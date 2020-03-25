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未來兩周是防疫關鍵？ 台大公衛院長：不想封城要做好這件事

聯合新聞網 / 今周刊
圖取自shutterstock
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【文．劉煥彥】

隨著近期回國的旅外國人超過1萬人，這幾天國內通報COVID-19（新冠肺炎）確診數中的境外移入個案大增。台灣大學公共衛生學院院長詹長權認為，未來兩周是台灣防疫的關鍵，若大家不想踏上封城這一步，就要嚴格遵守居家隔離規定，避免社交活動，特別是活動力強的年輕人。

詹長權昨（23）日在台大公衛學院每周防疫說明會中指出，根據美國最新研究，新冠肺炎不是只有銀髮族才會感染，其實18歲以上就會感染，因此年輕人必須開始自我限制社交活動。

台大公衛學院副院長陳秀熙也指出，從新冠肺炎的發展脈絡來看，已經不只是生物病毒，而是「社交病毒」，這顯示新冠肺炎在台灣可能透過人際間的社交活動進一步擴散。

美國疾病管制中心（CDC）上周發表對境內4226例確診案例的研究結果，發現在20歲至44歲之間的確診病患中，大約20%需要住院，更有2~4%得住進加護病房，這項研究推翻了之前外界認為只有老年人才是新冠肺炎高風險族群的看法。

詹長權說：「年輕人是會感染的，我在假日有觀察到，年輕人在咖啡店裡聚會還是很多人，彼此距離很近，這讓我非常擔心，限制社交活動必須要靠大家配合，不要去任何公共集會或活動。」

他呼籲國人，現在人與人之間距離最好1公尺拉到2公尺，並認為新冠肺炎疫情的影響長遠，甚至可能變成人類的「第三次世界大戰」，萬萬不能輕忽。

台大公衛學院統計，武漢肺炎在台灣的致死率仍低，但大家仍不可掉以輕心。（圖片來源：台大公衛學院直播影片截圖）
台大公衛學院統計，武漢肺炎在台灣的致死率仍低，但大家仍不可掉以輕心。（圖片來源：台大公衛學院直播影片截圖）

中央流行疫情指揮中心統計，截至昨天下午國內累計有195例確診，其中境外移入個案高達158例。

詹長權也說：「全世界疫情未來兩個禮拜還會更嚴峻，這兩個地方（歐洲及北美）又牽涉有國人回國，讓我們覺得未來兩個禮拜是台灣防疫的關鍵。因為COVID-19到今天都沒有特效藥，我們只有靠非藥物的介入，作為防疫的最好手段。」

詹長權上周六在個人臉書中指出，他前一天在美國之音（VOA）的跨國連線討論疫情節目中提到，台灣基於2003年SARS的慘痛教訓，「對中國疫情資訊的報告的正確性和及時性有高度懷疑性和警覺性，率先對來自中國訪客採取篩檢、禁止入境的措施」，讓台灣的境外移入案例低於其他國家，也讓台灣有較多時間規畫社區傳染時期的減災防疫。

他認為，只要台灣減災防疫措施可規劃妥善、徹底執行，就能避免採取「武漢封城」、「義大利封國」、「加州閉州」式強烈的防疫措施，讓台灣疫情在對國人正常生活干擾最小的情況下獲得控制。

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