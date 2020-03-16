網友揭台灣防疫超強關鍵原因 「我們為了這天準備了17年」

【文．張家麒】

COVID-19（新冠肺炎）疫情蔓延全球，相較他國，台灣的防疫表現可圈可點，甚至被南韓媒體以「拿A」來形容；對此，有網友在臉書發文表示，好友的妹妹在疾管署服務，對於台灣防疫能力優於他國一事，她認為，是因為「我們為了這一天，準備了17年。」

所謂「準備17年」，意指2003年，嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情爆發時，台灣因被視為「中國的一個省」，而無法在第一時間，獲得來自世界衛生組織（WHO）的協助；在那之後，台灣「自立自強」，從經驗中學習教訓，強化自身防疫機制，如今，才有能力持續與新冠肺炎疫情對抗。

該名在臉書上分享好友妹妹看法的網友寫道，「17年前，世界拋棄台灣的那一刻後，我們疾管署就一直在準備，不斷地在演練，就是要防止如果又再度被世界拋棄，不能重蹈覆轍、也不要再失去誰了！」

她強調，「你的歲月靜好，不過是有人為你負重前行」，在台灣的我們，還就像平常一樣生活，不用高價搶口罩，不用搶糧食、搶菜，不會一家人像末日一樣等死，還可以安安靜靜過生活，「那是多少人花了多大力氣、多少心血、默默在為我們守護的啊！」

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（15）日也在回應外國媒體提問時，談到台灣防疫有成的關鍵；他指出，疾管署長期的準備、配合專家群提供決策依據、台灣疫情資訊透明，以及SARS經驗和人民素質，都是台灣防疫機制優異的原因。

美國在台協會（AIT）今日也在臉書上寫道，將加強與台灣衛福部的合作，「共同對抗新型冠狀病毒」。

美國在台協會稱，「台灣在預防傳染病方面擁有豐富的經驗，且在管控新型冠狀病毒的成效也是有目共睹，美國和台灣將分享最佳作法，雙方也將努力合作研發疫苗和相關藥物。」

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