境外移入確診案例增 台灣可以「做這些事」讓防疫再升級！

【文．林宏文】

根據中央流行疫情指揮中心昨(15)日公布新增6例境外移入新冠肺炎病例，國內確案例已增至59例，創下目前單日新增最多境外移入病例的一天。

隨歐美疫情升高，許多歐美留學生及家庭大量回台，目前已減班的長榮、華航等歐美航線，如今又出現班班客滿情況，也讓接下來境外回台案例很可能繼續增加。台灣在防疫的心態與作法上，恐怕還需要再升級。

台應提高入境管制 祭出嚴厲罰則

首先，對於不遵守隔離規定的民眾，政府必需祭出更嚴厲的罰則，否則一、兩個人違法就可能造成台灣防疫崩潰。事實上，在昨天新增六案例中，就有員工出國旅遊，卻隱瞞公司只是在國內旅遊，結果還照常上班，並參加金融圈會議，導致許多同事及接觸者都要隔離，讓大家曝露在染病風險下，因此該公司法務部門也開始對其展開調查與行動。

此外，對於入境管制必需更提高。目前已有像以色列、澳洲、紐西蘭等國家，採取最嚴格的全面阻絕作法，規定所有入境者都要強制隔離十四天。不過，這種作法或許能產生很大效果，但對經濟及社會衝擊太大，應該不是現階段台灣的選項。

不過，雖然台灣不可能採取對入境者全面阻絕或甚至封城等極端作法，但以目前國內正常上班、上課，且民眾自由進出及移動情況來看，似乎還是應該在現有作法上增加更多措施，才能提高防疫效果。

美限50人以上聚會 各國學校推線上課程

目前美國CDC已建議，未來八周內不要舉行任何50人以上的聚會，包括會議、節慶、遊行、音樂會、體育賽事、婚禮等。相對來看，台灣並沒有類似的規範，社會大眾仍有很大的自主決策空間。

此外，目前歐美日韓等國都陸續停課，有的改採線上課程，很多國家停課時間甚至延到四月春假以後。台灣雖然在二月就宣布延後上課，但如今對比起來，台灣學生上課情況，很可能是目前最寬鬆的管制模式。

另外在大量外食者仰賴的餐廳飲食等相關規定，最近兩、三天，歐美已宣布各種措施，有些作法相當激進，對台灣來說，即使無法模仿，恐怕也要再拉高警戒線。

包括法國、西班牙、荷蘭等國，都已宣布非必要商家將無限期關閉，其中包括餐廳、酒吧、電影院、夜店等都要停止營業，有些國家准許外帶，有些則允許食品超商、藥局、銀行、加油站、洗衣店可以繼續營運。

法國非必要商家 將無限期關閉

法國總理菲力普就宣布自15日起，法國非必要商家將無限期關閉，他還強調，「我相信大家會抗拒這種做法，因為我們是歡樂的民族。但我們有太多的人在咖啡廳和餐廳，這是我們都喜歡的法國生活，但從幾週前開始，這其實就是我們不應該做的事。」

另外，美國目前各州及紐約市也陸續宣布，原本只規定酒吧、餐廳等晚上9點至11點要提前關閉，而且各地都幾乎會要求餐廳接受客人的數量要減半，意即餐廳要將桌椅減半，提高客人與客人的用餐間距，以避免感染。但如今在疫情便加嚴峻下，包括紐約市、洛杉磯等地，都已宣布全面關閉餐廰、酒吧及夜店等。

餐廳桌椅應減量 間距拉開1公尺

因此，台大公衛學院院長詹長權就強烈建議，「台灣若做不到全面關閉餐廳，至少台北市也應該比照先前的紐約市，對於餐廳桌椅數進行減量，讓用餐客人間距至少維持一公尺以上，以避免感染機會。」

有關飲食及用餐原則，台大食安所所長陳家揚也建議，如果台灣不強迫關閉餐廳，但卻應該在現有清潔衛生等條件要求上更加落實，例如最近他就曾經在餐廳目睹廚師上廁所後不洗手，而且身上還穿著廚房白色工作服。

對於外食者來說，自助式餐點(buffet)應亟力避免，因為常有許多人在夾菜時交談，而且大家都共用夾菜器具，這些都是造成交叉感染的重要原因。

此外，對於勤洗手可以避免感染，目前義大利等歐洲國家病毒擴散快速，除了有不戴口罩等文化因素外，公廁不足也是一個關鍵因素。

陳家揚也指出，他曾到義大利米蘭大教堂旅遊，參加全程二小時的導覽，但整個觀光景點附近都找不到廁所，後來在一個小角落發現了一個，但還是要收費1.5歐元。「當大家上廁所及洗手都很不方便時，你可以看到隔一條街就有一家賣巧克力的名店，很多人買了就直接吃，這可能也是病毒會傳染這麼快的原因。」

面對疫情持續升溫，台灣至今確診數目都還未大量增加，成績還算不錯，但台灣自滿的心態似乎也有讓防疫警覺心下降的情況，雖然對於歐美各種新措施，台灣或許不一定要照做，但這不代表不需要對各種措施預做準備。

目前台灣新冠肺炎確診數目是59例，但根據很多國家案例增加情況，一旦超過100例，通常沒多久就立即翻倍，台灣若沒有升級戰備、上緊發條，祭出更嚴厲措施，恐怕也很難維持目前優異的戰果，避免社區感染。

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