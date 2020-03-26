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股災是買房好時機？一表秒懂「台灣史上五次股災」後房市走勢

聯合新聞網 / 今周刊
房地產掃瞄 達志
房地產掃瞄 達志

【撰文 黃健誠】

房地產常被認為具避險功能，在最近全球股災中，市場上有人認為資金將轉入房市，但真是如此嗎？據房仲業者統計台灣歷來五次股災與前後年買賣移轉量關係，發現其中三次股災後一年，買賣移轉量有明顯提升，另外兩次股災後的表現則不如預期，顯見股災與房市活絡狀況並非呈現正相關，景氣與政策才是重點。

台灣歷年來股災：包括1995年中共試射飛彈、1997年亞洲金融風爆、2000年網路泡沫、2003年SARS及2008年金融海嘯，根據住商機構統計，這五次股災前後一年房市移轉量表現發現，在中共試射飛彈、SARS疫情及金融海嘯三次股災中，移轉量都呈現前低後高的狀態。

住商不動產企畫研究室經理徐佳馨分析，此三次股災期間不長，而股災後一年移轉量變高多與政策有關，例如:1992年容積管制造成搶照暴量，加上兩岸危機讓許多屋主賤價拋售，帶動買賣移轉寫下天量；SARS前後的土增稅減半、政府優惠房貸、放寬外國人來台投資不動產也讓市場嗅到回溫氣味；美國次貸風暴後的遺贈稅調降、兩岸MOU與ECFA等話題相挺，讓買氣回溫。

在1997年亞洲金融風爆與2000年的網路泡沫，股災持續的期間不短，對整體經濟的傷害程度大，也重創不少股民，像1997年金融風暴持續一年多，1997年及1998年買賣移轉量分別為46.6萬棟及38.5萬棟，結束後一年僅有32.1萬棟，除經濟上的衝擊外，921大地震也是當時影響房市交易量的關鍵。

在這次肺炎疫情衝擊全球經濟，美國聯準會（FED）大幅降息後，又宣布無限期量化寬鬆政策，台灣央行19日也宣布降息一碼，徐佳馨認為，降息恐怕已無法刺激房市，因此次疫情及股災已重傷經濟，民眾多會選擇留著現金度過寒冬，對於買房會比較保守，因此降息對市場並沒有幫助，影響時間也視疫情持續會多久而定。

趁著股災的預期心理，此時進場買房是否能撿到便宜，大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，股災總是財富重分配的時機，但要注意到房地產因變現速度慢，流動性差，往往反應較慢，目前市場上個別反應也比整體反應明顯，買房除看大環境外，也要多注意個案環境與條件，再決定要不要進場會相對妥當安心。

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