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台股兩周後搶短線更難 8年級投資達人教你如何能搞定交易新制

聯合新聞網 / 今周刊
唐紹航
唐紹航

【文 唐祖貽】

從集合競價到逐筆撮合，台股在股市交易制度上，未來將更符合國際潮流。但對於多年來習慣舊制的投資人，究竟會有哪些衝擊？又該如何因應呢？

主管機關大力宣傳、各家券商也賣力推廣，「逐筆撮合」新交易制度即將上路。但投資人真的準備好了嗎？

8年級的投資達人鄭詩翰，靠股票投資搭配權證操作，快速賺進幾桶金後，近年來跨足可轉換公司債、個股期貨等不同金融工具，累積不少交易心得，離財富自由的目標也愈來愈近。他很早就注意到集合競價與逐筆交易，對價格走勢與波動幅度影響極大，因此從去年下半年起，就開始研究因應的策略。

鄭詩翰指出，現行集合競價是每5秒鐘撮合一次，所有買賣單一律排隊，依「價格優先」原則撮合。但未來逐筆撮合是有買賣單就撮合，「時間優先」，而市價單的優先順序又優於限價單，所以未來可能出現「1秒鐘撮合多次」，價格成交速度與波動幅度，勢必大幅增加，對熱中現股當沖的短線客而言，將是一大考驗。

鄭詩翰認為，逐筆撮合對一般投資者實際交易的影響，首先是「跟單搶短愈來愈難」。

以日前今國光股價從25.00元，漲到25.40元的過程來看，共8檔，費時約2分鐘。以成交狀況推敲，當時似由主力先以大單掛外盤價買進25.00元點火，然後以外盤價敲上去。

以快打快，用外掛拚速度

至於跟單的當沖客，通常採取「買在第一或第二筆外盤價，賣在第一或第二筆內盤價」的策略，也就是在25.00或25.05元追買外盤價，到25.35至25.40元出場；以這筆交易來說，「扣掉交易成本，獲利還有1％，算是很不錯。」

但未來在逐筆撮合下，同樣是25.00到25.40元，「主力就不會再掛外盤價慢慢敲，而是分幾筆直接買好買滿他所需要的量，價格直接拉上去，可能不到1分鐘就漲完了。」等到投資人發現時再追進去，往往就買在最高點；所以，逐筆撮合將大幅壓縮現有短線當沖客的獲利空間，事實上，這檔股票當天的高點就是25.40元。

另外，買賣5檔的掛單方式也有不同。現在很多主力會在離目前成交價較遠的買或賣價掛不少「虛單」，製造「上有壓或下有撐」的假象，等成交價靠近時再抽掉。鄭詩翰認為，未來逐筆交易上路後，這種「虛單」會大量減少，「因為成交的可能性變高。」不過，未來的買賣5檔反而更能真實呈現當下的委買委賣狀況，參考價值比較高。

面對逐筆撮合，投資人該如何因應呢？鄭詩翰提出「比快」與「比慢」兩個方向，以及「善用限價單」、「善用閃電下單（預先設定商品的張數與交易類別，直接點選價格即下單）」兩個策略。

他建議，想繼續當沖或短線交易的投資人，未來勢必朝高頻交易邁進，「這就是比快，包括軟硬體都要更新。」據他所知，去年下半年就有幾位券商的VIP大戶砸了上千萬元，全面更新電腦設備，還找高手寫程式，「搜尋標的、捕捉價格、直接下單，幾秒鐘就可以完成。」

以慢制快，以波段交易取勝

相對於VIP大戶有能力比快，鄭詩翰其實建議投資人應該「放慢投資節奏」，從短線買賣，改以波段交易為主。他指出，短線交易不但耗時費神，未來僅用一般電腦、肉眼看盤下單的投資人，短線上很難搶到好價格，獲利變得更困難。不如學習從基本面篩選值得中長期持有的股票，降低短期價格變動對獲利的影響。

無論比快還是比慢，鄭詩翰都建議投資人，未來交易時盡量用「限價單」，不要再下市價單，「否則追高殺低所受的傷害會比現在更大。」另外可多利用券商軟體提供的「閃電下單」功能，取代傳統「先點價、再點量」下單方式，「下單速度比較快。」

因應逐筆交易，鄭詩翰目前有一套「摸摸頭」策略（偵測外盤成交轉內盤成交、漲勢停止時，立即賣出或放空），「這屬於逆勢單，有機會才出手，目前測試效果還不錯。以前面的例子來說，25.35至25.40元有出現賣出或券空訊號；但未來正式上路後，也許還要再調整。」

另外他也提醒，逐筆撮合使得發行權證的券商比較容易建立避險部位，所以他預期，在可見的將來，權證應會開放當沖，這一方面會讓權證市場更活絡，但也會讓現股價格在當天的波動更大。這是機會還是風險？就看投資人如何因應了。

鄭詩翰

出生：1992年

現職：專業投資人、「年輕人 的投資夢」社團板主

學歷： 淡江大學財金所碩士

今周刊

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