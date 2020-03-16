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疫情快速升溫！台大醫學院7年前放這部片 現在是美國最瘋狂追逐的電影？

聯合新聞網 / 今周刊
圖取自IMDB官網
圖取自IMDB官網

【文．劉煥彥】

COVID-19（新冠肺炎）影響美國比亞洲國家晚上許多，過去一個多月美國政府應變作為受到不少國內批評，加上美國受到2003年SARS影響輕微，都使一般美國人對新冠肺炎的認知或警覺心不足。

眼見疫情快速升溫，為了趕快「補課」，不少民眾轉向相關主題的大眾影視作品，使過去20多年來好萊塢推出的多部電影從冷灶翻身為當紅炸子雞，其中最火紅的就是2011年的「全境擴散」（Contagion）

巧合的是，這部片不僅是美國不少中小學、甚至大學課程上的教材，連台灣大學醫學院都曾在2012年11月公開播映，還請來時任台大醫院副院長、現任台大副校長張上淳做映後演講，目前他也是中央流行疫情指揮中心的專家諮詢小組召集人。

新冠肺炎在美國出現第一起確診是在1月21日，美國民眾對於這個新興傳染病認知有限，焦慮感升溫，大家開始尋找相關資料，發現好萊塢早就有病毒、傳染病主題的電影，例如1995年的「危機總動員」（Outbreak）、「未來總動員」（12 Monkeys），以及2011年的「全境擴散」等。

「全境擴散」不久成為美國人為了疫情補課的最熱門「教材」，1月底就衝進蘋果iTunes的前十大熱門電影排行榜，本周更穩坐前五名，在亞馬遜Amazon Prime與Google Play等影音平台也是熱門的觀賞電影。

美國本土於2月26日出現第一個死亡案例，確診案例也在本周二（10日）達到1000例，到了昨天（13）日更突破2000例，加上川普總統宣布全國進入緊急狀態，都使美國人焦慮感居高不下。

電影「全境擴散」的發行商華納電影公司也表示，這部片的累計觀賞次數在該公司出品電影中，在2019年底還排名第270名，到了3月初已經竄升至第二名。

為何這部片在美國這麼紅？因為電影劇情與當前疫情極為接近，科學家也大多贊同電影呈現的故事，貼近真正的疫情處理方式。

該片編劇柏恩斯（Scott Burns）近期接受美國多家媒體訪問時表示，2009年他在構思題材時曾與多位美國知名流行病學家談過，「我開始找專家談的時候，他們全都說『下一次（流行病）大流行不在於是否會發生，而是何時會發生』」。

擔任該片主要科學顧問的紐約哥倫比亞大學流行病學教授Ian Lipkin也說：「這部片本來就不是單純的娛樂觀眾，其實要傳達一些公共衛生訊息，我們想讓大家意識到，新興疾病只會一而再、再而三出現。」

Google Trends顯示，近期電影「全境擴散」在美國的網路搜尋熱度直線飆高。（圖片來源：Google Trends）
Google Trends顯示，近期電影「全境擴散」在美國的網路搜尋熱度直線飆高。（圖片來源：Google Trends）

由於這部片太寫實，美國有些生醫領域的老師拿來當教材。華府喬治城大學全球衛生與科學中心主任Rebecca Katz就提到，她在教授新興傳染病的課堂上，常常把「全境擴散」最後兩分鐘播給學生看。

這部片是用倒敘方式，把片中虛構病毒的起源放在片尾最後兩分鐘才播出。在中國華南某地，推土機剷平一片森林要蓋養豬場，趕走居住森林的蝙蝠。養豬場開始運作後，一隻蝙蝠飛進養豬場，口中咬食的一塊香蕉掉到豬圈內，被豬吃掉。

澳門賭場一家餐廳的主廚來養豬場買豬，回去在料理豬肉時，跟葛妮絲派特洛（Gwyneth Platrow）飾演的女主角握手，也就是說蝙蝠上的病毒，透過豬隻與主廚，傳到人類身上。

Rebecca Katz說：「我在課堂上放這幾分鐘電影，是要顯示動物、環境與人類之間的關連。你砍樹就會改變蝙蝠行為，蝙蝠接觸到豬，豬又是人類養來吃的，被感染的豬肉就進了人類肚子，這只是新興傳染病從動物跳到人類身上的例子之一。」

無巧不巧，台大醫學院圖書分館2012年11月曾舉行一場醫學人文電影欣賞座談會，就是播放這部電影，並請張上淳在映後主講「新興傳染疾病對人類的威脅」。

根據會後報導，張上淳說明新興傳染病的傳播途徑，以伊波拉病毒為例，病毒是從蝙蝠傳染到部分靈長類動物，人類又接觸染病動物，病毒透過人類血液或體液進一步擴散出去。

大多數病原主要透過人類彼此密切接觸來傳播，因此只要降低接觸機率，仍可能控制疫情，只是無法完全杜絕，幾年後又會捲土重來。

人類過度開發環境　助長新興傳染病發生

至於新興傳染病起因，張上淳提到，人類過度開發與破壞環境，或到人跡罕至的地方探險，接觸到在森林深處的病毒或微生物。

原本這些微生物帶有的病毒或細菌與人類無關，但接觸頻繁後，變種的病毒細菌傳染至人體，具有較強傳染力，導致更多人感染發病，加上國際貿易及旅遊頻繁，讓疾病容易傳播到其他區域，演變成全球流行的傳染病。

大家應該如何避免感染？簡單來說就是不接觸就沒有感染，若真的感染，應減少進出公共場所，平日也養成良好衛生習慣，包含非必要別去醫院、避免接觸高風險區、離開醫院應儘快清潔手部，也不要用手觸摸口鼻。

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