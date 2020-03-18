張國煒口袋到底有多深？星宇航空虧錢還笑稱「我們很幸運」

【文 / 勵心如】

編按：星宇航空3/18宣布，峴港航班暫時停飛到4月底，目前澳門、檳城及峴港三條航線全部停飛至4月底。

甫開航就遇到新冠肺炎疫情，星宇粉絲都很擔心未來營運，但為何董事長張國煒仍老神在在，他的本錢何在？

隨著全球疫情發展不斷升溫，年30開航的星宇航空，在不到兩個月內陸續縮減航班。從2月宣布每天3班的澳門航班全部暫時停飛，到3月初，再證實至4月底之前，每天2班的馬來西亞檳城航班也停飛。原本3條航線，只剩下越南峴港一天一班，連表定要飛菲律賓宿霧的航線也從4月，決定延後到7月。

一開航就遇到SARS之後最嚴重的傳染疾病，許多人說斥重金創業的張國煒真是「衰到爆」；但張國煒幫內部員工打氣時，倒是笑著說：「我們其實很幸運。」話能如此說，在於跟機隊陣容龐大的中華航空、長榮航空相比，星宇航空的機隊相對小，災情也相對「小兒科」。雖然停飛導致預期的收入縮減，但星宇航空眼下只有３架飛機、約千名員工，比起華航、長榮的８０、９０架飛機，與１萬２千、１萬９千名員工來說，確實是小巫見大巫。

早在１月２３日星宇航空首航，張國煒致詞時，就說了：「希望大家給予祝福，特別是面對國內外疫情嚴峻，大家要團結。」顯然有過１７年前的SARS經驗，張國煒不敢小覷新冠肺炎的影響，深知這是今年航空業最大變數。

如今，新冠肺炎對全球觀光業帶來巨大衝擊，航空業者哀鴻遍野，甫開航的星宇慶幸之餘，依然按照既定的進程，舉行維修機棚動土典禮。然而，面對眾家媒體追問，預期航班收入縮水，該進來的票務收入急凍，此時不改K董風格的張國煒一句：「好險，我們只有３架飛機。」此話背後，老神在在的本錢何在？

比財力 他增資逾20億度難關

從實況來看，星宇航空聘僱員工已達１千人，加上總部租金支出，各項硬體建置成本，可以說件件都是錢。

以員工薪資來說，２０１９年台灣航空運輸業每人每月總薪資為９萬７５４５元，但考量星宇航空新成立、員工平均年資較低，姑且以２０１９年台灣工業及服務業全體受僱員工經常性薪資平均４萬１８８３元來計，１千名員工每月薪資支出就要４１８８萬元；加上企業總部超過５百萬元月租金，總計１年就要逾５億６千萬的支出。

但最大成本當然是飛機。目前星宇擁有３架A321neo窄體機，但照張國煒原先規畫，星宇的機隊將分兩階段到位。

第一階段從現在到２０２４年為止，會有３種機款，共２７架窄體、廣體客機陸續交機，其中１０架A321neo要在明年底前全部完成交機；第二階段預計到位５０架客機，其內容則尚未曝光。熟悉航空產業的專家掐指一算，在第一階段的機種規畫，預估張國煒總計需投入超過７１億美元的購機成本，換算新台幣，將高達２１６０億元。

一位承接過飛機租賃業務的業者表示，買飛機勢必採取融資，而融資不外乎兩種，一是與原廠購買飛機後，再向銀行擔保借錢；另一種是與租賃公司談，由租賃公司買下飛機，再租給航空公司。

因此，到２０２１年為止，１０架窄體機陸續交機後，以每架窄體機約１．２９億美元身價計算，今明兩年內總值達新台幣３９２億元的飛機就會全部交機。若以３％利息計算，預估今年底交機後達５架，星宇一年支出就達到５．９億元；明年１０架窄體機全部報到，飛機的利息支出則可能成長到１０億元以上。此外，隨著飛機到位，機棚建置等相關硬體的投入，人事成本也會跟著大幅動態擴張。

張國煒一開始以資本額６０億元成立星宇航空，兩大法人股東星宇投資、星威投資開發都由他個人擔任董事長，今年資本額增資至８３．６７億元，充分展現了張國煒的個人財力。但在短期內難以獲利的情況下，一年燒掉接近五分之一個資本額，任何以自有資金投入的創業家，恐怕心臟都要很大顆。

儘管如此，星宇航空公關長聶國維透露，張國煒「２０２５年要損益兩平」的目標並沒有改變，即使疫情罩頂，顯然，張國煒對星宇的布局與未來經營仍相當篤定、有信心。

比戰略 他加緊練兵度寒冬

其次，張國煒多次向內部信心喊話，同時也說到，「希望大家利用這段時間，重新審視各項作業與規畫事項。」畢竟之前趕著民航局的五階段審查作業與開航工作，若當初有細節思考不夠細膩完備，正好可利用這段時間補強、修正。

因此，從網路訂票介面的服務體驗，以及開航後上機與機上實際作業的服務流程，到「星宇小舖」重新上線，都趁機進行品質強化。

長榮大學航運管理系教授黃泰林也說，疫情是全面的，星宇航空剛成立，受到的影響比較小、因應方式會比較簡單；而在載客率不理想、飛一班虧一班的狀況下，停飛的成本確實可能較小。但黃泰林也提到，疫情影響最主要是旅客的心理，等到疫情告一段落後，會有一段恢復期，屆時各家航空公司就會紛紛推促銷來加速旅客心理的恢復，屆時，星宇要如何延續粉絲的黏著度與信心，可說備受期待。

如今，張國煒照既定規畫前進，穩紮穩打地建構基礎，臨危也不亂，從另一角度來看，開航就遇上全球難得一見的大疫情，對他未必是壞事，畢竟經歷過冬天寒雪的梅花，總能綻放得特別美麗。

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