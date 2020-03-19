中韓殺敵決心vs.英日佛系防疫 病毒用「3方式」攻城！各國戰略大比拼

【文．林宏文】

近來COVID-19（新冠肺炎）已成全球大流行，其中歐美國家新確診數快速增加，至於中國大陸則呈現疫情減緩，並朝向工廠復工及民眾回復作息方向發展。亞洲另一個疫情逐漸緩和的案例是南韓，目前新增確診人數也大幅降低，至於日本的新增確診人數依然沒有明顯增加，幾個重要國家的抗疫經驗，很值得深入分析探討。

根據韓國17日公布的數據，韓國16日新增84例確診病例，新增死亡6例，新增治癒264例。至目前為止，韓國新增確診病例數已連續3天低於100例，顯示已擺脫之前每天大增千例的危機。此外，3月1日至10日，韓國對大陸日均出口較上個月增加20.8%，達4.36億美元，呈現明顯復甦態勢。

檢測能量與速度 影響確診數字

南韓可以在不封城、不停工情況下，在初期曝露出防疫大漏洞後，緊急因應並升級指揮體系，擴大檢測數量與範圍，發揮中央與地方的協同作戰能力，抗疫成效確實備受矚目。

若對比與韓國同樣出現防疫破口的日本，南韓確診數已衝到8000人以上，但日本依然緩慢增加，確診數只有800餘人，為何日、韓會出現出這種截然對比，顯然值得研究一下。

事實上，已有許多報導指出，各國確診數目，其實與檢測能量與速度大有關係。例如很多缺乏醫療資源的國家沒有檢驗，因此數字都很低，像印度、東南亞及非洲等國就是如此，這些國家可能當作一般流感，若治療不成功死亡了，也不會列入新冠肺炎統計中。

南韓不封城、不停工 將疫情控制住

至於在先進國家中，像美國從疫情爆發後，初期也沒有快速檢測，但如今增加檢測能量後，人數就快速增加。至於南韓，從二月初一天只能檢測3000人，到最近已提高到1.7萬人，並採取「得來速」作法，6小時內就確診，也是確診數快速增加的原因之一。

不過，除檢測之外，傳播速度也一樣重要。南韓除了初期新天地教會的快速傳播外，韓國人不像日本人注重衛生，可能也是因素之一。

筆者曾到南韓旅遊，感覺很像到中國的東北，在首爾街頭，我看到民眾把吃過的鐵餐盤，直接丟在路旁行道樹下，公園不少角落到處藏著垃圾，顯然一般民眾的衛生習慣並不好。加上在韓國吃飯很少使用公筷母匙，很多人上廁所也不洗手，這種飲食與衛生習慣，絕對有利於病毒傳播。

從另一個面向來看，韓國又是一個行動快速、團結知恥的民族，在新天地教會引爆疫情擴散後，韓國上下就全力動員、快速補強，展現防疫與治療的決心。如今南韓可以在不封城、不停工，就將疫情控制住，顯然比中國大陸高明許多。

病毒像攻城 三種等級戰略不同

前健保局總經理、衛生署副署長張鴻仁說，若把病毒比喻成攻城的敵人，可以大致分成三級。最嚴重的一級是城牆根本不設防，整個城池完全淪陷，像之前的武漢或最近的伊朗。其中，武漢最初因為掩蓋真相，所以醫療體系跟著崩潰，最後使出強力封城手段，才把疫情控制下來。

至於第二級的情況，則是城牆出現破口，敵人突然大量攻進來，此時守軍就要趕快殺敵，不能再睡覺，不然整個國家會淪陷。類似的案例像韓、日，或是義大利等歐美國家。

不過，同樣是二級的破口，但各國的因應與作為就有很大差異。例如西歐與美國，傳播初期守軍不設防，每天想唱歌跳舞，但等到發現民眾大量感染及死亡，才開始積極作為。由於這些先進國家都擁有健全的公衛與醫療體系，又使出關閉餐館甚至封城絕招，預料後續的防疫成績應該會陸續顯現。

至於第三級則最緩和，有如敵人一個個架著梯子爬上城牆，數量零星，但守衛的人早就很警覺，見一個殺一個，這種案例最具代表性的就是星、港、台。由於星港台都有十七年前抗SARS經驗，整個社會都學到慘痛教訓，因此這次新冠肺炎一爆發，政府民間都已高度戒備，在武漢失火時就已做好準備，才能將疫情控制到最佳狀態。

日本、英國超佛系 成效尚未有定論

若對比世界各國新冠病毒人數增加的圖表，會發現一個很有趣的現象，日本在確診人數的增加是最緩和，不像中國、歐美及韓國都是旱地拔葱的直線上升模式。為何日本是呈現這種緩慢上升的線型？已有許多專家指出，日本在檢測規模與速度沒有大量增加，人口數為韓國兩倍以上的日本，檢測人數卻只有韓國的10%，這很可能是確診人數沒有快速攀升的原因。

不過，日本人愛乾淨，而且人民自主管理很強，也很有紀律，日本文化也一向小心謹慎，遇到事情反應雖慢，但規劃相當詳細，在這次日本的防疫動作上，顯然又再次呈現日本風格。

張鴻仁認為，最近大家都在談英國的「佛系防疫法」，其實，日本防疫做得很寬鬆，從鑽石公主號大量感染至今，還是沒有做大幅檢測，可以與英國同列為佛系防疫國之一。

不過，張鴻仁也指出，目前還無法對佛系防疫法的成效下定論，像英國首相也才剛宣布這種作法，許多重症患者也要在後面階段才會出現，因此可能需要再一、兩個月，才會知道最後結果。

民族生活習性不同 略顯疫情差異

其實，若比較各國人民風格文化對疫情有何影響，這應該是一個很有趣的課題。例如全球第二大感染國義大利，大家看到民眾關在家裡還可以隔著陽台唱歌，但這種行為在武漢很可能抓公安警告抓去關。至於義大利人見面時摟摟抱抱，家族凝聚力強，經常一起吃飯唱歌喝酒，是不是造成病毒快速傳播，可能也是原因之一。

從世界各國防疫作戰法，台灣可以看看別人、想想自己，台灣至今雖然抗疫有成，但其實真的不必太得意，例如台灣人的衛生習慣，確實還有很大的進步空間，像餐廳廚師穿著工作服去上廁所、餐館老闆用包水餃的手收現找零，或許趁著這次病毒危機，好好要求自己，順便也把這些壞習慣改一改!

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