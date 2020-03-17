為何Fed降息美股期指仍暴跌逾千點？一文解讀投資人最關切的3個問題

【文． 林信男】

COVID-19（新冠肺炎）疫情重創全球經濟，金融市場劇烈震盪，美國聯準會（Fed）於美東時間15日，突然宣布降息4碼（1個百分點），並啟動7000億美元的量化寬鬆（QE）措施；但此消息並未激勵市場情緒，美股期指應聲大跌，至截稿前，道瓊期指已重挫逾千點，跌幅超過4.5%。

繼3月3日降息2碼（0.5個百分點）後，Fed於15日召開聯邦公開市場操作委員會（FOMC）緊急會議，取代原定17、18兩日的例會，並宣布降息4碼，使聯邦資金利率目標區間進一步降至0%到0.25%；Fed在半個月內，祭出2次降息措施，極為罕見，這也是金融海嘯以來，Fed首度在非定期例會期間宣布降息。

Fed主席鮑爾在15日的記者會中表示，美國經濟前景，將視疫情發展而定，但目前不確定性頗高；他預期，第2季經濟相當脆弱，第3季情勢還不明朗。

鮑爾強調 不太可能採取負利率

鮑爾強調，他「不太可能採取負利率」，並對升息一事保持耐心，直到本次公衛危機結束，經濟恢復正常為止。

然而，市場對Fed降息放水的作法，似乎不領情，美股期指應聲大跌，道瓊、標普500和那斯達克期指，都重挫超過4.5%；觀察CNBC、CNN等外媒報導可得知，投資人擔憂，Fed大幅降息，幾乎用光了手中的子彈，面臨後續可能的經濟衝擊，恐怕會沒多少政策工具可用；現階段，市場最關切的，莫過於以下3個問題。

一、Fed為何再度於非例會期間宣布降息？

穆迪（Moody's Analytics）首席經濟學家贊迪（Mark Zandi）在接受CNN採訪時直言，「他們（Fed）非常擔心金融市場無法運作」，Fed之所以祭出大幅降息，是基於對金融市場陷入「凍結」風險的擔憂。

AvaTrade分析師阿斯蘭姆（Nadeem Aslam）認為，疫情正處於「大流行」狀態，非常時期，只能採取非常手段，「Fed大幅降息並重啟QE，猶如動用大規模核武。」

二、降息的效果？

目前最大的問題在於，無論政府祭出貨幣或財政措施，都需要一段時間，才能發揮成效，市場焦慮無法在短期內，獲得緩解。

PNC金融服務集團首席經濟學家佛榭（Gus Faucher）指出，無論Fed採取何種行動，都應以整體經濟情勢為優先考量，而非只為安撫市場，「就當前環境來看，貨幣政策是次要因素，無論Fed做什麼，市場動盪都不會消失。」

美銀經濟學家哈里斯（Ethan Harris）等人強調，對於因疫情而受創的經濟情勢來說，減稅、利率，無法帶來太多直接影響。

Bleakley Advisory Group投資長博克瓦爾（Peter Boockvar）直言，在Fed祭出「降息火箭炮」之後，「我不知道他們手邊還剩下什麼（政策工具），從天而降的資金，也無法治癒疾病，這只有時間和醫學能做到。」

三、全球經濟已陷入衰退？

National Securities首席市場策略師霍根（Art Hogan）之前表示，市場的心態是，「即使利率降低，也無法阻止經濟損失。」

國際金融協會（IIF）本月於報告中預估，受到疫情影響，2020年全球經濟成長「可能僅接近1%」，遠低於去年的2.6%，是金融危機以來最低水平。

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）本月亦稱，今年全球經濟成長，表現將不如去年，她不排除再度下調經濟前景，但未透露疫情是否會導致全球經濟陷入衰退。

安聯集團（Allianz）首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）則認為，全球經濟將走向衰退，「我們會看到經濟『驟停』」，這種現象最麻煩的地方在於，一旦出現，經濟就不易再度發動。

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