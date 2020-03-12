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日本NHK：台灣防疫成功全球罕見 連法前衛生部長也背書

聯合新聞網 / 今周刊
劉煥彥攝
劉煥彥攝

【文．劉煥彥】

日本公共電視台NHK旗下衛星頻道BS1的晚間節目「國際報導2020」，昨（10）日播出約十分鐘的台灣防疫作為特別報導，主播酒井美帆提到台灣防疫是全球少見的成功案例，另一位主播池畑修平則認為台灣很多作法足以讓各國參考。

無獨有偶，前法國衛生部長杜斯特布拉吉（Philippe Douste-Blazy）上周在法國CNEWS電視頻道的政論節目中也提到，「台灣也許是目前新冠肺炎致死率最低、受影響最輕的國家」。

NHK「國際報導2020」昨天的特別報導，是由NHK台北支局長高田和加子帶日本觀眾走進台北的藥局觀察口罩實名制、經濟部號召民間業者組成口罩國家隊，以及總統蔡英文視察短時間內建立起來的口罩產線。

其次，早在中國政府1月22日才對外公告出現COVID-19（新冠肺炎）疫情之前，我國政府早在12月底就對武漢來台班機實施登機檢疫，並且在1月底前宣布全面暫緩中國旅客來台，比大多數國家都早。

報導也提到，從以衛生福利部長陳時中為首的中央流行疫情指揮中心每天開記者會，確保疫情資訊透明；行政院數位政委唐鳳整合科技界及時開發出口罩地圖App；到台灣經歷2003年SARS打擊讓民眾普遍有應變意識，均有助台灣有效控制疫情。

日本NHK的新聞節目「國際報導2020」，昨晚播出台灣防疫作為的特別報導。（圖片來源：劉煥彥攝）
日本NHK的新聞節目「國際報導2020」，昨晚播出台灣防疫作為的特別報導。（圖片來源：劉煥彥攝）

近期報導我國防疫作為的日本主要媒體，還有日本大報之一的朝日新聞。

朝日新聞6日報導，與日本政府做法不同的是，我國政府在防疫上不僅超前部署，而且高層做到資訊透明，及時向民眾說明疫情最新變化，使台灣民眾沒有陷入恐慌，並防備疫情可能擴大的風險。

此外，前法國衛生部長杜斯特布拉吉6日在法國CNEWS電視頻道的政論節目中以台灣為例，分析有效的防疫措施。

根據我國駐法國代表處在官方FB貼出影片內容，杜斯特布拉吉在節目中表示，「台灣也許是目前新冠肺炎致死率最低、受影響最輕的國家」，「台灣緊鄰中國，為什麼台灣可以做到？」

法國前衛生部長杜斯特布拉吉上周五在法國新聞台政論節目中，提到台灣的防疫作為。（圖片來源：劉煥彥攝）
法國前衛生部長杜斯特布拉吉上周五在法國新聞台政論節目中，提到台灣的防疫作為。（圖片來源：劉煥彥攝）

他表示，因為台灣「從2003年爆發的SARS疫情中學到經驗，台灣在疫情剛爆發時就由中央統一指揮，自2月6日起禁止所有中國旅客入境，並立即追蹤已入境的中港澳旅客，接著指派衛福部長擔任總指揮官，統籌海關、邊境及國民教育等應變措施。」

「結果難以置信，這樣的危機處理非常成功」。

從統計數字來看，法國的新冠肺炎疫情截至上周五（6日）當天是9死、超過500人確診；台灣截至7日白天是1人死亡、45例確診。

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