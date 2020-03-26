美「病毒獵人」驚傳確診！ 哥大教授：如果我中鏢 任何人都可能會
【撰文 劉煥彥】
COVID-19（武漢肺炎）疫情在美國快速惡化，昨（24）日出現首例18歲以下未成年人的死亡案例，累計在美國至少造成728人死亡，超過54000人確診。若照這個速度下去，美國近期可能超越義大利，成為中國以外的最嚴重災區。
不僅如此，在美國公衛界有「病毒獵人」外號的知名流行病學家、紐約哥倫比亞大學傳染與免疫中心主任利普金（Ian Lipkin）教授，昨天也驚傳確診，他直言「如果我會中鏢，任何人都可能中鏢」。
現年68歲的利普金教授堪稱「無疫不與」，從2003年的SARS、2012年肆虐美國的西尼羅河病毒、2015年的MERS到今年的武漢肺炎，他都率領哥大團隊親上前線，累計在多年職涯發現了上百種傳染病。
以SARS及武漢肺炎為例，他都曾親赴中國考察疫情。今年2月利普金就去了中國一趟，前往廣州及北京，並與83歲的中國「抗煞英雄」鍾南山會面研商疫情，但沒有去武漢。
利普金也是2011年好萊塢以病毒為主題災難電影「全境擴散」（Contagion）的主要科學顧問，他將多年在外國第一線勘查傳染病的經驗，傳授給麥特戴蒙（Matt Damon）、葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）等片中演員，這部片也成為過去兩個月美國民眾為了疫情而「補課」的最熱門影視素材。
24日利普金以視訊連線方式接受美國福斯電視台訪問，原本主題是談利用確診患者的血清尋找解方。他講了幾分鐘、乾咳了幾次後說「今晚我想在節目上說，這對我也很有個人關係，因為昨天我確診患了COVID-19，真是糟糕。如果我會中鏢，任何人都可能中鏢，這就是我想傳達的訊息」。
利普金並未透露他染上病毒的方式或對象，「這不重要，現在全美國都有病毒了」。
對於美國總統川普希望在不到三周後的復活節假期，能夠放寬目前要美國人待在家裡的防疫政策，利普金認為大有問題，「我們真的不知道什麼時候才能控制疫情」，並呼籲全國防疫應該統一作法，「我們在各州與各城市之間的邊界漏洞一堆，如果不統一作法，就沒有辦法做好防疫」。
另外日本經濟新聞報導，過去一個月歐洲及美國取代中國成為重災區，原因極可能與中國政府在1月農曆春節間，對於控管民眾出國的三天空窗期有很大關係。
由日經前任中國總局局長、現任撰述委員中澤克二執筆的這篇長文指出，1月23日中國政府宣布武漢封城，24日下令所有國內行程的旅行團暫停出團，但奇怪的是，北京直到三天後（27日）才宣布暫停所有國外行程的旅行團出團。
當時北京並未對此提出任何解釋，而農曆春節從24日開始，出國人潮在這三天的政策空窗期恰好達到高峰。
武漢封城後四天 北京才暫停團客出國
同樣令人費解的是，北京喊停了國內及國際行程的旅行團，卻沒有禁止自由行旅客出國，而自由行在中國旅客出境佔比超過一半，且不少陸客一旦出境，就設法在國外停留愈久愈好，不想馬上回國。
就在此時，日本、泰國等中國旅客的熱門出境游國家，確診病例開始增加。以北海道首府札幌為例，許多中國自由行旅客一直待到2月中才離開。
鍾南山團隊研究論文 不幸「言中」當前全球疫情
同樣在2月，中國國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心主任鍾南山的團隊，在國際醫學期刊「胸部疾病雜誌」（Journal of Thoracic Disease）發表題為「基於SEIR優化模型和AI對公共衛生干預下的中國COVID-19（新冠肺炎）爆發趨勢預測」的研究論文，其中有段話引人注意。
「我們發現，中國疫情可望在2月底達高峰，在4月底前逐漸下降。若延後五天實施防疫措施，將導致中國大陸的疫情規模增加三倍。
若解除湖北隔離，將導致湖北省在3月中出現第二波疫情高峰，並將疫情延長至4月底。」
日經報導指出，鍾南山團隊在論文中的預測並未發生，卻發生在北京在春節期間的三天空窗期「不作為」上，而且一如鍾南山團隊預期，病毒不僅傳到全世界，感染數十萬人，還真的出現第二波疫情，也就是從歐美返回中國避難的旅外中國人。
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