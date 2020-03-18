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想出國先忍忍？香港康復病患告訴你 何故肺功能再也回不去了

聯合新聞網 / 今周刊
圖取自shutterstock
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【文．劉煥彥】

衛生福利部長陳時中前天（15日）在我國疫情動態記者會上呼籲，大家想出國「先忍忍」，因為當天國內新增六例COVID-19（新冠肺炎）確診案例，全都是境外移入案例，昨天新增八例也全部都是。

根據香港政府醫院管理局對首批新冠肺炎康復病患的小規模追蹤調查，部分康復病患的肺功能少了20~30%，只要走路加快就會覺得喘，有些運動或需要心肺功能的活動再也不能做，這或許凸顯陳時中的呼籲有其根據。

香港醫管局12日發表對首批新冠肺炎康復病患的小規模追蹤調查結果，截至當天香港累計有131例確診，其中74例康復出院。

醫管局傳染病治療專責小組主席暨傳染病中心總監曾德賢表示，根據香港瑪嘉烈醫院（香港醫管局旗下的一家大型公立醫院）對大約12名康復病患的追蹤，其中2~3人反映無法再做一些先前健康時可以做的活動，「他們走路稍微加快就會氣喘，有些病人的肺功能可能少了約20~30%」。

他說明，醫院將檢查這些康復病患的肺功能還剩下多少，並安排他們接受物理治療，以強化肺功能。

至於康復病患長期是否出現肺部纖維化（pulmonary fibrosis，肺部組織硬化，導致器官無法正常運作），曾德賢表示尚無法確定，但醫管局會安排他們從事游泳等有助心肺功能的運動，幫助肺部逐漸復原。

曾在林口長庚醫院、馬偕醫院擔任急診科主治醫師多年的急診專科醫師王士豪，昨天在個人臉書上撰文分析，新冠肺炎與流感大不相同。流感或一般季節性感冒主要攻擊人體的上呼吸道，而且除非是重症，不然輕症病患痊癒後幾乎不會有後遺症。

然而，新冠肺炎主要攻擊人體下呼吸道的細支氣管及肺泡，只要出現下呼吸道症狀，例如咳嗽、咳痰、呼吸困難、喘氣等，即使痊癒仍可能有程度不一的後遺症，例如肺纖維化。

「什麼是肺纖維化？講白話一點，就是肺部組織受傷之後的結痂，這會阻礙肺部的換氣功能。」

他也說：「COVID-19這種疾病，一旦得到，恐怕有不小比例的病人無法全身而退，可能帶著後遺症，有可能無法船過水無痕。姑且不論可能害人，COVID-19這個疾病本身就是會害己的。

這時候，想出國者，真的要深思。」

台灣確診達77例　超過6成是境外移入

陳時中15日在記者會上強烈呼籲國人，「沒有必要，旅行真的要忍一忍啦，帶回台灣大家都得不償失啦！可以不出國盡量不出國」。

根據中央流行疫情指揮中心統計，截至今（17）日下午，新冠肺炎在台灣的確診有77例，其中境外移入案例多達50例，超過六成。

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