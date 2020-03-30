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新冠肺炎比SARS更難搞？ 台大公衛：這點差別最大 做好這些事可應變

聯合新聞網 / 今周刊
圖取自shutterstock
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【文．劉煥彥】

台灣在應對COVID-19（新冠肺炎）的初期圍堵戰打得漂亮，國內也尚未出現如同南韓、義大利或西班牙的龐大本土感染案例，部分原因是我們有2003年的SARS抗疫經驗。

但台灣大學公共衛生學院與衛生福利部的最新共同研究顯示，新冠肺炎與SARS仍有不同之處，其中之一就是病毒傳播力完全相反。

SARS病患的病毒傳播力隨著症狀出現愈久而愈高，反觀新冠肺炎是出現症狀後的初期，病毒傳染力最高，並隨著天數增加而大幅下降。

對此台大公衛學院建議，若國人在近距離與他人互動時都記得戴口罩，加上全面擴大與他人的社交距離，可望有效降低新冠肺炎的本土傳染風險。

台大公衛學院流行病學與預防醫學研究所教授林先和今（30）日在公衛學院每周疫情說明會中，發表公衛學院與衛服部疾管署四位醫師本月共同提交國際醫學期刊準備發表的疫情研究，主題是新冠肺炎在台灣本土接觸者的追蹤分析。

這項研究論文尚未經過同儕檢視，目前還在預印本階段，研究對象是從1月15日至2月26日之間，所有新確診個案及疫調發現的所有近距離接觸者，總計有1043位接觸者，其中有12人做進一步檢驗後也確診。

林先和指出，研究發現，若從接觸者的發病率分析其接觸確診病患的時間點，「在指標個案出現症狀後，愈早發生接觸，發病率愈高」，其中在確診病患發病後三天內的接觸對象，臨床發病率達2.7%最高。

確診者發病後4~5天的接觸對象，臨床發病率降至1.4%。

至於確診者發病6天後的接觸者，臨床發病率幾近於零。

林先和說明，這顯示新冠肺炎「症狀出現的早期傳播力最高，之後隨著時間遞減」。

反觀SARS在患者發病第五天後，病毒才開始有明顯傳播力，因此在防治上利用發燒等症狀來篩檢及隔離SARS病患，成效非常明顯，新冠肺炎卻不是這樣，更別說有一定比例的確診患者無症狀。

對此林先和建議，新冠肺炎需要以下四個不同的防治策略：

第一，大家應考慮近距離與他人互動時要戴口罩，特別是在室內。

第二，全面拉大社交距離（social distancing）。

第三，新冠肺炎的早期症狀多半輕微、不明顯，且可能在出現症狀前就開始傳播，因此僅聚焦有發燒、感冒症狀民眾的現行做法，可能容易出現漏洞。

第四，新冠肺炎容易傳播的期間，是在發病後的7～10天內，而目前輕症患者的住院期間遠高於此。若未來出現大量病患，我國可以考慮在住院病患出現症狀兩周後，將輕症病患從負壓病房轉移至一般病房，以降低醫療體系負擔。

若降低人際互動75%　一個月傳染對象從400人大降至3人

台大公衛學院院長詹長權也在疫情說明會中表示，隨著我國防疫作戰從今年前三個月的境外圍堵，在第四個月逐漸進入本土檢疫，有效對策之一就是降低人際互動、拉大社交距離，以降低本土傳染風險。

他以目前各國現階段研究的結果指出，「如果什麼都不做，一個人（確診者）能在5～6天傳染給2.5人，等於一個月傳染給400多人。如果有效減少人際互動，例如減少75%活動，上述的傳染2.5人就能降到0.62個人，也就是一個月傳染給不到3人」。

詹長權也說：「我們要做好檢疫、維持社交距離，才能有秩序的把病患分流，才能有效處理感染者的重症狀況。」

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