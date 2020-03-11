疫情失控！百萬人連署彈劾 南韓文在寅4月總統大選能否逆轉頹勢？

【文 乾隆來】

韓國在4月15日即將舉行全國大選，全面改選300席國會議員，面臨瘟疫肆虐、股匯雙跌、貧富不均、政治對決的多重併發症，文在寅政府能逆轉頹勢嗎？

文在寅是2017年5月10日宣誓就任韓國總統，任期5年，至22年5月。2016年他領導的民主黨成為國會最大黨，之後，前總統朴槿惠爆發閨密門醜聞，慘遭彈劾下台並入獄，終結她代表的右派、保守、親美路線；人權律師出身的文在寅進入青瓦台總統府，展開左派、進步、親中、友朝（北韓）的政權。

文在寅初期的施政令人耳目一新，一上任就宣示與財團保持距離，飛速拉高基本工資為年輕勞工加薪，當年12月親訪中國，同時還推動修憲，把韓國總統任期改為4年一任、連任一次的新制。

板門店會談是他的聲望高峰

接著，他啟動與北韓領袖金正恩一連串的互動，2018年4月，與金正恩在板門店舉行歷史性的南北韓領袖會談；2019年6月30日，又促成他與美國總統川普、金正恩在板門店同台會面。誰也沒想到，2018年板門店會談，竟然就是文在寅政權的歷史高點。

在此之前，韓國股市創下2602點新高，匯率也一路升值到1050韓元兌1美元的高價；根據蓋洛普民調，板門店會談後，文在寅的支持度來到83％，創下歷任韓國總統就任周年支持度的最高峰。

然而，此後股市逐步下挫、匯率反向貶值，文在寅與金正恩接續多次見面，卻沒能扭轉兩韓關係；更糟的是，文在寅政府與美國關係惡化，與日本衝突加劇。

在國內，文在寅的經濟、就業、民生政策等內政問題也一路出錯。去年10月，他的親信、擔任司法部長的曹國，爆發類似朴槿惠的醜聞，上任1個月就被民眾趕下台。到了去年底，文在寅支持率已從高點腰斬剩下44％。然後，就遇到今年1月爆發的武漢肺炎。

因為文在寅大搞瘟疫外交，韓國一度淪為中國以外，疫情最嚴重的國家。1月20日，他與中國國家主席習近平通話，隨即大方宣布捐贈中國200萬副口罩、10萬件防護衣、10萬副護目鏡，自家卻門戶洞開。

到3月初，韓國已超過7000人確診，近100個國家與地區封鎖韓國人民入境，民眾爭搶口罩，產業陷入停工危機，民間消費急凍，觀光業崩盤，旅館住房率跌到剩1成。

彈劾總統網路連署逾百萬份

文在寅政府連番錯誤的表現，引發強烈民怨，原本在2016年被朴槿惠醜聞打得抬不起頭的保守陣營再度集結。2月底，請願者在網路發起「彈劾總統」線上連署，簽署人數竟達120萬人，反對黨趁勢進行實體連署，也瞬間跨過10萬份連署門檻，提交國會討論。

韓國經濟在疫情爆發前，就已經疲弱不振，原本寄望美中貿易協議簽署後，能帶來復甦的力量，如今卻反向沉淪。韓國綜合股價指數從2018年1月起走了2年空頭，如今，距離2018年1月的高點已跌掉約25％。同一時期，韓元匯率則從1050韓元兌1美元的價位，一路貶值到1200韓元附近，貶值幅度近15％，呈現股匯雙跌的衰退。

在瘟疫肆虐、經濟下跌、民心虛弱的惡劣環境下，韓國在4月15日將舉行全國的國會議員大選，300席全數改選，包括253席區域、47席不分區政黨席次。

「開高走低」的文在寅政權面臨崩盤保衛戰，若疫情沒緩和，他的「共同民主黨」在4月大選中挫敗，那麼文在寅剩下的2年2個月任期，不僅會是跛鴨總統，甚至會在反對黨鬥爭下，恐再次掉入歷任韓國總統慘遭關押、判刑的厄運。

文在寅所屬的共同民主黨，目前在國會有129席，是席次最高的政黨；不過，反對黨在2月重組、集結成掌控116席的「未來統合黨」，團結了支持朴槿惠、李明博等前總統的傳統保守派，高舉「保守陣營大團結，審判文在寅政權」的旗幟，試圖奪回國會主導權。

文在寅的進步左派政黨與傳統右派政黨之間，向來有「生死鬥爭」的傳統。過去幾年左右兩派內部分裂，政治山頭各自組黨，呈現小黨林立的政局；不過，左右兩派鬥爭情勢在去年再度升溫，雙方藉著司法部長曹國的醜聞，發動百萬人上街遊行的對決，分裂的政黨重組，韓國再度走向動盪不安的政局。

去年10月的「曹國醜聞」，是點燃韓國左右兩派政治鬥爭的引信。曹國是文在寅親信，帶著總統的令箭出任司法部長，準備推行「檢察官改革」。韓國檢察官權力極大，遠超過一般民主國家的檢察體系，強悍的檢察官可以跳出司法體系，直接指揮警察辦案，以先斬後奏的手段搜索、羈押嫌犯，甚至對總統、政務官也是如此。文在寅希望重新規範檢察權，曹國經過長期布局，謹慎提出檢察系統改革方案。

曹國長年從事社會運動，進步的形象擁有大量年輕粉絲，但接任司法部長後，卻馬上被政敵挖出醜聞。先是女兒曹敏偽造學校證書、靠特權進入名校醫學院，而且曹敏成績平平，卻能連續獲得財團提供的獎學金；曹國的妻子則拿了新台幣2500萬元，投資空殼公司設立私募基金，公司負責人是曹國的堂弟，被爆料後，堂弟還潛逃出境。

這些猶如電影《寄生上流》的情節，再次撕裂韓國貧富不均的社會傷口。反對黨立即發動群眾抗爭，執政黨也發動反制，認為曹國是推動檢察官改革的政治犧牲者。至於面臨改革的檢察官，則毫不留情對曹國住家進行長達11個小時的瘋狂搜查，創下檢察官搜索部長住宅的先例。最終曹國只做了1個月的司法部長，就黯然辭職。

出口創10年來最糟衰退紀錄

文在寅真正的痛腳，還是在經濟的病灶，韓國去年全年出口衰退幅度高達10.3％，是十年最糟、史上第3大衰退紀錄。韓國企業病症和中國類似，都是過度投資、產能空置，財團面臨沉重的破產重整壓力，只能仰賴舉債度日。國際清算銀行在去年底公布，韓國企業債占GDP（國內生產毛額）的比重，在43個主要工業國中高居第3位，企業債餘額已經升至GDP的99.3％。

另外，文在寅左派的思惟，採用快速拉升基本工資的政策，試圖增加青年勞工薪資，工讀生最低時薪在2016年是6030韓元（約新台幣150元），短短3年內拉升至8350韓元（約新台幣210元），漲幅高達38.5％；全職員工的最低月薪，也調高至新台幣4萬8000元左右，外加嚴格的工時限制。

激進的左派勞工政策成效適得其反，導致中小企業大量減少雇用，結果29歲以下的青年失業率，一度高達11.5％，全體勞工在2018年1月出現「百萬失業大軍」，之後仍不斷攀升，因為長期失業索性放棄工作意願的人口，竟然高達200萬人。

面臨經濟下滑、出口衰退、失業攀升，文在寅政府無力解決，只有不斷藉由擴大財政赤字，來進行各種紓困與補貼。去年1年，文在寅政府發行國債金額突破100兆韓元，來到101.7兆韓元（約新台幣2.54兆元）；債務發行頂到上限，又動員國會將年度舉債上限拉高至130兆韓元，文在寅政府的年度財政赤字，已達到GDP的4％。

債台高築的政府財政，今年又遇到武漢肺炎造成的經濟大緊縮，韓國政府在3月4日召開臨時國務會議，提出高達11.7兆韓元的追加預算，相當於台灣600億元紓困預算的5倍，甚至超過川普提出的85億美元紓困金規模。

韓國《每日經濟》報導，文在寅上台後，已第4次編列追加預算，政府用在刺激經濟與武漢肺炎的補貼，累計31.6兆韓元，文在寅債多不愁，繼續對財政赤字的失速列車猛踩油門。

處在極為困難的惡劣環境下，文在寅仍然奮力搏鬥，為了4月15日的大選，他從總統府辦公室的幕僚、各部會的年輕官員，挑選了60位具有改革理念的精英，代表執政黨參選國會議員；另外，在青瓦台所在的首爾鐘路選區，派出他的首任總理李洛淵，直接對決朴槿惠的代理總統黃教安，進行你死我活的「鐘路決戰」。

文在寅相對於歷任韓國總統，應該是最具理想性的改革者；但，他過度親中的路線，不只被諷為「中國國家主席的代理人」，還在經濟與武漢肺炎上招來實質厄運；他試圖在美日中俄的夾縫間走出韓國的尊嚴，卻失去大國的信任；他的勞工政策導致失業率大增，更讓基層選民大失所望。

4月15日的國會大選，是文在寅政權的審判日，他必須在逆勢中殺出重圍，在短短1個月內重建人民對他的信心，否則，韓國又得進入政治版圖重組的生死決鬥，韓國的苦日子，或許才剛剛開始。

（本文作者為紐約大學金融碩士， 曾任金控公司副總經理）

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