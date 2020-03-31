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抗生素、慢性病用藥恐短缺！當全球陷入缺藥荒 台灣藥廠怎麼逆勢出擊？

聯合新聞網 / 今周刊
達志
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【文/譚偉晟】

新冠肺炎疫情已衝擊全球主要原料藥出產國，間接造成斷鏈危機，對台灣醫藥產業帶來哪些影響；而中國、印度、南歐等地疫情嚴峻，又將為台灣的原料藥產業，帶來哪些新機會？

當台灣電子產業遭受武漢肺炎衝擊，飽受斷鏈威脅的同時，另一個與人命相關的產業，也開始出現警訊。

3/12日，食藥署發布新聞說明，由於疫情造成國際原料藥斷鏈，恐造成抗生素、止血藥品短缺的風險，已緊急調查國內藥品供應狀況。作為藥品製造成分，原料藥可說是各大藥廠的根本命脈。

會讓政府不得不緊張，是因為全球重要的原料藥生產地接連淪陷。工研院產科國際所分析師陳建榮提到，以台灣製藥產業的原料藥進口國來看，「中國就占了50％，日本14％、韓國13％、印度7％......。」前幾大進口國都屬於疫情重災區，在生產人力、交通物流面臨各種問題，此刻，原料藥的取得格外困難。

內需為重、外銷為主 兩類型原料藥廠處境不同

台灣生物產業發展協會理事長李鍾熙進一步解釋，原料藥短缺應分成兩部分來看：第一，是以生產學名藥、製劑為主的台灣藥廠，「像永日、中化生、生泰，他們有自己的學名藥公司，以台灣自銷為主。」另一是以神隆、台耀、旭富等公司為主，是製作原料藥，以外銷國外市場為主的廠商。

「影響較大的，是學名藥藥廠。」李鍾熙指出，由於健保藥價格普遍不高，以台灣市場為主的國內藥廠，原料藥來源大多來自中國，才能以低成本生產藥品，「但因為疫情的關係，有些台廠庫存低，只剩下幾個月。」

陳建榮指出，以目前國內藥廠庫存來看，庫存約為3個月到半年左右。部分產品種類少的小藥廠，由於庫存更少，更易遭遇原料藥短缺的問題。他也提到，印度最近限制了26種原料藥出口，也讓全球原料藥供應更加緊縮。

原料藥短缺，會帶來哪些衝擊？展旺生技總經理陳勇發認為，首先被影響的藥品，包含抗生素、醫療用維他命、止血藥、糖尿病等慢性病用藥，「因為慢性病藥品用量大，價格又不能太貴，中國（原料藥）就很有競爭力。」陳建榮也提到，印度原料藥限制政策，也會導致止痛藥的短缺。

但李鍾熙也提到，像神隆這類以癌症藥為主的藥廠，衝擊就不明顯，反而是抗生素這類大宗用藥，對中國依賴難以轉換。

台耀化學執行長楊志平以抗生素為例，「中國用量有幾千噸，生產有規模經濟，但台灣可能就幾百噸。」這種大規模發酵才能製造的原料藥，在人力成本有優勢、國內市場有需求，以及法規條件可容許的中國，成為全球最具競爭力的生產地點。

旭富製藥科技發言人楊文禎也提到，原料藥所需要的化學品種類繁多，但量又不大，很難由台灣廠商自行生產。

在這個情況下，若疫情的衝擊持續到藥廠庫存告急，李鍾熙認為台灣自行生產仍非長久之計，「這不是技術問題，是划不來。」他話鋒一轉，提到台灣幾家原料藥藥廠，走的是高附加價值藥品市場，幾乎都以外銷為主，「你看這一類的公司，他們股票（價格）也比較好。」

中國陸續復工 業者：第三季恢復供應

相對於學名藥藥廠因為原料藥短缺問題所苦，台灣原料藥廠的煩惱相對簡單，台灣原料藥廠上游是化學製品廠，隨著中國業者陸續復工，已逐漸降低斷鏈威脅。陳勇發粗估，到第3季初，上游供應鏈復工會恢復正常，屆時，台灣原料藥廠可望有更好的競爭力。

綜觀全球，除中國、印度外，位處南歐的義大利與西班牙，同樣也是原料藥輸出的主要國家。「他們也是從中國買（化學製品）原料，再做成原料藥賣到歐美藥廠。」陳勇發指出，由於這兩地受到疫情衝擊嚴峻，一旦產能不足，就會為台灣原料藥廠帶來新機會。

陳勇發說明，原本兩邊皆有供應鏈的歐美藥廠，受限於南歐產能限制，勢必得提高台灣等其他供應鏈的比重。此外，受到疫情衝擊，歐美藥廠也會評估其他供應來源，這也是台灣廠商的一大機會。

不過，陳建榮也提到，醫藥產業轉換時間長，不會像電子產業一樣在短時間出現供應鏈轉移，「轉換過去、重新認證，就要一年以上的時間。」楊志平也認為，儘管義大利與西班牙多年來都是台灣的競爭對手，但因為醫藥法規嚴格，轉單或更換供應商的情形，不太可能在一年內發生。

疫情衝擊也讓台灣藥廠重新思考供應鏈的風險。「以前（原料藥）最大供應鏈在浙江，而且過去幾年愈來愈集中。」陳勇發說，現階段藥廠對供應鏈布局已有不同想法，儘管同樣在中國取得原料，「但要考慮地緣分開、有南有北。」藉此分散供應出現斷鏈的風險。

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