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訂單滿到6月！疫情肆虐額溫槍供不應求 這些台商如何成功卡位？

聯合新聞網 / 今周刊
吳東岳
吳東岳

【譚偉晟、王子承】

新冠肺炎疫情蔓延，醫用口罩、額溫槍成為第一線防疫商品。這波需求來得又急又猛，台灣廠商如何在防疫商機中成功卡位？

新冠肺炎疫情肆虐，口罩熱銷、全球瘋搶，額溫槍更是公共場合絕不能少的防疫用品。有別於過往少量的市場需求，今年額溫槍需求來得又急又猛，市場始終處於供不應求。

「業者過去沒什麼生產、備貨較少。」工研院產科國際所生活與生醫組組長張慈映觀察，作為快速篩檢體溫設備，額溫槍主要用於公共場所，新冠肺炎疫情蔓延至今，公司、學校、餐廳這些過去無須量測體溫的聚集地點，為了防疫，開始大肆購買體溫量測設備，額溫槍再次成為市場寵兒。

在這次疫情中，體溫量測設備企業的業績最有感。擁有紅外線溫度量測技術的熱映光電，2月營收較去年同期成長了200％，同樣接到體溫量測設備急單的血糖檢測設備廠泰博，2月營收也有55％年增率，生產額溫槍微控制器（MCU）的紘康、盛群、松翰，訂單也滿到今年6月。

事實上，驅動這一波額溫槍需求的最大力量，主要來自中國。盛群半導體副總經理蔡榮宗回憶，今年1月22日他才剛到日本休假，「那天我就收到（中國）代理商的微信，說工信部要我們緊急生產40萬台。」

有別於台灣需求2月中才逐步浮現，中國在政府當局的強力要求下，需求極為強勁，蔡榮宗指出，「大陸政策，是把額溫槍當作戰備物資。」為了讓額溫槍能迅速大量生產，中國地方政府也透過補助政策，協助各地符合條件的工廠建置額溫槍生產線。

疫情過後全面收購　中國政府避免生產過剩

為了怕疫情結束後，額溫槍恐有生產過剩的疑慮，蔡榮宗說，中國政府甚至祭出「疫情結束，保證收購」措施，也就是說，疫情結束後，政府會收購生產過量的防疫商品，轉作儲備使用，這讓中國工廠無所顧忌、樂於新設產線，不斷擴大中國額溫槍的總產能。

不只是額溫槍，中國對疫情的強制管控，使得體溫感測周邊產品需求全面起飛；體溫量測新創公司愛微科行銷長陳專吉就觀察，由於中國政府強勢管制重點社區、工廠，並要求連續監測體溫，因此，不只是額溫槍，連體溫量測貼片等新型產品，也大量應用在疫區防疫。

此外，中國醫療器材管理政策成為加速這波商機的推手。蔡榮宗提到，過去醫材認證都需要半年時間，「這次疫情開放（醫材快速認證），1個月就可以完成。」讓額溫槍零組件市場需求短時間迅速攀升，這也讓去年才剛進入額溫槍MCU領域的盛群，有著意料外的高成長。

擁有高端技術門檻　台灣待禁令解除供貨海外

「本來我們預期今年健康量測類MCU出貨有3百萬顆就不錯了，目前（已出貨加上訂單）有1千5百萬顆，都是大陸需求。」蔡榮宗也提到，關鍵元件技術是台廠在這波額溫槍意外得利的主因，因為MCU可說是額溫槍內部技術門檻最高的元件，對於中國廠商而言，選擇Microchip這類國際大廠並不合適，原因在於額溫槍產品量少樣多、有個別特定應用，「歐美MCU業者產製通用型較多，要做成特殊應用需要外掛零件。」

相較下，有著開發彈性的台灣MCU業者，能針對客製化需求做出調整與設計，「LCD驅動以及訊號放大器，我們都有辦法將它整合在一起。」加上耕耘中國代理通路已經多年，蔡榮宗指出，在這種情況下，就能比歐美MCU廠商更快取得市場認可，搶下此波防疫商機。

在中國市場之後，還有未成形的歐美市場醞釀中。張慈映說，目前歐美許多國家還沒有完整防疫系統，「義大利要封城，也不知道有沒有落實額溫監測。」他認為，政府3月底解除額溫槍出口限制後，歐美市場將形成另一波新需求。

「3月初，已有廠商提到歐美有許多訂單需求。」張慈映表示，當時，歐美疫情尚未真正爆發，就已有歐美通路商洽詢採購，不少企業已有滿手訂單。

在美國NBA停賽、好萊塢明星湯姆．漢克斯等名人確診效應下，原本對防疫不太關心的歐美社會，將有大量體溫量測需求出現。而長期替歐美廠商代工的台灣業者，由於擁有當地證照，張慈映認為，一旦台灣出口限制解除，就可迅速出貨、搶進防疫市場。

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