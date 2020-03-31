把跨國上課當演唱會辦！資策會「出口」遠距授課 泰國人搶報名

【文/黃亞琪】

雲工作、雲上班，在此時此刻，不再只是數位語言，而成了時代下的真實。一場新冠肺炎疫情，竟然「逼」出了台灣遠距實戰模式輸出海外實力。

對於資策會數位教育研究所所長蔡義昌來說，他原來一年日常工作，超過20趟海外出差的商旅規畫，因為新冠肺炎蔓延全球，幾乎全都終止，但他卻將這個「靜止」轉化成為蓄勢待發的能量。

「全球活動都停了，可是KPI（關鍵績效指標）還是要達成，就得幫助這些『停滯』狀態的員工，想辦法突圍。」蔡義昌手上拿著前一天向董事會報告的簡報，一邊對著我們說明，他是如何將「暫停鍵」反轉為「enter鍵」。

這個「enter鍵」，就是今年本來就要推動的台灣AI課程人才培育計畫。他帶著22人作戰小組，運用直播方式，將課程節目化、遠端輸出到泰國，讓在職者能線上即時上課、即時實作。

本來，數位教育研究所計畫直接在當地開課，但疫情阻止了人的移動，決定改成遠距教學。結果大出意外，本來預計3/26日首次實體開班30小時的AI課程，人數限30人；改為線上教學後，足足吸引600多人報名上課，其中不乏當地頂尖學府朱拉隆功大學教授，以及當地台商高階主管、工程師。

關卡一：海外傳輸折損五成 花上億元打造自家平台

這套跨國教學節目化的模式大大成功，吸引泰國鄰近的菲律賓、越南和印尼主動前來洽談，台灣科技大學企管系也來取經，打算與數位教育研究所合作，複製教學課程，提供校方約千位的外籍生。未來，還將視情況開放給台大、台師大外籍生一起修課。

其實，直播共學行之有年，但跨國直播教學，卻是難上加難，沒想到這次疫情，反而讓資策會數位教育能夠克服難題，讓跨國直播真正落實又落地。

故事要從年後開工、2月的第一個星期說起。當時新冠肺炎疫情讓正準備開工的台灣企業人仰馬翻，那時人在泰國曼谷洽談「台泰AI學院」（簡稱TTAIC）實體授課計畫的蔡義昌，在餐廳吃飯時，聽到兩位中國口音婦女交談疫情，立刻警覺到，「應該不可能在當地開班授課了！」他腦袋開始飛轉著克服之道。

一場知識線上直播跨國搶灘的闖關部署，就這樣展開！

首先面臨的關卡，就是傳輸折損率的課題。由於採全英文授課，語言溝通的落差，可能削弱傳遞的完整度，透過網路線，容易因斷斷續續訊號干擾。此外，學員端也有個別接收程度的差異，每個效果遞減為八成，「0.8×0.8×0.8=0.512，純跨國線上課程傳遞的效益，僅剩一半。」蔡義昌解釋。

這時候就是考驗眾人能耐的時刻了。同仁們思考，「如果能把授課變成一場演唱會去規畫呢？」蔡義昌表示，就這麼確定了讓跨國課程有互動又有趣的方向，執行方式也跟著改變，參與案子的22位同仁，職能和腦袋也要變。

為了克服內容傳輸折損率問題，早在兩年前就架設的自家學習平台CoreLab，陸續斥資上億元強化傳輸品質。

「我們將頻寬連接到美國雲端，學員在泰國可以運算，一次實作上課，費用成本就要7萬元（新台幣），還不包括十二位老師超過百萬元薪酬，和22位小組成員的加班費用。」蔡義昌不諱言，首堂周六課程就因為當地上網人比平日多，畫面一度從高清變成標準的模糊情況。

「第一堂課的第一個小時問題比較多，到了第2個小時，就僅剩2、3個人有問題。」該所正規劃師劉錦芳觀察。未來，為了改善網路壅塞情況，所上已考慮自買頻寬，自建「公路」，徹底解決問題。

但最難的，還是在線上實做AI課題，因為運算需要大量頻寬。蔡義昌解釋，不是理論講完就好，關鍵在於讓學生解題實做，這就需要能讓他們在雲端操作演算，解題後再丟回來泰國的網路端，和老師在線上討論的過程。總之，就是想盡辦法，希望能真正做到「零距離」。

關卡二：激勵師生互動 助教當導播 學生也有畫面

頻道、頻寬有了，一場戲要好看，前製作業是關鍵；課堂授課不再是以一小時為單位，而是以分鐘來計算每一段的內容。授課教師先將教材傳送到學習平台CoreLab上，再由腳本設計師將過去實體兩個小時一氣呵成的課程，拆分為以分鐘為單位的片段式狀態（見附表），理論和實作穿插在兩小時的授課內容中。師生彼此學習因為分段，有沉澱和喘口氣的感覺，如同上課四十分鐘，下課十分鐘的實體世界。

只是，負責授課的老師，還有原先負責專案企畫的助教，突然要變成運鏡的導播，心態也要有所調整。「老師就是有知識的演員，助教負責運鏡讓學生也有畫面，彼此不是隔空抓藥在上課，而是營造一種互動感的氣氛，其實人都在，只是分隔兩地。」在蔡義昌的形容下，課程演唱會雛形慢慢出現。

「剛開始不習慣，上幾堂課後，還在想整套模式帶回學校使用。」這是講師群之一、成大生物醫學工程學系老師林哲偉上課後的感受。而原本有電視台經驗、現任該所正規劃師的劉錦芳，比過去在媒體更忙了，不僅周六要親自到直播間監控上課場景，同時也要幫忙找尋「激勵師」。

例如，林哲偉在講解AI生醫訊號分析時，只見一旁坐了一位激勵師張雅婷，便緊盯著師生間在線上學習的互動，若發現學生表情呆若木雞或氣氛不活絡，就主動開始與老師互動、提問。當QA時間的問題從視窗彈出時，她也會適時地說：「好多問題不斷蜂擁而入。」「這個學生問的問題，也是好多人的疑問......。」避免老師自言自語的情況。

採訪途中，張雅婷邊注意手機的同事群組，突然直呼：「找到一名會泰文和英文的激勵師了。」劉錦芳興奮地說，「因為疫情，很多現場工作停擺，我們才找到（激勵師）。」

成果：跨國共學成知識輸出 自家人也在跨域中學習

「一開始大家都很陌生，但現在晚上8點上課、10點還不願意下課，甚至還曾逼近12點才關系統。」蔡義昌不諱言這是背水一戰，「遠距教學跨國輸出，台灣要拚啊！」一個接著一個關卡，22位平均年齡約35歲的年輕員工，每天在社群群組熱烈討論、解決難題，往往一個話題丟進去，三十秒就有人回應。

這個關鍵時刻，是老天爺給予的試煉，也是「禮物」。

「22個人當中，沒有人料到，原來在實體教室上課、設計課程，有一天要成為現場直播導播，還要會寫腳本......，我現在都要求同仁，要有將課程節目化的職能。」蔡義昌也興奮地透露，這套學習模式，有機會和荷蘭知名的音樂競賽真人秀《The Voice》一樣，以版權輸出海外的方式推銷到各國家，賺取知識財，目前菲律賓、越南等國家已經上門洽談。

趨勢是不分線上、線下的，勝局始終是留給準備好的人，而你備戰了嗎？

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