大陸恐成最大贏家？先洗刷武漢肺炎污名 再向世界輸出成功抗疫經驗

【文．許依函】

正當歐美國家為防堵新型冠狀病毒（COVID-19，又通稱新冠肺炎）疫情，而忙得焦頭爛額之際，中國並沒有因此閒著。

中國外交部發言人趙立堅突然發推特，質疑此次疫情起源是「美軍」。

這看似不甚合理的發言舉動，事實上，正符合中國打算以「超英趕美」的姿態，透過「大外宣」、「大內宣」雙重夾擊下，確立擊敗疫情的強國形象。

實際攤開中國官媒新華社的版面，「世衛：中國以外確診病例數超過國內」、「新青年：我的治癒日記」、「助力世界抗疫 中國伸出援手」、「經此一疫・成長」等斗大的標題，官媒極力營造出——中國疫情穩定看好的訊息，同時準備將抗疫經驗輸出國外的成功氛圍。

事實上，自從各項數據都顯示中國確診病例數逐漸趨緩，在3月9日之際，中國總理李克強在中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組會議指出「國內疫情防控形勢持續向好」，因此於3月10日，中國國家主席習近平親臨武漢探視前線的抗疫人員，官媒稱「總書記深入防控形勢最嚴峻、複雜的第一線指揮部署」，持續營造社會恢復穩定、「戰勝新冠病毒」的社會氛圍。

但早在一個月前的情景卻大不同，中國官方因隱匿早期病情，再加上吹哨人李文亮醫師的逝世，引發了國內輿論強烈的不滿，現如今靠著「戰疫」、「成功抗疫」的宣傳，持續拉抬支持的民意。

拉抬國內民意還不夠 中共第一步：先「甩鍋」病毒起源

彷彿像是安排好般，緊接在3月12日晚間，中國外交部發言人趙立堅率先開砲質疑美國零號病人的出現時間與地點，以此推測是美軍將病毒帶去武漢，藉此推翻過往認為病毒起源是來自武漢的說法。

想當然爾，這空穴來風的說詞立即遭到嚴正駁斥，美國國務院第一時間召見中國駐美大使崔天凱，傳達嚴重抗議；但以鷹派發言著名的趙立堅依然故我，並分享一則「新冠病毒是否源自美國」的文章，要眾人廣傳。

就在今天（3月17日），不僅是美國國務卿彭佩奧直接與中共中央外事辦主任楊潔箎通話，表達強烈抗議，認為中國不應將COVID-19的爆發責任推卸給美國，同時強調「現在這個時刻，應該是所有國家共同對抗這項威脅，而不是拿來散播錯誤資訊或是怪異的謠言。」

連美國總統川普，也在今天直接在推特上首度稱新冠病毒為「中國病毒」（Chinese Virus），引起軒然大波。

The United States will be powerfully supporting those industries, like Airlines and others, that are particularly affected by the Chinese Virus. We will be stronger than ever before! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 16, 2020

但自從疫情爆發之際，中國因隱匿病情飽受外界批評與質疑，不過現在中國正努力透過一系列行動，將劣勢扭轉成成「正面」。

不只洗刷武漢肺炎污名 啟動「大外宣」：世界防疫要向中國看齊

首先，中國拒絕以「武漢肺炎」作為命名，藉由世界衛生組織的正名「2019新型冠狀病毒(2019-nCoV)」，淡化新冠病毒起源與中國的關聯。

接著，透過緊鑼密鼓的輿論戰，搶奪這場疫情的主導話語權。最為明確不過的指標，便是中國疫情趨緩之際，急忙將病毒起源「甩鍋」給美國。

值得注意的是，中國外交部近日主動刊登中義兩國外交部長的對話通稿，顯示目前義大利面臨醫療物資短缺的困境，急需中國伸出援手協助；換言之，這項訊息便是要釋放出中國抗疫有成、能向世界伸出援手。

截至3月中旬為止，中國已經持續向世界衛生組織（WHO）捐款2000萬美元，並持續向日本、韓國捐贈口罩與防護衣等物資，這項成果使得曾因疫情一度失控而灰頭土臉的中國，成功扳回一城。

實際上，中國開始施行——國內進行民心安撫、社會維穩的「大內宣」，像是微博上出現＃中國方法是唯一事實證明成功的方法 的閱讀量已持續累積到7.9億。

而要翻轉國際社會對中國疫情控制不利形象的「大外宣」，也正如火如荼地進行中。

*編按 大外宣：即是「中國對外宣傳大佈局」的簡稱，建立媒體、增設辦事處、吸收外語人才等，與西方世界「爭奪話語權」。

習近平曾於2月3日在中央政治局常委會會議上下令，「中國必須佔據主動，有效影響國際輿論」，不難理解為何網路上會有「新冠病毒是否源自美國」的說法謠傳，甚至是外交部發言人主動分享發布。

事實上，現旅居美國的學者何清漣曾在《紅色滲透：中國媒體全球擴張的真相》一書提到，中國自2009年就開始投入450億元人民幣在全球推廣「大外宣計畫」，試圖「爭奪話語權」，尤其新華社持續擴張，派駐全球各國記者的人數超過6千人，其規模超過美聯社（AP）、法新社（AFP）、路透社等老牌的通訊社。

美國已意識到大外宣 開始限制中共官媒在美影響力

尤其，推廣民主自由的獨立組織自由之家（Freedom House）於今年1月14日發布的一份觀察報告《北京的全球擴音器》（Beijing's Global Megaphone）指出，中國共產黨展開宣傳的主要方法之一，便是運用在海外以多種語言發布消息的國營媒體。

像是《中國國際廣播電台》、《新華社》、《中國環球電視網》、《中國日報》等媒體，都假冒是新聞來源，實質上是為中國共產黨宣傳的媒體，尤其自由之家發現，這些媒體都未揭露自己是歸為國家所有。

根據CNN於2月報導指出，美國國務院近期大動作點名五家駐美中國官媒為「外國使團」（即上述四家，再加上人民日報海外版的美國總代理海天發展公司），認為這五家媒體不是獨立新聞機構，而是百分之百的國家宣傳機器。

儘管中國深入各國的「紅色滲透」早已行之多年，但現階段美國已慢慢意識到中國大外宣的作為，開始限制中共在美的影響力。

但針對此次疫情的大外宣，美國是否真能阻斷中共主導輿論的風向？藏匿在這次疫情下的中美政治角力，值得持續觀察。

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