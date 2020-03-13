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鍵盤救國！曾被老師罵：畢業後只能去掃地 他竟成口罩販賣機背後推手

聯合新聞網 / 今周刊
攝影：林韋伶
攝影：林韋伶

【撰文 林韋伶】

COVID-19（新冠肺炎）疫情讓台灣陷入口罩之亂，但同時也讓新創團隊迸發出應用能量，台灣除了有領先全球的口罩地圖，更有由3支新創團隊合作推出世界僅有的「實名制口罩販賣機」與「實名制酒精販賣機」。

實名制口罩販賣機由新創團隊AuthMe、YALLVEND及Biilabs聯手打造，在不需藥師或超商店員的協助下，民眾只要在App上掃描身分證，就能從販賣機取得口罩。初期由於是實驗性質，販賣機中發送的非醫療級口罩為免費贈送，在2月底剛開始推出的那天，3小時內就發出約200~300組口罩，引起媒體關注報導。

其中，讓「實名制」有辦法落實的關鍵技術，就由AuthMe（數位身分）公司打造。AuthMe由3位七年級生創立，執行長李紀廣、技術長許迺赫兩人過去皆有駭客背景，行銷長曾國展則曾服務於印尼的水產養殖公司。

李紀廣與許迺赫加入鍵盤救國的行列前，在學生時代都是讓師長頭痛的人物。兩人從小對電腦的興趣高於念書，為了驗證自己學到的知識，多次「挑戰」學校的電腦系統，李紀廣因此從小學一路到大學都被校長請去喝過茶，許迺赫則多次被要求寫悔過書。

許迺赫回想學生時期因為對學科沒興趣，都是白天在學校睡覺、晚上回家熬夜學寫程式，讓老師忍不住對他說下重話：「我看你畢業以後只能去掃地。」也許是潛意識受老師影響，他一畢業還真的跑去當台電的外包清潔工，掃了一年的地。

▲實名制口罩販賣機由新創團隊AuthMe、YALLVEND及Biilabs聯手打造，在不需藥師或超商店員的協助下，民眾只要在App上掃描身份證，就能從販賣機取得口罩。(照片來源：AuthMe提供)
▲實名制口罩販賣機由新創團隊AuthMe、YALLVEND及Biilabs聯手打造，在不需藥師或超商店員的協助下，民眾只要在App上掃描身份證，就能從販賣機取得口罩。(照片來源：AuthMe提供)

「後來，我是在社群網路上看到朋友分享，上大學好像很好玩，才決定要回去念書，我選擇了資工系，還因為術科成績很高拿了書卷獎」，許迺赫的媽媽因此回學校替他討回公道，跟老師說：「你還說我兒子只能去掃地。」

李紀廣與許迺赫在大學時期認識，兩人因為經歷類似便一起攜手做專題研究，沒想到在2007年就做出轟動台灣最大社群網路PTT的WARM人脈搜尋網，有女大生因為這套系統抓到男友劈腿。

李紀廣說：「當時我們只是想要驗證六度人脈理論是否為真，沒想到卻做出一個被鄉民封為『抓猴神器』的系統。」所謂的六度人脈理論是說，只要你願意，最多透過6個人，你就能夠認識世界上的任何一個陌生人。

除了WARM人脈搜尋網，許迺赫還有另外一項成名作，他在2016年成功駭入台灣高鐵系統，成為高鐵通車10年首名入侵成功的白帽駭客，他就像網站的資安啄木鳥一樣，挑出企業資安漏洞。

原來，他一直有個習慣，在逛網站時如果遇到怪怪的設計，就會去試試是否有漏洞，尤其是在網上購物、買交通票券，還有訂房的時候更是如此，「如果我真的破解了他們的系統，我通常會下一張金額、數量多到很怪異的單，然後留下鉅細靡遺的聯絡方式，因為我希望他們主動跟我聯絡發掘問題所在，或甚至有時我會主動跟他們聯繫，當然，我絕對不會跟他們要分文酬勞。」

不過，根據他的經驗，多數企業跟他聯絡都只是要通知他，訂單有問題必須取消，沒有人是主動想解決資安漏洞。

近年來，兩人再度攜手合作，就因為自己曾經是白帽駭客，對資安問題特別重視，經過2年的醞釀，推出數位身分認證的解決方案。

▲圖左至右為：AuthMe行銷長曾國展、AuthMe執行長李紀廣、AuthMe技術長許迺赫。(攝影：林韋伶)
▲圖左至右為：AuthMe行銷長曾國展、AuthMe執行長李紀廣、AuthMe技術長許迺赫。(攝影：林韋伶)

數位身分認證的解決方案能解決的痛點是什麼呢？以網路銀行開戶來說，身分認證很花時間且關卡重重，使用者要填的資料一堆，還要自己拍雙證件照片上傳，但拍照可能有光線、手震等操作上的問題，任何一個階段出差錯，就可能要全部重來，用戶很可能因此失去耐性，就算一切流程都非常順利，傳統上採人工審查資料，通常整個過程跑完要耗上兩個工作天。曾國展說：「採用我們的方案，流程可以縮短到3分鐘以內。」

事實上，目前數位身分認證的方案很多元，AuthMe以晶片證件為切入點，算是相對嚴謹的解決方案，也因此已有多家金融業、電商、虛擬貨幣交易所…等跨產業的業者，急著想使用他們的服務，李紀廣說：「我們幾乎是被客戶追著成立公司的，因為這樣他們才能跟我們簽約。」

自去年3月起就與他們有密切互動的AppWorks投資經理曾意晴分析：「以共享機車來說，服務商除了希望確定使用者有駕照且使用服務的是你本人，也想讓你看到我的車就立刻可以騎，AuthMe提供的是相對快速的解決方案，所以市場認同性高。」

AuthMe預估，今年會有3~5家台灣業者採用公司的數位身分認證服務，其中包含國內大型金融業者，他們在今年同時也將跨入東南亞，尤其是曾國展過去曾深耕的印尼。

▲目前實名制口罩與酒精販賣機設立於林口新創園區。(照片來源：AuthMe提供)
▲目前實名制口罩與酒精販賣機設立於林口新創園區。(照片來源：AuthMe提供)

談起為什麼會將印尼視為重點發展地區，曾國展說：「之前在印尼工作，看到大部分的印尼員工都是家徒四壁，茅草房裡只有電燈，也因為距離最近的銀行車程要一小時，沒機會接觸金融、保險等東西，不但容易變成月光族，一旦家人生病就會影響一家子的生活，我希望透過我們的方案能扭轉這樣的情況。」

在衝刺自己的事業之餘，三位七年級生也相當關心台灣的疫情，持續思考能用怎樣的方法幫助台灣。

儘管現階段口罩實名制已經來到2.0版，但也只是把部分藥師的工作負擔轉移到物流人員與超商店員身上，如果可以增加設立口罩販賣機的據點，也許藥師與超商店員肩上的重擔又可以輕一些。

目前由3家新創團隊共同催生的實名制口罩販賣機，可以在林口新創園區找到，李紀廣說：「如果有需要，我們很願意免費提供技術，促成實名制口罩販賣機更廣泛設立，我們希望用自己的能力讓社會更好。」

AuthMe小檔案

公司名稱：數位身分股份有限公司

成立時間：2019/09

服務名稱：新一代數位身分認證

上線時間：2019/12

團隊人數：12

公司估值：1000萬美元（約3億台幣）

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