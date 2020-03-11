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美股狂瀉威脅「川普行情」新冠肺炎讓狂人連任面臨3大變數

聯合新聞網 / 今周刊
美國總統川普。圖取自達志
美國總統川普。圖取自達志

COVID-19（新冠肺炎）疫情持續蔓延，衝擊全球金融市場，導致美股狂瀉，昨（9）日道瓊工業指數崩跌2013點，創史上最大單日跌點，除投資人損失慘重外，對於把股市表現視為「民意」的美國總統川普來說，原本看似順遂的連任之路，如今也充滿變數。

2月24日，美股3大指數皆下跌超過3%，道瓊指數挫逾千點，川普於盤後，在推特上信心喊話，稱新型冠狀病毒，在美國已獲得控制，美國疾病管制暨預防中心（CDC）與世界衛生組織（WHO），對疫情處理得宜，「在我看來，美股開始變得很好了！」

然而，市場並未給川普面子，當周道瓊指數累計下跌超過3500點，暴跌逾12%，創金融海嘯以來最慘紀錄；3月3日，聯準會（Fed）緊急宣布降息2碼（0.5個百分點），仍無法提振市場信心，當日道瓊指數重挫785點，雖然周線勉強收紅，但周一又創下3大指數皆暴跌逾7%的慘烈表現。

「川普行情」還沒破功　連任之路有3變數

經濟向來被川普視為自己的主要政績，他曾數度在公開場合，大談他入主白宮以來，美股的優異表現；若以川普宣誓就職當天（2017年1月20日）作為比較基礎（美股收漲，道瓊指數來到19827.25 點），目前美股表現，距離跌破「川普行情」，還有4000多點的「緩衝」。

觀察《華盛頓郵報》、CNN、NBC等外媒報導可得知，雖然川普上任以來，美國經濟、股市表現，確實值得一提；但，對於新冠肺炎疫情，川普政府卻未能妥善因應，此事也讓他的連任之路，面臨以下3大變數。

一、成也經濟，敗也經濟？

投行高盛於2月底，將美國2020年首季國內生產毛額（GDP）年增率預估值，從原先的1.4%，下調至1.2%，遠不及2019年第4季的2.1%和全年的2.3%。

3月初，高盛再度調降對首季GDP的預測，這次連「保1」都有困難，年增率估僅0.9%，且第2季恐落入「零成長」。

《華盛頓郵報》援引歷史資料指出，GDP每成長（或衰退）1個百分點，牽動的是執政黨2至3個百分點的得票率；值得注意的是，即使在新冠肺炎疫情爆發前，美國經濟表現尚屬穩健，但「大選年」經濟表現，對選舉結果的影響，遠超過先前的經濟政績。

就上述內容來看，川普面臨的第1道關卡，就是疫情對景氣的衝擊，可能會讓選民「忘了」疫情爆發前的經濟表現。

二、說得樂觀，實則悲觀？

面對各式天災人禍，政府的處理方式，未必能滿足各界期望，但總統仍可積極回應，爭取民眾認同；例如，美國前總統歐巴馬，在2012年大選前夕，面臨颶風桑迪（Sandy）重創美東的不利情勢，當時，歐巴馬選擇暫停選舉活動、指揮救災，此舉不僅獲得民眾一致肯定，也讓他穩住選情，順利連任。

這回，肺炎疫情來勢洶洶，川普能否扭轉局勢，提升自己的連任機率？觀察近期川普對疫情的發言，情況似乎不太樂觀；他曾在2月10日表示，隨著天氣逐漸變暖，疫情可望於4月緩解；然而，美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）直言，新冠肺炎仍有許多未知，「任何臆測都不明智」。

此外，當政府挨批未確實掌握疫情、檢測效率低落時，川普先是怪罪前朝政策失當，接著又指責民主黨，稱其利用疫情設下騙局，攻擊執政黨。

即使川普努力為自己辯護，但由民意調查網站YouGov.com民調結果可得知，美國民眾對川普政府處理肺炎疫情的不滿意度，已從2月的31%，攀升至3月的47%

三、醫療保健，決勝關鍵？

新冠肺炎疫情爆發後，美國民眾對醫療保健相關政策的關注度，也隨之提升；《華盛頓郵報》和美國廣播公司新聞網（ABC News）共同執行的民調結果顯示，有5成受訪者認為，民主黨在醫療保健政策上，可做得比共和黨好；而覺得共和黨優於民主黨的受訪者，僅約34%。

3月3日，在攸關民主黨總統候選人提名戰的「超級星期二」中，呼籲推行平價醫療法案的前副總統拜登（Joe Biden）強勢翻身，在14個州當中，拿下10州，激勵醫療保健類股隔日大漲，總市值大增約480億美元。

由此可見，除了經濟表現之外，肺炎疫情勢必會讓醫療保健政策，成為本次大選關鍵議題之一。

距離美國總統大選投票日（11月3日），還有將近8個月，關於疫情未來發展，誰也說不準；但，可以確定的是，如何守住「川普行情」，因應疫情造成的衝擊，將成共和黨首要之務。

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