加拿大人在台親歷防疫「台灣警察超認真」 唯一擔心這件事

【文．劉煥彥】

COVID-19（新冠肺炎）在台灣確診病例今（18）日大增23例達100例，創下國內單日新增確診案例新高，但與大多數國家相比，台灣依然是防疫模範生，近幾天甚至成為紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）多次公開提及的重要參考對象。

有加拿大人近期從韓國來台，依規定自我隔離兩周，發現台灣防疫超仔細，不僅警察每天來電「問候」，連離開居住地一定距離手機馬上收到簡訊警告，讓他大讚台灣警察「有夠認真，不會隨便讓人跑掉」。

美國總統川普上周五（13日）宣布全美進入緊急狀態後，在周末前後多家美國媒體報導台灣防疫作為足供美國借鏡，並舉出運用2003年SARS經驗、設立國家衛生指揮中心、高度資訊透明及超前部署等作法，是美國可以參考的台灣經驗。

英國衛報上周報導，加拿大人Shawn Bryant從南韓經台灣回國，來台後需要先自我隔離14天，每天警方都會連絡他，他也告知警方幾天後會換到住宿網站Airbnb上一處新地點，警方回應只要他搭計程車就沒問題。

Shawn在更換住宿地點當天，人才坐進計程車，手機就收到簡訊警告已經離住宿點太遠，若不立即回去將被罰款。錯愕的他致電警方，警方回說不用擔心，那是自動設定的警告簡訊。

他說，「我很慶幸他們（警察）很認真，不會讓大家輕易跑掉」，也願意接受隔離及追蹤，只是對於我國政府以追蹤手機位置的方式掌握隔離者行蹤，些微擔心是否有「國家在監視你」的疑慮。

報導提到，我方官員告知他這麼做完全依法行事，而且只在強制隔離期間才以此追蹤隔離者動向。

紐西蘭總理公開提及 防疫措施要參考台灣

截至今天下午4點，台灣新冠肺炎確診數為100人、1人死亡；紐西蘭則為20人確診、無人死亡，兩國不論在亞太地區或全球都不是主要受影響國家。

紐西蘭總理阿爾登15日上午在當地公共電視台TVNZ的晨間談話節目Q+A中，說明紐西蘭政府準備推出的防疫措施，其中提到在制定大型公眾活動的限制條件上，會參考台灣做法，「我們會很緊密遵循台灣的模式，他們已經定出大型聚會的指導架構，一直非常成功」。

其實紐西蘭衛生部文官長Ashley Bloomfield在本月7日記者會上，回應對社區感染防治的提問時提到，「台灣就是個很好範例，所以大家都非常注意台灣怎麼介入這件事」。

史丹佛專家：SARS讓台灣未雨綢繆 設立國家衛生指揮中心

主打深度說明新聞事件的美國新興網路新聞媒體Vox，上周以專文探討台灣的防疫作為，標題是「台灣有數百萬陸客，只有45例新冠肺炎案例，原來是這麼做到的」，其中提到我國在疫情出現不久，中央流行疫情指揮中心就不斷列出行動項目，累積達124項，從旅行禁令、檢疫、監視、民眾隔離都有。

文中特別提到，「美國要把他們（台灣）所有經驗派上用場可能太晚了，但還是可以用上幾招」。

根據Vox執筆記者Kelsey Piper訪談史丹佛大學醫療政策及預防中心主任王智弘（Jason Wang）的內容，台灣至少做對了三件事，其中最重要的就是在2003年SARS疫情後，於2004年未雨綢繆，在當時衛生署轄下成立了跨部會的國家衛生指揮中心，為下一次傳染病大流行做準備，而且在這次疫情中發揮了統一事權、及時反應之效。

台灣有中央指揮中心 值得美國參考

王智弘說：「美國可以學到的經驗是，我知道我們有個（白宮）專案小組，但不知道是否有個已經運作、實體存在的指揮中心，如果還沒有，應該要快點有。美國有50個州，加上地方政府，所以需要迅速掌握數據。我們需要為大家測試是否染上COVID-19，再把數據傳回指揮中心，才能即時行動。」

對於台灣防疫作為特點可作為美國參考之處，他認為當前美國需要教育大眾，加強與民眾溝通，「因為大多數人都沒有概念。你問一個普通人（美國）已經有幾個案例，他們不知道。你問他們在社區裡是否已經有案例，他們會說『喔，大概吧，我真的不知道』，所以真的需要讓大家更了解狀況」。

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