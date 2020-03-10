為何義大利成為歐洲疫情最嚴重災區？ 原因可能是這個

【文．劉煥彥】

義大利緊急民防部在台北時間今（9）日清晨宣布，義大利截至8日的COVID-19（新冠肺炎）確診病患單日飆升1492例至7375例，當天死亡案例更新增133例，達到366例，均創下新冠肺炎在歐洲疫情的單日歷史新高。

這不僅使義大利的新冠肺炎死亡人數遠超過南韓，確診人數也追上南韓，成為中國以外疫情最嚴重的國家。

歐洲專家初步認為，義大利的人口高齡化在全歐洲最嚴重，而銀髮族患有心臟病、高血壓等慢性病的比重本來就高於其他年齡層，這可能是導致義國成為歐洲最嚴重災區的重要原因。

義大利英文新聞網站The Local報導，義國緊急民防部統計，義大利的新冠肺炎死亡案例大都集中在北部的倫巴底地區，且這次疫情蔓延快速，截至5日已經擴及義大利所有20個地區，且死亡率截至昨天已上升至4.9%。

世界銀行統計，若以65歲以上人口佔比計算，義大利以23%高居全球第二位，僅次於日本的28%，也是歐洲第一位。

英國衛報報導，若觀察截至上周二3日的狀況，當時義大利已有79個死亡案例，絕大多數介於63歲至95歲之間，而且幾乎本來就有嚴重的慢性病；最年輕的死亡案例是55歲，同樣有慢性病史。

義大利的老年人口佔比，高居歐洲國家首位。（資料來源：世界銀行，劉煥彥製圖）

米蘭Sacco醫院傳染科主任Massimo Galli教授說：「義大利是個老人國家，我們有非常多先前得過其他疾病的老年人，我想這可以解釋為何在這裡看到更多的新冠肺炎重症案例。

我還是要重申，大多數案例都是以輕症開始，沒有太多症狀，特別是對年輕人，而兒童更是如此。

我們的壽命在全世界是數一數二的高，但很不幸在這種狀況下，老年人出現重症的風險較高。」

值得注意的是，義大利目前疫情狀況，非常吻合中國政府在疫情初期的研究結果，也就是具有慢性病史或年紀偏高的民眾，在新冠肺炎死亡案例中的佔比偏高。

中國疾控中心2月中研究發現，有慢性病史的武漢肺炎病患，死亡率明顯高於沒有慢性病史的民眾。（資料來源：中國疾病預防控制中心，劉煥彥製圖）

美國財經新聞媒體Business Insider報導，中國疾病預防控制中心在2月中發表疫情周報指出，根據對截至2月11日的44672位中國國內確診案例的背景分析，當時新冠肺炎在中國境內的死亡率是2.3%，但對於有慢性病史的患者來說，死亡率上升至5.6%至10.5%不等，其中最高的是有心臟病史案例的10.5%。

若以年紀來看，50歲以下病患的死亡率不到1%，50~59歲族群增加至1.3%，60~69歲族群又增加至3.6%，70~79歲族群躍升至8%，而80歲以上族群更高達14.8%。

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