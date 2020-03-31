美退休醫護再披白袍！重返第一線：只要能貢獻力量 我不害怕

【文．林韋伶】

一位已經退休的醫生在自家庭園裡種著菜，電話鈴響，他進屋接起電話，原來是他之前的主管打來的，兩人簡單聊過幾句後，他向家人宣布一項重大決定：他要重回第一線醫療現場。

上述場景在美國、英國、義大利、西班牙…等，受COVID-19（新冠肺炎）疫情重擊的地區不斷上演，新冠肺炎確診人增加得太快，多個先進國家的醫療體系承受重大壓力，在瀕臨崩潰的邊緣，他們尋求退休醫護的協助，獲得廣大迴響。

來自美國的醫生凱洛理（Debra Caroli ）在接受外媒訪問時表示，原本因為厭倦一周要工作60~70小時的生活，打算在今年四月一日退休，但最近因為疫情的關係，決定兼差工作，「就算我原本有退休計畫，但我不退了，因為現在是非常時期。」

另一位今年已經71歲的退休護士凱西（Cathy Howard），在接受《時代雜誌》的訪問時則說，她退休後的主要休閒就是跟朋友打球、玩牌、看電影，但現在因為疫情的關係，這些活動被迫停擺，她喜歡讓自己忙一點因此決定在大難當頭時重操舊業，她說：「退休之後我就很懷念照顧人的感覺，這是讓我能再度幫助其他人的好機會。」

在美國的科羅拉多州、伊利諾伊州、北達可塔州與紐約，因為疫情相對嚴重，地方政府向醫療人員喊話，希望已退休的醫護人員能重回醫院，而即將退休的醫護可以選擇延遞退休時間，以幫忙度過眼前的難關。

除了各地地方政府，美國退伍軍人事務部（United States Department of Veterans Affairs，縮寫：VA）同時也在招兵買馬，透過社群媒體向退休的聯邦醫療人員喊話：「我們需要你一起加入對抗新冠肺炎的行列，請考慮讓我們再雇用你一次。」

Retired VA clinicians and Federal healthcare providers: WE NEED YOU! Help us in the battle against the COVID-19 pandemic. Consider #VA re-employment. Dual compensation waivers will be available. To learn more, email vacareers@va.gov or apply at https://t.co/ElrzzaBDn1 #WorkAtVA pic.twitter.com/c2lSzsBn7I — VA Careers (@vacareers) March 19, 2020

動之以情之外，伊利諾伊州還決定取消多項繁文縟節，除了讓醫護可以免除執照費、加快醫護執照更新流程，更宣布延長即將到期執照的有效期。而美國退伍軍人事務部也表示，願意回歸的醫護，不但不需要放棄他們的退休福利，同時還能賺額外的薪水。

以這次受疫情衝擊最嚴重的紐約來說，在發起號召退休醫護重回第一線的24小時內，就獲得千位醫護響應。

事實上，這些已退休的醫護人員不但經驗豐富、情緒穩定且對貢獻一己之力讓世界更好充滿熱情，但讓他們重回第一線可能要冒上很大的風險，因為這些有能力醫治別人的人，自己也是受感染的高危險群。

史丹佛大學醫學院前院長菲利浦皮茲佐就表示：「儘管退休醫護仍保有從醫的執照，但如果讓他們投入第一線抗疫，不是聰明的決定。尤其是如果讓已經超過60歲的醫護前進第一線，他們有很高的風險也會染疫，到時候可能讓醫療資源變得更匱乏。」

退休醫護也不是不能有所作為，只是一定要仔細思考，要讓他們扮演怎樣的角色？菲利浦皮茲佐分析：「若讓他們提供遠距醫療或是支援服務，我覺得沒什麼不妥。」

一場疫情也讓美國醫療體系思考，應該發展一套退休醫護人才庫，讓他們在被需要時可以快速集結，因為儘管大家提到退休生活好像就是雲遊四海，但其實有很多熟齡者，尤其是學有專精的人，對於運用自己的技能與知識幫助社會，有很大的熱情。

哈佛醫學院教授格拉博夫斯基（David Grabowski）認為：「這是一個很棒的點子，我們應該讓人才庫正式化，用更有系統的方式讓這些有意願提供醫療服務的退休醫護能盡一份力。」

在美國面臨醫療體系近年來最大的難關時，許多退休醫護人員決定重返工作崗位的決定雖然難免讓他們家人擔心，但他們都抱持跟凱西相同的信念：「只要能貢獻我的力量，我不害怕。」

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