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「不是第一家也不會是最後一家」7天內拍板熄燈！台中亞緻歇業揭密

聯合新聞網 / 今周刊
達志
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【文 張玉鉉】

「一是租金，情況似六福皇宮；正常情況租金不能占營收超過10％。」一位不願具名的飯店業高層，這樣分析亞緻停業原因，「二是台中飯店業不好做，除了交通便利如高鐵等因素，商務客能當天來回，旅客也容易僅是途經台中特定景點後，就前往南投日月潭等地住宿。再加上競爭激烈，平均房價始終無法拉高。」

「如果沒有疫情的話，台中亞緻大飯店會把20年做滿，做到2026年合約到期，甚至也不排除續約。」羅明威沉重且不捨地說。而旅館營運部總經理顏鎮國也補充：「選在此時停業，因為還有能力負起責任照顧2百多位同仁、消費者與廠商。」

「亞緻不是第一家因疫情停業的飯店，也不會是最後一家。」採訪時，羅明威的話言猶在耳，截稿時又傳出有48年歷史、去年通過危老重建的台北六福客棧，受疫情影響，客房部也從原定今年底提前到5月底熄燈。

當亞緻停業的關鍵骨牌倒下，全台飯店業汰弱留強的生存戰，勢必更血淋淋開打。

今周刊

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