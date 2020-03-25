全球金融市場一片哀號聲下 他們是如何突圍的？

【文 / 林心怡】

武肺疫情重創全球金融市場，但也是基金經理人展現操盤功力的最佳舞台。今年抱走三座金鑽獎的操盤團隊，從年節期間就不斷沙盤推演、啟動應變。而每一檔獲得肯定的基金，背後的掌舵者與團隊又有什麼贏家祕訣？在紛亂動盪的市場中，本刊將陸續介紹金鑽得主的投資智慧。

贏家心法》 漲時多賺、跌時穩守 安聯台股團隊 金鑽級投資應變全攻略

「今年農曆年間，中國（新冠病毒）疫情大爆發，我們的投資團隊，放假也沒有閒著。」安聯台灣大壩基金經理人、同時也是國內基金投資管理部主管的蕭惠中回憶，「第一時間我們就發動研究員、基金經理人，透過各種管道蒐集資料。」

１月２９日大年初五，台股新春開紅盤的前一天，下午，大夥兒在辦公室集合，提前擬定作戰策略。「當時資深基金經理人，就已搬出SARS（嚴重急性呼吸道症候群）期間的各種相關圖表，進行不同版本的沙盤推演。」曾被英國基金專業媒體Citywire評選為「全球Top ３０女性基金經理人」的蕭惠中，不但自己的操作績效突出，也是擅長將研究團隊戰力極大化的領導者。

「在我們團隊裡頭，不管資歷深淺，都可以、也必須盡量表達意見，這是最有價值的企業文化。一個不願提出問題或異議的團隊，就不可能激盪出更好的投資決策。」蕭惠中舉例，去年逮到的鍵盤相關大飆股，就是不同路線的研究員分頭透過供應鏈的爬梳確認，挖掘到迷人的投資機會。

這個團隊有多強？在台北金融研究發展基金會主辦的２０２０年傑出基金金鑽獎中，４個台股基金獎項共有５位得獎者，安聯就拿下３座獎盃。其中，競爭最激烈的一般類股基金獎有２位贏家，皆由安聯包辦，分別是安聯台灣大壩基金及台灣智慧基金；此外，安聯台灣科技基金則奪下科技類股基金獎。

在２０１９年，台灣大壩、台灣智慧、台灣科技等３檔基金，分別繳出５３％、６９％、５６％的報酬率，遠勝同期大盤的２３％漲幅。能有如此表現，自然代表３檔基金都能透過主動操作，充分掌握高波動個股的上漲機會；而在農曆年後，台股遭到武肺疫情重擊下，這樣的投資特質，理論上也應該會比大盤跌幅來得更加慘烈，但自農曆年後統計至３月２０日，三檔基金跌幅均僅較大盤多了７個百分點以內。

去年至今「漲時多賺、跌時穩守」的成績，或許，就與這個團隊的金鑽級快速應變有關。

「在疫情變化的每個階段，我們都盡量在第一時間就做出應變與調整。」蕭惠中回憶，２月１０日中國開始陸續復工，她率先調節的，就是科技上游的原物料股，比方被動元件族群。

當她觀察到「市場需求腳步其實跟不上報價上升速度」時，很快就意識到苗頭不對，「在團隊討論時，我就提出了應該紀律減碼的警訊。」因此，當時相關概念股雖曾逆勢衝一波，蕭惠中反而開始減少持股，一定程度避開了相關族群的隨後跳水崩跌。

如何因應疫情變化？ 「以小換大」策略 留意物美價廉標的

隨著２月下旬疫情擴散歐美，至近期演變為世界級危機，即使沒辦法在股災中全身而退，但團隊的投資主軸也很快地定調，確認「以小換大」策略。

「我們做的第一個決定，首先就是減碼小型股，買進跌深質優的大型股。研究部評估，３月底到４月第一周是美國疫情高峰期，即使未來３到６個月景氣不會太好，但不排除醞釀跌深反彈契機；時序進入４月後，反而可以留意物美價廉的好股票。」蕭惠中補充道。

此外，在全球低利率環境下，蕭惠中認為，績優的高殖利率股也是現階段合適的持股標的；同時，她也下調原本看好的產業。例如運動休閒相關產業，隨著疫情擴散，NBA運動賽事取消、上健身房的需求大減，加上面對東京奧運可能延宕，與運動器材、服飾、鞋類需求相關的產業也不會太好；反觀油價驚見２字頭，已來到２００８年以來的低點價位，股價受到拖累、配息穩的塑化龍頭股，倒是可逢低尋找投資機會。

「其實時間拉長來看，很多股票都已經很便宜了……。」 安聯台灣科技基金經理人廖哲宏，是曾經連續２年拿下《Asia Asset Management》 雜誌「最佳台股基金獎」的明星經理人。他認為，一旦疫情受到控制，生活回到正軌後，在低利率的環境下，不論是退休基金、勞退基金為了達到目標收益率，市場資金勢必要往更多風險性資產靠攏，「假設投資時間至少１年，其實不用太在意短期的帳面損失。」

長線投資可危機入市？ 做好資金控管 採金字塔式分批布局

廖哲宏進一步指出，回顧歷史經驗，２００８年的美國次貸風暴、２０１１年的歐債危機、２０１５年的全球股災等，都是在跌破１０年線相對低點危機入市，只是在操作策略上，長線投資者要做好資金控管、分批布局，在跌勢中用「金字塔式加碼」的方式買進，或者保留足夠的現金因應。

「若把時間拉長一年來看，5G手機相關需求不會消失，值得逢低布局。但從短線看，因應越來越多work from home（在家工作）的需求，反倒帶動商用筆電、伺服器的剛性需求。」廖哲宏認為，當很多在家工作、需要遠端教學的人，突然發現家中電腦不堪用時，反而出現微幅上揚的換機需求。

但廖哲宏認為，科技股觀察重點，須留意後續需求與庫存的整體狀況，尤其歐美疫情擴散，讓市場對於終端需求感到擔憂，目前供應鏈雖然積極復工，然而，４月過後，需求將會是影響科技展望的主要關鍵，此時將會持續觀察科技產業的訂單變化及庫存水準。

這種「靜心等待需求更明朗」的基本態度，也獲得安聯台灣智慧基金經理人鐘安綾的認同。展望未來觀察指標，她認為油價何時止跌、疫情是否受到控制，都是必須密切注意的指標，「基本上，在疫情還沒受到控制前，短線投資人最好要再等一下。」因為「信心不足的大盤不會有好的行情」，在基本面的訊號沒有很明確轉好前，市場仍會反覆打底，要大幅回升並不容易。

在全球需求衰退的疑慮下，鐘安綾認為，短期而言，資金往訂單能見度愈好的地方靠攏愈安全，例如剛性需求的伺服器、筆電、桌上型電腦等，其中，商用筆電甚至有訂單上修的逆勢情況。

其次，是關注中國加大基礎建設的效應，例如5G布建，就帶動基地台與光通訊需求持續強勁。在選股上，則最好鎖定獲利好且股價跌深，抑或是政策護盤目標的個股為主，股價跌愈深且籌碼愈乾淨者，反彈幅度會較多。

動盪時代如何守紀律？ 寫筆記、運動鍛鍊心智 助釐清思緒

至於在台股動盪的環境下，如何保持心靈平靜，為操盤績效加分？虔誠基督徒的蕭惠中，會透過禱告尋求心靈的平靜，甚至透過請同事或同業喝下午茶與閒聊的方式，紓解緊繃的情緒。

鐘安綾則說，每當腦子裡冒出「台股將有重大轉折」想法時，她就會勤寫操盤日記，把重要的想法寫下來；她認為，震盪時思緒容易混亂，寫下想法有助穩定思緒脈絡，並時刻檢討自己的假設，會幫助自己更有投資紀律，比較不會自亂陣腳。

有別於前兩位的「以靜制動」，廖哲宏強調會保持運動習慣，並適度抽離盤勢，讓自己可以獨立思考。他分享，在游泳過程中，很習慣和自己對話，也會沉潛情緒；另一方面，他也會做重量訓練，從「挑戰重量、克服習慣」的體驗當中鍛鍊心智。

「更重要的是，在投資操作上，我們有很好的團隊一起面對挑戰，並非單兵作戰。」廖哲宏這樣補充說道。

金鑽獎ETF獎項得主難產？ 邱顯比：兩大問題待克服

金鑽獎自２０１９年起納入ETF（股票型指數基金）獎項，不過，在今年的評選中，ETF基金相關的１２個獎項，卻有多達７個獎項未能選出得獎者。對於這樣的結果，負責本屆相關獎項評選的台灣大學財務金融學系教授邱顯比，也直接點出國內ETF發展至今的問題。

他表示，相較於國外發展已非常成熟的ETF，目前台灣ETF與標竿指數的偏差較大。這是因為兩個因素，第一是指數複製技術上的難度，「有些指數涵蓋的標的廣闊，甚至高達數百檔，使完全複製指數變成了不可能的任務，即使運用各種技術貼近指數，仍會有一定的差距。」

第二就是費用率偏高、吃掉報酬率的問題。邱顯比表示，「ETF屬於規模經濟，規模愈大愈能攤平成本，費用就可以壓得更低。國際上知名的幾大ETF，費用率甚至可以壓到０．２％。而台灣的ETF，由於規模較小，難以壓低成本，費用也較之昂貴。」

因此，規模的成長變成未來台灣ETF發展的重要一環。邱顯比建議，經過多年的發展，台灣ETF已逐漸成熟，是時候瞄準海外投資人，而非固守國內市場了。「但如果要吸引國外投資人，產品必須具有國際競爭力，計價幣別也必須多元化等。雖然這是一條非常漫長的道路，但在這過程中，就算最後無法達成目標，台灣ETF的體質也能有很大的進步。」他建議業者，以海外同類型商品中的佼佼者為標竿，努力做到同等優異的表現。

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