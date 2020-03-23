3D列印也能救命！搶救義大利疫情 從口罩到呼吸器閥門都能印

【文．林韋伶】

COVID-19（新冠肺炎）肆虐義大利，由於義國醫療體系不堪負荷，根據19日最新統計，義大利已有3405人因疫情喪生，數據首度超過疫情發源地中國。為搶救義大利，歐洲3D列印業者紛紛動起來，透過公開口罩、門把小物的3D列印設計檔案，或是幫忙趕工印製呼吸器閥門來解決燃眉之急。

義大利新冠肺炎疫情失控，確診人數爆衝擊潰醫療體系，為幫第一線醫護分擔壓力，歐洲科技業者紛紛動起來。

首先是在口罩的部分，儘管口罩是一般民眾對抗病毒最重要利器之一，但因疫情爆發後被搶購一空，義大利3D列印業者腦筋動得快，推出一個名為「Pugliese-Sicilian」的開放原始碼口罩計畫。

該計畫背後的團隊建立一個網路平台，允許用戶自由下載口罩設計檔案，以便在家中透過3D列印設備列印口罩，該計畫的負責人表示，他們建立了每個人都可以採用、改進並散播的平台，除了要對抗病毒以外，未來也希望能夠找到其他應用。

此外，在義大利布雷西亞（Brescia）市的一間醫院中，有250名新冠肺炎患者正住在加護病房裡，但他們都需要接呼吸器，這些呼吸器必備的閥門卻出現短缺，每個最多使用8小時就必須更換，但供應商卻因市場需求量突然爆增來不及供應。

此時，義大利3D列印廠商Isinnova執行長Cristian Fracassi決定挺身而出，他在醫院研究過閥門後的3小時內，就帶著用3D列印出的呼吸器閥門原型機返回醫院，對病人進行測試。當他們發現利用3D列印所做出來的閥門可以運作，立即回到公司開始大量印刷、迅速投入生產，只花了一天時間，就為一家醫院設計並列印了100個呼吸器閥門，成功解決醫院醫療器材不足窘境。

另外還有一間3D列印廠商則將腦筋動到門把上，知名3D列印企業Materialise設計了3D列印開門器，讓大家可以不需要碰觸到門把就可以用手臂或手肘開關門。

Materialise公司的執行長Fried Vancraen說：「在建築物中，門把是最容易傳遞病毒的地方，所以我們決定要從這點著手，並將此設計免費公開給全球使用者。」由於Materialise已經將設計圖公開在網路上，不管在中國、歐洲或是美國的使用者，只要備有3D列印設備的人，都可以輕輕鬆鬆大量列印這項小物，並把它運用在社區中，讓門把變的更安全。

對此，光電科技工業協進會執行長黃稟洲表示：「現在大概所有的科技業都在想辦法，希望能在疫情上做努力，雖然效果仍屬有限但還是多少提供幫助，在目前供應鏈產生問題時、在第一線無法即時取得關鍵物資時，可以救急。」

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