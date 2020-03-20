陳時中都直呼籲不必搶物資 台灣人到底在怕什麼？看心理師分析

【撰文 廖元鈴】

不論是走進超市、還是大賣場，都湧現滿滿的購物人潮，不少民眾都在搶購衛生紙、罐頭、泡麵等物資，不難預料是因為昨（18）天一次新增23名確診案例，尤其截至今天為止，確診病例數已累積到108例。

儘管總統蔡英文、疫情指揮官陳時中一再呼籲，民生物資充裕、無須搶購物資，但不斷排隊結帳的人潮卻未因此獲得緩解。

疫情控制已算是相對穩定的台灣，為何民眾還是陷入了「恐慌性購物潮」？

正當疫情在歐洲大陸、美國失去控制之際，台灣因為「超前部署」，不只是能自給自足口罩、酒精等防疫物資，並在明確的政令指引下，有效防堵疫情，引起全球的一片好評。

但隨著境外疫情持續升溫，在確診數突破百名之際，台灣終於在昨（18）日祭出了「限制非本國籍人士入境」的政策，卻也出現民心浮動的現象。

從昨日下班時間開始，尤其是北部地區，各大賣場像是好市多、家樂福、大潤發、愛買、全聯、美廉社等賣場，突然湧現採買人潮，衛生紙、泡麵貨櫃架上全掃空。

儘管各大賣場接連表示備貨量充足，不需要恐慌，再加上，總統蔡英文強調無須搶購物資，疫情指揮官陳時中也指出，現在暴增的並不是本土案例，因此「完全沒有恐慌的理由」。

但到今天中午為止，排隊結帳人潮仍是綿延不斷。記者實際走訪北市某一處全聯，每一條結帳走道都至少排了20多位民眾，並且手上添購的物品多為食品為主。

▲實際詢問購買民眾，排隊到結帳完畢至少要等15分鐘。（攝影／廖元鈴）

「人是需要控制權的動物」心理師分析這三大因素引發搶物資潮

諮商心理師林佳慧分析，由於COVID-19（武漢肺炎）疫情，範圍跟影響力都遠超過於當年SARS，在沒有類似經驗可參考下，「人是需要控制權的動物，一旦出現了不可控的局面出現，就會容易引發恐懼、擔憂，甚至是焦躁情緒。」

她指出，現階段有這麼多的民眾會上街添購物資，很大原因是因疫情發展，讓人感到不可預期、不確定感、不可控制。由於這三大因素，開始引發情緒反應，「人都會在找身邊類似證據，證明自己的情緒反應是對的，但現在放眼望去，很多人都在上街買物資，這更加確定了焦慮、恐慌心態。」

因為情緒主導的想法，容易出現沒有經過思考的反應，尤其是本能反應，而購物又是我們可以擁有控制權的行為，「許多人第一反應就是求生，『我需要吃飽』，因此前往賣場添購食品…就算是日常添購，也會買得比平常多很多，因為會讓自己更有安全感」，林佳慧認為，這其實就是「情緒化的想法」，導致了「情緒化的行為」。

這也充足解釋，為何儘管中央不斷澄清目前疫情無須感到恐慌，民眾仍是上街搶購物資。

不要行為被情緒帶著走 心理師：3步驟可緩解焦慮感

但許多人可能並不知道自己搶購物資行動，其實是「焦慮情緒」下衍生的行為，林佳慧說到，「有些人可能覺得自己是理智思考，沒有意識到自己的焦躁」。

最簡單的察覺方式，就是從自己的生理反應觀察起，若是出現失眠、情緒敏感，或是增加了平常不會有的身體不適感（像是頭不舒服等），都很有可能是處於焦躁情緒的生理反應。

「第一步是先察覺自己的情緒，不用急著抵抗自己的焦躁情緒，先試著接受，才不會花更多的力氣」，林佳慧認為，第二步便是找出自己讓焦躁的想法是什麼。

「現在走出門，真的都沒有東西可以買、沒有東西可以吃嗎？」林佳慧表示，透過問題來驗證心中的想法是事實，還是心中的假設？藉此為自己的想法踩煞車，「一旦沒有了情緒化想法，就不會有情緒化的行為」。

最後一步則是適度的接受資訊，林佳慧解釋，有些人可能會一整天開著電視看新聞接收疫情資訊，反而增加內心焦慮感，「當然要了解疫情資訊，但是多一點了解客觀事實，並非是看了很多夾雜主觀意識的資訊」。

林佳慧也表示，現在不少人為了防疫，可能花更長的時間宅在家，但人際支持仍是相當重要，她提醒可透過通訊軟體、社交媒體，與親友聯繫、相互打氣，「安穩住身心」是對抗疫情的最佳方法。

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