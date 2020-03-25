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兒赴美挨轟張上淳該道歉？ 趙少康：30幾歲的人了關爸爸什麼事情

聯合新聞網 / 今周刊
截自 YahooTV一起看 youtube
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【文．張家麒】

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳2位的兒子，近期陷入出國爭議，他大兒子原定本月出國後取消行程，但在網路上批評禁止醫護人員出國政策，小兒子則因疫情期赴美看球賽，受到外界撻伐。

對此知名電視節目主持人趙少康認為，張上淳的醫生兒子出國符合相關規定，通報醫院也核准，「何錯之有？就算真的兒子有錯，都已經30幾歲的成年人了，關爸爸什麼事情？有錯也是當事人道歉，叫爸爸（張上淳）道歉幹什麼？」

當時中央疾病指揮中心在2月23日宣布，醫護人員暫緩出國，三級警示區中、港、澳，是不可以去的，除非有通報獲准，另外一、二級的警示區，只有勸導說不要去而已，但也必須要通報，三級是通報衛服部，一、二級是報醫院。「張上淳兒子張醫師依規定通報醫院，也獲准了，就沒有法律上的問題。」

「張上淳道什麼歉！」趙少康認為，又不是張上淳出去，而且只有一個人出國，結果兩個兒子因為輿論壓力都發聲明道歉。

趙少康更舉自身例子表示，成年人有自己的想法，他自己也管不動成年的兒子：「我兒子要幹什麼我怎麼管的了，他最多通知你一聲就不錯了，他搞不好都不通知你！」

趙少康指出，張上淳兒子循正常通報醫院獲准後出國，美國那時也還不是疫區，所以並無違規，到了美國後，疫情爆發旅遊警示提升，他也取消滑雪行程。

「很多正義魔人躲在鍵盤後面就亂追殺一通」，趙少康強調，不覺得他兒子有什麼錯，就算他兒子有錯也是他的事情，爸爸跟這件事情有什麼關係，不該追殺到別人家裡面；「本人負責，不該禍及家人株連九族，現在都什麼時代了？」

趙少康表示：「如果因為張上淳是台大副院長，台大只核准張上淳兒子出國，那這就不對了，但如果還有核准其他醫護人員出國，那這件事情根本沒有什麼！」

「這件事情還是有藍綠，因為大家覺得陳時中是綠的，張上淳是他的副指揮官，所以張上淳也是綠的，所以其實罵的人，藍的比較多。」

趙少康籲，大家應該就事論事，且病毒不分藍綠，張上淳平時也盡心做好中央流行疫情指揮中心防疫的工作，外界要拋開政治立場，大家更應該團結一致。

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