美確診數超越陸！川普急著復工 這些大咖跳出來說「母湯」

【文．林韋伶】

根據約翰霍普金斯大學最新統計，美國COVID-19（新冠肺炎）確診病例數已超過中國與義大利。在疫情尚未受到控制之下，美國總統川普卻喊話希望民眾在復活節前（4月12日）復工，讓許多經濟學界大咖紛紛跳出來喊「母湯」！

美國確診新冠肺炎人數逐日攀升，在重災區紐約更傳出醫療系統臨近崩潰邊緣，醫護人員面對每3天就翻倍成長的確診病人，口罩與防護衣幾乎消耗殆盡，甚至有醫護人員只能用垃圾袋自製防護服。

在嚴峻疫情之下，川普卻表示希望民眾在復活節前復工，這種要錢不要命的決定讓多位大咖急跳腳，紛紛公開呼籲命跟錢不該只能二選一。像是美國疾病管制署（CDC）前署長湯姆佛利登（Tom Frieden）就急得投書媒體呼籲：「我們不是只能在健康與經濟中做選擇，而是應該想辦法在盡量不要傷害經濟情況下，改善公共衛生條件、拯救更多生命。」

無獨有偶，包括前聯準會主席柏南克、葉倫、前美國財政部長蓋特納等共35名經濟學界大咖也於25日發表一封公開信，表示眼前新冠肺炎疫情對美國民眾的生命、醫療體系以及經濟發展產生重大威脅，最重要的就是降低疫情散布速度，並且讓醫護人員有足夠的武器可跟病毒對抗。

「拯救生命跟拯救經濟體系兩者並不衝突，只要我們努力控制住疫情，就有機會讓經濟活動再度活躍起來。」這些經濟學家在公開信中如此說明。

建言一、防疫優先

其中一項比復工更重要的作為就是應以防疫優先。暢銷書《世界是平的》作者佛里曼（Thomas L. Friedman）就在給川普的公開信中點出，當務之急就是教育民眾保持一定距離，並在各州規劃檢疫所。

佛里曼說：「儘管專家對隔離時間需多久仍不同調，有人說要兩周、四周，甚至八周，但重點是一定靠隔離才能減緩染病案例增加速度，讓醫療體系不至於崩潰。」

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）也在《紐約時報》撰文指出，如今的重中之重，就是提供足夠的口罩、呼吸器及檢測工具。同時，美國有許多州政府腳步比川普政府更快，提前宣布禁足令，克魯曼認為已經看到初期的成效，顯示這樣的決策是正確的。

建言二、積極收集相關數據

除了消極防堵疫情，佛里曼認為在隔離疑似案例期間，應該想辦法盡可能收集新冠病毒相關資訊，像是：這些染疫者都住在哪裡？年齡與發病嚴重程度如何？各年齡發病後死亡率又有多高？病發後有沒有其它併發症或免疫不全情況？

佛里曼之所以會這樣呼籲是因為，目前在美國的20多歲染疫者，死亡率似乎比原本預期的高，但這樣的「印象」還需要更全面且完整的母體數據來證實，如果沒有辦法拿到更完整的染病母體數據，這些經驗法則很可能反而成為誤導抗疫的錯誤資訊。

建言三、只救股市沒有用，拯救實體經濟才是重點

在疫情衝擊下，美股一度跌入技術性熊市，在聯準會與川普連續以降息、印鈔票等刺激手段搶救下，美股似乎又回到牛市榮景，但佛里曼認為：「股市因為數兆元的刺激方案出現反彈，這樣的決策沒辦法消除民眾心中恐懼，只有看到危機結束或疫苗的誕生才有辦法讓人民真的安心。」

同樣這樣想的還有克魯曼，他認定美國經濟已無可避免將面臨緊縮，政府應當對家庭與企業注入金援。他更巧妙形容：「現在我們面對的並非傳統經濟衰退，反而比較像在進行手術前為病人施行全身麻醉一樣，這樣做是為了病人好。」他認為適度讓經濟活動休眠一下是必須的，並批評川普想讓民眾回到工作崗位的決定是「致命的誤導行為」。

包括柏南克在內的經濟學家也在公開信中指出，這次的危機可能影響數百萬美國民眾生計，因此政府應制定能支持家戶與企業度過風暴的政策，如此一來企業才能在疫情過後用最快速度重回正軌，也才能將對民眾產生負面影響的程度降到最低。

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