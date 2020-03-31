跌破十年線「底部」到？台積電、鴻海「逢低布局」甜蜜點在哪裡？

【撰文‧今周刊編輯團隊】

將來，若回顧歷史，2020年的CODIV-19(武漢肺炎)必定是人類社會發展的關鍵轉折。全球幾乎同時鎖國、封城，乃至於全球經濟關機暫停，誰會想到有一天，我們需要自己設立生產線生產口罩、生產電動車的特斯拉竟要緊急為美國生產呼吸器？

《今周刊》分別從企業管理、國家治理、個人財富管理種種面向，提出14堂值得深思的課題，重新摸索新方向與新作法。以下摘錄投資相關2大課題（全部課題，詳見1215期今周刊）

第一堂課

跌破10年線該不該進場？投資人必學一堂課 一遇危機就入市 不知多久才爬得出來

台股崩盤驟然進入熊市，為長達11年的多頭牛市畫下句點與驚嘆號，並且一舉摜破10年線（過去10年的平均價位）。這讓許多空手或持股不高的投資人見獵心喜，因為許多投資專家與達人主張，跌破10年線就是一個此生難遇幾回的寶貴買點。但實情是如此嗎？

有「獵豹財務長」之稱、鉅豐財經執行長郭恭克認為，跌破10年線或許是長線投資的好買點，但未必是搶反彈，甚至做短中期波段操作的好買點。「大部分投資人對跌破10年線買必賺，恐怕存有相當大的迷思。」

郭恭克進一步解釋，過去10年，跌破10年線買就會賺，是對的。台灣加權指數在2011年11月、2015年8月、2016年1月，均曾經跌破10年線，而且，一跌破馬上收腳往上攀升。

他進一步指出，「然而，如果再把時間拉更長，跌破10年線馬上買，卻往往落得慘賠命運。」比如說，2000年網通泡沫破滅，加權指數在同年9月失守10年線（當時在6185點）後，持續破底，一直跌到3411點才止跌。等於，破10年線後，還有45％跌幅等在後頭。而且那一次，足足花了5年多的時間，才又在2006年9月重新站穩10年線。

2008年金融海嘯，加權指數在同年9月跌破10年線（當時在6563點），跌破後，指數一直到3955點才止跌。那次花了1年的時間才又重新站穩10年線。

武漢肺炎危機前所未見 獵豹財務長：不要妄猜底部

「今年，全球大多數的經濟體經濟成長率恐難逃衰退，這是過去11年來，大家沒有遇見過的情況。」「因為封城、鎖國，許多經濟活動停頓下來，說實在的，經濟何時落底彈升還沒人知道。」「在這種高度不確定性下，最好不要妄猜底部！」郭恭克說。

他建議，即使抱著長期抗戰決心，趁跌破10年線進場，以領股息為主的投資人當下也最好把握兩項原則：第一，不要急，分批慢慢買；第二，最好投資較不受疫情與鎖國影響的產業，比如說食品、日用必需品，或是以銀行為主、而非壽險為主的金融股。

也有一說：跟著國安基金進出穩賺不賠。但這種說法其實也不盡可靠。儘管國安基金過去6次進場（詳見圖表），有5次以獲利出場了結。但是，一來國安基金子彈多、有時間耗下去。二來，出場時間一直是個祕密（避免影響股價）。銀彈有限的散戶要跟著駱駝找綠洲，恐怕半途已先渴死在沙漠中。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1215期)

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