，經濟壓力也日益沉重。

坦言已開始找尋台灣的工作機會，但一來（相同職務）待遇未必優於對岸，二來受疫情影響，企業看壞景氣，徵才態度，也轉趨保守，讓陳詩予的求職過程，不甚順遂。

從疫情防控來看，台灣相對安全，但就待遇而言，對岸較有吸引力。陳詩予不諱言，心情很糾結，原本把延後返回北京的這段時間，當作休息，但，2個多月過去，卻遲遲盼不到復工通知，休假的悠閒感，已蕩然無存，只剩揮之不去的焦慮。

新冠肺炎疫情持續延燒，嚴重衝擊全球經濟，各國就業市場上空，早已烏雲密布，至於何時才能重見曙光，至今仍無答案。

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