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美「病毒獵人」驚傳確診！ 哥大教授：如果我中鏢 任何人都可能會

聯合新聞網 / 今周刊
哥倫比亞大學官網
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【撰文 劉煥彥】

COVID-19（武漢肺炎）疫情在美國快速惡化，昨（24）日出現首例18歲以下未成年人的死亡案例，累計在美國至少造成728人死亡，超過54000人確診。若照這個速度下去，美國近期可能超越義大利，成為中國以外的最嚴重災區。

不僅如此，在美國公衛界有「病毒獵人」外號的知名流行病學家、紐約哥倫比亞大學傳染與免疫中心主任利普金（Ian Lipkin）教授，昨天也驚傳確診，他直言「如果我會中鏢，任何人都可能中鏢」。

現年68歲的利普金教授堪稱「無疫不與」，從2003年的SARS、2012年肆虐美國的西尼羅河病毒、2015年的MERS到今年的武漢肺炎，他都率領哥大團隊親上前線，累計在多年職涯發現了上百種傳染病。

以SARS及武漢肺炎為例，他都曾親赴中國考察疫情。今年2月利普金就去了中國一趟，前往廣州及北京，並與83歲的中國「抗煞英雄」鍾南山會面研商疫情，但沒有去武漢。

▲紐約哥倫比亞大學知名流行病學家利普金教授昨天接受福斯電視台訪問時透露，自己也確診患了武漢肺炎。（圖片來源：福斯電視台影片截圖）
▲紐約哥倫比亞大學知名流行病學家利普金教授昨天接受福斯電視台訪問時透露，自己也確診患了武漢肺炎。（圖片來源：福斯電視台影片截圖）

利普金也是2011年好萊塢以病毒為主題災難電影「全境擴散」（Contagion）的主要科學顧問，他將多年在外國第一線勘查傳染病的經驗，傳授給麥特戴蒙（Matt Damon）、葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）等片中演員，這部片也成為過去兩個月美國民眾為了疫情而「補課」的最熱門影視素材。

24日利普金以視訊連線方式接受美國福斯電視台訪問，原本主題是談利用確診患者的血清尋找解方。他講了幾分鐘、乾咳了幾次後說「今晚我想在節目上說，這對我也很有個人關係，因為昨天我確診患了COVID-19，真是糟糕。如果我會中鏢，任何人都可能中鏢，這就是我想傳達的訊息」。

▲哥倫比亞大學知名流行病學家利普金教授是2011年好萊塢電影「全境擴散」的主要科學顧問。（圖片來源：哥倫比亞大學官網）
▲哥倫比亞大學知名流行病學家利普金教授是2011年好萊塢電影「全境擴散」的主要科學顧問。（圖片來源：哥倫比亞大學官網）

利普金並未透露他染上病毒的方式或對象，「這不重要，現在全美國都有病毒了」。

對於美國總統川普希望在不到三周後的復活節假期，能夠放寬目前要美國人待在家裡的防疫政策，利普金認為大有問題，「我們真的不知道什麼時候才能控制疫情」，並呼籲全國防疫應該統一作法，「我們在各州與各城市之間的邊界漏洞一堆，如果不統一作法，就沒有辦法做好防疫」。

▲哥倫比亞大學流行病學家利普金（右）2月赴中國考察疫情，與鍾南山（左）在廣州機場交談。（圖片來源：哥倫比亞大學官網）
▲哥倫比亞大學流行病學家利普金（右）2月赴中國考察疫情，與鍾南山（左）在廣州機場交談。（圖片來源：哥倫比亞大學官網）

另外日本經濟新聞報導，過去一個月歐洲及美國取代中國成為重災區，原因極可能與中國政府在1月農曆春節間，對於控管民眾出國的三天空窗期有很大關係。

由日經前任中國總局局長、現任撰述委員中澤克二執筆的這篇長文指出，1月23日中國政府宣布武漢封城，24日下令所有國內行程的旅行團暫停出團，但奇怪的是，北京直到三天後（27日）才宣布暫停所有國外行程的旅行團出團。

當時北京並未對此提出任何解釋，而農曆春節從24日開始，出國人潮在這三天的政策空窗期恰好達到高峰。

武漢封城後四天　北京才暫停團客出國

同樣令人費解的是，北京喊停了國內及國際行程的旅行團，卻沒有禁止自由行旅客出國，而自由行在中國旅客出境佔比超過一半，且不少陸客一旦出境，就設法在國外停留愈久愈好，不想馬上回國。

就在此時，日本、泰國等中國旅客的熱門出境游國家，確診病例開始增加。以北海道首府札幌為例，許多中國自由行旅客一直待到2月中才離開。

鍾南山團隊研究論文　不幸「言中」當前全球疫情

同樣在2月，中國國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心主任鍾南山的團隊，在國際醫學期刊「胸部疾病雜誌」（Journal of Thoracic Disease）發表題為「基於SEIR優化模型和AI對公共衛生干預下的中國COVID-19（新冠肺炎）爆發趨勢預測」的研究論文，其中有段話引人注意。

「我們發現，中國疫情可望在2月底達高峰，在4月底前逐漸下降。若延後五天實施防疫措施，將導致中國大陸的疫情規模增加三倍。

若解除湖北隔離，將導致湖北省在3月中出現第二波疫情高峰，並將疫情延長至4月底。」

日經報導指出，鍾南山團隊在論文中的預測並未發生，卻發生在北京在春節期間的三天空窗期「不作為」上，而且一如鍾南山團隊預期，病毒不僅傳到全世界，感染數十萬人，還真的出現第二波疫情，也就是從歐美返回中國避難的旅外中國人。

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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